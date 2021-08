forrige







Justisministeren hasteinnkalt til EU-møte: − Vi må forhindre en ny flyktningstrøm til Europa

BRUSSEL (VG) Justisminister Monica Mæland sto tirsdag opp før småfuglene for å rekke dagens hasteinnkalte møte med EU-landenes innenriksministre.

– Temaet i dag er situasjonen i Afghanistan. Her skal man prøve å bli enige om hvordan en ny flyktningstrøm, lik den vi så i 2015, skal takles. Det er vi nødt til å forhindre, sier den norske justisministeren etter å ha landet i Brussel.

– For å stoppe en strøm av flyktninger mot Europa må Norge som Schengen-land og EU-landene enes om hvordan man kan bistå hjelpeorganisasjonene inne i Afghanistan og i nabolandene Pakistan og Iran, sier Mæland.

SPENTE: Først opp flytrappen på Brussel-flyet er den svenske justisministeren Morgan Johansson, tett fulgt av Monica Mæland.

For halvannen uke siden deltok Norge på et digitalt møte med EU-landene. Da var det situasjonen i Hviterussland som ble tatt opp.

– Da ble man enige om at den tragiske situasjonen i Afghanistan snart måtte tas opp. For noen dager siden ble også Norge invitert med fordi vi er et Schengen-land, sier Mæland.

Før justisministeren ankommer Europabygningen i hjertet av EU-hovedstaden, er det en spent Monica Mæland som skal sette seg ved bordet når de 27 medlemslandenes innenriksministre har satt hverandre stevne.

– Sist jeg var her, før pandemien, opplevde jeg at medlemmenes ulike syn var ganske tydelige, jeg opplever nå at man kanskje er mer enige, men jeg er veldig spent på hva som venter i runden rundt bordet, i idet hun og medarbeiderne finner plassene sine inne i bygningen.

Den svenske justisministeren Morgan Johansson er også spent, mest på hvordan Ungarn og Polen kommer til å te seg på dette møtet som krever en innsats hvor alle medlemslandene gjør sitt for å forhindre en ny flyktningkrise- og mennesker på flukt til europeiske land.

EU-MØTE: En liten pause på deg Norges Hus i EU-hovedstaden før Monica Mæland dro for å kolleger fra 27 EU-land.

– Det har vært veldig vanskelig ved tidligere møter å få Ungarn og Polen med på laget. Det var jo spesielt kravet som ble stilt at alle landene i EU skulle tvinges til å ta mot flyktninger. Det kritiserte og nektet da Ungarn og Polen å føye seg etter.

I dag vil vi behandlet et annet forslag som gjør at det blir lettere å få med disse landene, sier Johansson.

– Hvordan skal det gå til? Skulle Ungarns statsminister Orban plutselig åpne for å ta imot flyktninger?

– Det tviler jeg på, men om Ungarn og Polen kunne hjelpe til med å betale for og sørge for at flyktninger som kommer til EUs yttergrenser i Hellas, Malta, Italia og Spania, blir fløyet tilbake til sine opprinnelsesland. Et slikt forslag vil kunne bety at Ungarn, Polen og andre land som ikke ønsker å ta imot flyktninger, likevel kunne bidra, sier den svenske justisministeren til VG.