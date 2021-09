UTE AV KABUL: Bent Anders Salberg (til høyre) forteller om hektiske timer for det norske feltsykehuset da terroren rammet flyplassen i Kabul torsdag. Her er den norske styrkesjefen samen med den amerikanske sykehussjefen, oberst Tom Stamp.

Sjefen på Kabul-sykehuset forteller: Stolt av å ha reddet liv etter terroren

Det norske feltsykehuset i Kabul fikk 62 sårede pasienter inn dørene da terroren rammet flyplassen sist torsdag. – Jeg er føler stolthet over det vi har vært igjennom, sier styrkesjefen, oberstløytnant Bent Anders Salberg til VG.

Av Alf Bjarne Johnsen

Mandag kom Salberg og hans kolleger hjem til Norge fra Afghanistan. De var blant de siste i NATO-styrken som forlot Kabul. Den medisinske beredskapen måtte holdes oppe helt til siste slutt, forklarer styrkesjefen.

13 amerikanske soldater og et ukjent antall sivile ble drept i terrorangrepet forrige torsdag.

Men på feltsykehuset klarte de å redde liv, bekrefter Salberg.

– Midt i det tragiske med at det gikk så mange menneskeliv, sitter vi i ettertid igjen med en god mestringsfølelse, at vi klarte å berge så mange som vi gjorde, sier han i et telefonintervju med VG onsdag kveld.

Utfordrende

Omfanget og antallet sårede ville ha vært overveldende for ethvert sykehus, uansett størrelse:

– Vi tok imot 62 pasienter etter at selvmordsbomberen hadde sprengt seg selv. 31 var amerikanske soldater, 31 var sivile afghanere. I tillegg var 12 soldater døde ved ankomst, og så mistet vi dessverre en amerikansk soldat til i løpet av den natten, forteller han.

– Var det mer enn det lille sykehuset kunne håndtere?

– Jeg vil si at det var en utfordrende situasjon. Vi var normalt ett norsk og tre amerikanske kirurgiske team. Men fordi så mange allierte land var til stede på flyplassen med medisinsk personell, så var vi langt flere den kvelden enn normalt, med større ressurser enn det som var vanlig.

EXIT: Her laster de norske soldatene opp for å forlate Afghanistans hovedstat Kabul søndag kveld, blant de siste i NATOs 20 år lange nærvær i landet.

– Så vi klarte å håndtere situasjonen godt. Langt fra alle trengte kirurgisk assistanse, mange hadde mindre skader. 15 timer etter at bomben smalt hadde vi tømt sykehuset. Da hadde vi stabilisert alle pasientene og sendt samtlige ut av Afghanistan og til andre sykehus, sier Salberg.

Fredag morgen var feltsykehuset igjen i beredskap, dersom nye medisinske behov skulle oppstå:

– VI fikk sendt inn blod fra mange land. Også i Norge tilkalte blodbanken givere slik at dagen etter hadde vi blod tilgjengelig, i tilfelle det skjedde en ny masseskade, sier han.

Høyt verdsatt

Siden har det norsk ledede sykehuset fått stor anerkjennelse fra hele verden. Blant dem som har takket norske myndigheter, er USAs forsvarsminister Lloyd Austin, og NATO-sjef Jens Stoltenberg:

– De har blitt høyt verdsatt blant NATO-allierte og mange mennesker, sa Stoltenberg i et intervju med VG tirsdag.

Truende folkemengde

Bent Anders Salberg kom tilbake til Kabul etter en kort ferie 3. august. Knappe to uker senere hadde Taliban brått og overraskende tatt kontroll over landet, da presidenten dro i eksil og sikkerhetsstyrkene la ned sine våpen.

– Hvordan opplevde du maktovertagelsen?

– Som sjef for et antall norske leger, sykepleiere og helsearbeidere, følte jeg et veldig ansvar for eget personell, og også det amerikanske personellet. Vi fikk informasjon fra amerikansk etterretning, men også via nyhetsbyråene via nettet, sier han.

Den mest truende hendelsen, ifølge Salberg, var da tusener strømmet inn på flyplassen fordi sikkerheten på sivil side var borte:

– Det var eneste gang i disse fire ukene jeg var bekymret, den natten da sivile afghanere begynte å springe over rullebanen og mot den militære delen, Vi visste jo ikke hvem de var – om det var IS-K eller Taliban. Sikkerhetsstyrkene klarte nokså lett å stoppe det som viste seg å være desperate og fortvilede afghanere som så etter en vei ut av landet, sier han.

BARNA: Feltsykehuset tok seg også av 28 barn som kom bort fra foreldrene, og som ble evakuert videre til Norge.

Tok vare på 28 barn

Salberg er også tydelig stolt over at personellet på sykehuset også klarte å håndtere og evakuere 28 barn fra tre måneder og opp til 15 år, uten foreldre. Styrkesjefen sier at ingen av barna hadde alvorlige skader. Men de hadde kommet bort fra sine foreldre.

– Jeg føler stolthet over at vi også har klart å utføre tjenester vi absolutt ikke var sendt til Afghanistan for å utføre. Som å ta vare på foreldreløse barn på en god måte, og få dem brakt til en trygg tilværelse i Norge. Jeg er glad for at det har vært mulig å spore pårørende til så mange av dem. Noen skal derfor videre til andre land, Jeg føler at vi har grunn til å være fornøyd med måten vi løste oppdraget på. sier Salberg.