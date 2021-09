DEN STERKE MANN? Brasils president Jair Bolsonaro overværer en militærparade fra presidentpalasset 10. august.

Frykter Bolsonaro planlegger kupp i Brasil

Brasils president, Jair Bolsonaro, kan ha skumle planer i forkant av neste års presidentvalg i landet, ifølge flere tidligere verdensledere. Det er også frykt for at tirsdagens uavhengighetsdag i Brasil kan ende med voldelige sammenstøt.

I et åpent brev skriver de at Bolsonaro og hans allierte nå muligens forbereder å gjennomføre et militærkupp i Brasil.

Brevet er signert av flere innflytelsesrike personer, inkludert tidligere presidenter, statsministre og fremtredende offentlige personer på venstresiden.

Det skriver britiske The Guardian dagen før Brasils uavhengighetsdag, tirsdag 7. september. Det er ventet at millioner da vil ta til gatene for å vise sin støtte til presidenten.

I brevet hevder de at de massive demonstrasjonene som har blitt varslet i hele landet, og som Bolsonaro har oppmuntret til, kan utgjøre en fare for demokratiet og kan ende med et opprør tilsvarende angrepet fra Donald Trumps tilhengere mot Kongressen 6. januar.

Demonstrasjoner for presidenten den siste tiden har samtidig vært rettet mot landets høyesterett og den brasilianske kongressen.

Personene bak brevet mener at demonstrasjonene – som har inkludert rasistiske grupper som hevder at den hvite rase er overlegen, tjenestepersoner på alle politiske nivåer og militærpoliti – «vekker frykt for et kupp i verdens tredje største demokrati».

MILITÆRPARADE: Motdemonstranter blir arrestert i hovedstaden Brasilia under en militærparade ledet av Bolsonaro.

Forsøkte å endre valglovene

De påpeker at Bolsonaro 10. august «ledet en militærparade uten sidestykke gjennom hovedstaden Brasilia, samtidig som hans allierte i Kongressen presset på for omfattende reformer av landets valgsystem, som han sier er kritiske før neste års presidentvalg».

Kritikerne hans mente at en hardt presset president da forsøkte å vise muskler med paraden.

Lovendringen ville ha endret landets elektroniske valgsystem, som Bolsonaro udokumentert hevder er gjennomsyret av valgfusk. Forslaget til presidenten ville endret valgsystemet til man stemte med papirvalgkort og ikke elektronisk.

Forslaget førte imidlertid ikke frem i Kongressen. Lovendringen ble stemt av ned med stor margin av kongresspolitikerne.

Presidenten sa selv i slutten av august at demonstrasjonene for ham, var forberedelser til et «nødvendig motkupp» mot Kongressen og høyesterett.

Han hevdet også at Brasils «kommunistiske grunnlov» hadde frarøvet ham makten, og han anklaget «rettsvesenet, venstresiden, og et helt kobbel av gjemte interesser» for å konspirere mot ham.

VISER SEG FREM: Flere militære kjøretøyer ble tatt i bruk under paraden som Bolsonaro holdt 10. august, samme dag som Kongressen stemte over valgendringer.

Spent før uavhengighetsdagen tirsdag

Tirsdag feirer Brasil uavhengigheten fra Portugal som de vant for nesten 200 år siden.

Bolsonaro har i forkant av dagen oppmuntret til en stor demonstrasjon for ham i hovedstaden Brasilia, og flere er redde for at dagen kan ende med å bli Brasils 6. januar, dagen Donald Trumps tilhengere stormet den amerikanske kongressen. Andre frykter at Bolsonaro planlegger et såkalt selvkupp.

Den amerikanske ambassaden i Brasil har i forkant av dagen sendt ut en advarsel til amerikanske borgere i storbyer i landet. De ber dem blant annet å unngå områdene rundt demonstrasjonene og å holde en lav profil.

FOR: Bolsonaro-tilhengere demonstrerte mandag foran presidentpalasset mandag, dagen før Brasils uavhengighetsdag.

– Dypt bekymret for trusselen mot demokratiet

Ifølge The Guardian heter det videre i brevet:

– Medlemmer av Kongressen i Brasil har advart at 7. september-mobiliseringen er modellert etter opprører ved den amerikanske kongressen 6. januar 2021, da daværende president Donald Trump med falske påstander om valgfusk i presidentvalget 2020, oppfordret sine tilhengere til å «stoppe tyveriet».

Bolsonaro har selv uttalt at tilhengerne hans ikke vil ty til vold under demonstrasjonene. Ifølge Reuters er spenningene i landet nå høye, etter å ha blitt rammet hardt av coronapandemien og flere år med økonomiske utfordringer.

Brevet fortsetter:

– Vi er dypt bekymret for den nært forestående trusselen mot Brasils demokratiske institusjoner – og vi står klare til å forsvare dem i forkant av 7. september og etterpå. Brasils folk har slitt i tiår for å sikre demokratiet fra militærstyre. Bolsonaro må ikke tillates å frarøve dem det nå.

SENIORFORSKER: Cristiana Maglia jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Spanias tidligere statsminister, José Luis Rodriguez Zapatero, tidligere finansminister Yanis Varoufakis i Hellas, tidligere Arbeiderparti-leder i Storbritannia, Jeremy Corbyn, den tidligere presidenten Caroline Lucas i PAraguay og den argentinske menneskerettsaktivisten og Nobelpris-vinneren Adolof Pérez Esquivel er alle blant dem som har signert brevet.

Seniorforsker Cristiana Maglia jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Hun jobber hovedsakelig med poltikk rundt økosystemer, men under doktorgraden spesialiserte hun seg i brasiliansk politikk. Hun mener brevskriverne har et poeng.

– Det er ingen overdrivelse å si at Bolsonaro truer noen institusjoner i Brasil. At kupp i det hele tatt nevnes i 2021 er et stort tilbakesteg for demokratiet.

– De har grunn til å ta slike ord i bruk for Bolsonaros retorikk er antidemokratisk.