PÅ VIDEOOVERFØRING: Coleman på videooverføring i et rettsmøte 11. august.

Konspirasjons-teoretiker risikerer dødsstraff for å ha drept barna sine

Familiefaren Matthew Coleman har forklart FBI at han trodde barna var i ferd med å bli monstre.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå er han tiltalt av en føderal jury, skriver CBS Los Angeles, etter at saken ble meldt inn i forrige måned. Han er tiltalt for to tilfeller av overlagt drap i utlandet på amerikanske statsborgere, og risikerer dødsstraff. Det er USAs justisminister som vil avgjøre om dødsstraff kommer til å bli aktuelt i denne saken.

– Det finnes ikke ord for å bekskrive sorgen et helt samfunn føler når et barn blir drept, sier fungerende justisminister Randy Grossman ifølge ABC-kanalen Keyt.com

– Justisdepartementet er fast bestemt på at ofrene og deres etterlatte skal få rettferdighet.

GJORDE UNDERSØKELSER: Rettsteknikere på plass i Rosarito hvor to barn ble funnet døde 9. august.

Coleman har tidligere forklart i avhør med FBI at han trodde barna, et på to år og et på ti måneder, var i ferd med å bli monstre, så han måtte drepe dem. Han har forklart FBI at han var tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon og Illuminati og trodde at kona hadde overført orme-DNA til barna.

Saken begynte med at kona meldte fra til politiet i byen om at mannen var forsvunnet sammen med barna, uten at hun visste hvor de hadde tatt veien. De tre ble meldt savnet, og via sporing av telefonen ble Colemans iphone lokalisert til Rosarito i Mexico 8. august.

Kona hadde ingen mistanke om at barna var i fare og at hun aldri hadde hatt noe problemer med ektemannen.

SPERRET AV: Meksikansk politi i Rosarito, hvor Matthew Colemans barn ble funnet døde.

FBI tok kontakt med Coleman da han returnerte til USA uten barna. Etter å ha opprettet kontakt med det lokale politiet i Rosarito fant man ut at det var funnet to døde barnekropper som passet beskrivelsen på Colemans barn.

Coleman, som grunnla en surfeskole i byen Santa Barbara, drepte barna med en harpungevær, skriver CBS som har tilgang på saksdokumenter fra FBI.

Det er ventet at Coleman møter i retten i Los Angeles torsdag. Saken vil senere gå i San Diego.

FBIs visedirektør i Los Angeles berømmer samarbeidet mellom FBI, Santa Barbara-politiet, tolletaten og meksikansk politi som førte til arrestasjonen av Coleman.