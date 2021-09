De navnløse barne­gravene

De navn­løse barne­gravene På et jorde utenfor den beryktede al-Hol-leiren ligger hundrevis av barn begravd, flere av dem av europeisk opprinnelse. – Neste gang kan det være et barn fra Norge jeg gravlegger.

– For små barn skal graven være en meter dyp, og en meter lang.

AL-HOL (VG): Ibrahim Sultan (65) illustrerer med armene sine.

– Først ber jeg for dem.

– Så gravlegger jeg dem.

Ansiktet vendes mot Mekka, og beina mot øst.

Før jobbet Ibrahim som lærer, men nå hjelper han til med gravlegging i byen al-Hol, nordøst i Syria.

Et sted som for få år siden var ukjent, men som nå huser den beryktede interneringsleiren for 60 000 IS-kvinner og deres barn.

Etter at Den islamske staten (IS) ble territorielt nedkjempet i 2019, ble mennene sendt i fengsel, og kvinner og barn til teltleirer – alle uten mulighet til å forlate.

Mens verdens land, inkludert Norge, er i villrede om hva de skal gjøre med sine borgere, dør mange barn og kvinner i leirene på grunn vanskelige leveforhold, feilernæring, branner og henrettelser.

Lette brytninger i jorden og betongklosser er det eneste som vitner om skjebnene som ligger under bakken.

Hundrevis av graver, de fleste uten navn, ligger på rad og rekke. Noen vitner om små kropper, andre om eldre barn eller voksne.

Hvor mange som ligger begravet her, er det ingen som vet, men den lokale informasjonsorganisasjonen RIC skriver til VG at minst 88 utenlandske barn har dødd i interneringsleirene siden 2019. Trolig er tallet langt høyere.

Minst elleve av disse barna er barn av europeisk opprinnelse, ifølge den franske avisen Liberation.

To av barna er fra Sverige, som skal ha omkommet i al-Hol i 2019.

I tillegg har barn fra Belgia, Storbritannia, Portugal, Ukraina og Albania dødd i leirene.

– Jeg spør aldri om hvilket land de døde kommer fra, men ofte kan jeg se at de er utlendinger.

Hendene til Ibrahim er grove og store, blikket mildt.

– Iblant får jeg vondt i hjertet når jeg gravlegger noen herfra, forteller han.

Arbeidet med å identifisere, gravlegge og ta hånd om barna som dør, gjøres gjerne av hjelpeorganisasjoner eller frivillige, slik som Ibrahim.

– Neste gang kan det være et barn fra Norge jeg gravlegger. Folk vil fortsette å dø i leirene hvis ikke noe gjøres, forteller han.

En bevæpnet vakt følger VG rundt inne bak piggtrådgjerdet.

Beskjeden fra dem er klar: Ikke gå helt inn i leiren, det kan være livsfarlig.

Den ene delen av leiren i al-Hol huser irakiske og syriske kvinner, menn og barn.

Den andre, kjent som annekset, huser barn og kvinner fra hele verden, blant annet fra Europa. Her skal det også bo to norske IS-kvinner og deres to barn.

Fire kvinner, som snakker med hverandre på fransk, er dekket i lag på lag med svarte klær.

Også hendene er dekket av svarte hansker.

De klamrer seg inntil veggen, det eneste stedet med ly fra solen og de brutale 46 varmegradene, denne dagen i begynnelsen av august.

Flere barn er også kledd i nikab, og løper rundt inne i leiren. Av de 60 000 som bor i al-Hol-leiren, er 40 000 av dem barn.

Bak latrinene, ved en jordknaus dekket av søppel, løper noen barn opp og ned.

En gutt, kanskje ni år gammel, rusler rundt på plassen og bruker en avrevet pappbit som ly for solen.

– Barna her dør på grunn av helsesituasjonen, sykdommer og feber. Noen blir også drept, forteller leirleder Jabel Mostafa.

Sonia Khush, landsjef for Redd Barna i Syria, sier til VG at det er ekstremt krevende for dem å jobbe der.

– Dette er et av de verste stedene for barn å vokse opp.

Mange barn dør på grunn av at de ikke får den helsehjelpen de trenger, forteller hun.

Sikkerhetssituasjonen gjør det farlig for hjelpeorganisasjonen å jobbe der, samtidig som samarbeidet med kurderne som driver leiren kan være vanskelig.

Mange av kvinnene ønsker heller ikke at barna skal reise alene ut av teltleiren for å dra på sykehus.

– Med en gang noen trenger litt mer avansert bistand, er det vanskelig. Vi prøvde å hjelpe en niåring som måtte ha dialysebehandling, men hun døde fordi vi ikke fikk gitt god nok behandling, sier Khush.

Inne på det provisoriske feltsykehuset i leiren er det en jevn strøm av pasienter, støv og svartkledde kvinner.

I fjor sommer måtte de stenge midlertidig, noe som resulterte i tre ganger så mange krybbedødsfall, ifølge Redd Barna.

Åtte barn under fem år døde i løpet av en uke, inkludert et syrisk barn, to irakiske og tre fra andre nasjonaliteter.

Men det er ikke bare mangel på helsehjelp som bekymrer Redd Barna-sjefen. Stadig flere barn får også ekstreme holdninger inne i leiren.

– Det er også en del barn som blir radikaliserte der. Hvis vi ikke får barna ut, kan vi ikke forvente at de skal få en god fremtid, sier Khush.

Hva som skal skje med kvinnene og barna i leiren, er stadig et dilemma for norske myndigheter.

Den nå terrordømte Sumaira Ghafoor (30) ble i januar 2020 hentet hjem fra al-Hol-leiren i Syria sammen med sine to barn. De ble hentet hjem fordi det ene barnet var blitt sykt og underærnert.

Det at Norge hentet hjem familien, opprørte Fremskrittspartiet (Frp) såpass mye at de valgte å gå ut av regjeringen.

Fremdeles sitter fire norske kvinner og fire norske barn og venter på hva norske myndigheter skal bestemme seg for. UD bekrefter overfor VG at to av disse har bedt om hjelp til å komme seg hjem til Norge, blant dem Aisha Shezadi (29).

– Utenriksdepartementet følger situasjonen for norske fremmedkrigere og deres barn, og er bekymret for barna som befinner seg i leirene i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre, skriver Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD.

Kurdiske selvstyremyndigheter, USA og organisasjoner som Redd Barna har i flere år innstendig bedt om at kvinnene og barna skal hentes hjem.

De frykter for at de vil bli radikalisert om ingenting gjøres.

– Al-Hol er en tikkende bombe. Barna der er de nye jihadistene.

General Nori Mahmood i syriske demokratiske styrker (SDF) frykter at det bare er et spørsmål om tid før situasjonen i al-Hol kan komme helt ut av kontroll, eller at IS vil komme tilbake enda sterkere.

– Hvorfor henter ikke landene hjem sine borgere? Det virker som de er glemt.

– Barna er blitt radikaliserte i leiren. «Vi burde drepe deg, du er vantro», kan barna si til vaktene våre. De er blitt psykisk syke og trenger hjelp. Dette er ikke noe vi klarer alene, sier han.

– Jeg levde som en dronning under IS. Nå er det ille. Jeg vil tilbake til tiden under IS.

En ung kvinne fra Kina er blant de få som ønsker å snakke med en vestlig journalist. Hun klager over at de ikke får nok vann, at det er mye søppel og de ikke har nok hygieneprodukter i leiren.

Men hun håper på en snarlig løsning.

– Den Islamske staten vil komme og frigjøre oss, forteller hun.

– IS drepte mange mennesker. Støtter du det?

– De drepte ikke uten grunn, de drepte i henhold til shariadomstolen.

Det er kun to mørkebrune øyne som er synlige mens hun forteller at de praktiserer sharialov inne i leiren.

Samtidig hevder hun at det ikke er farlig der, «men at barna kanskje kan kaste litt steiner mot fremmede».

Hittil i år har det vært minst 69 drap inne i denne leiren, ifølge tall fra FN.

Flere av de drepte kvinnene skal ha blitt halshugd. To av de drepte er barn, som døde av vold og skuddskader.

Ibrahim Sultan, mannen som gravlegger barna fra al-Hol-leiren, håper Vesten snart finner en løsning for leiren og henter hjem sine borgere.

Han er lei av å ha IS-kvinnene og deres barn som sin nabo, og frykter at volden i leiren snart kan dukke opp også utenfor piggtrådgjerdet.

–Det føles farlig, for vi gravlegger barna deres, og jeg føler at døden kan ramme meg også.

VG I SYRIA: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien rapporterer fra nord-Syria.

