GRAVFØLGE: Ut av St. Michaels katedral i Kyiv bæres kisten til en av de som falt i strid i Sievjerodonetsk.

Kampene øst i Ukraina: − I ferd med å bli en kjøttkvern

Ukrainerne er avhengige av hjelp fra Vesten for å ikke bli slitt i filler, sier oberstløytnant Palle Ydstebø om kampene rundt byen Sievjerodonetsk.

– Hele krigen i Donbas har blitt en artillerikrig. Hvis jeg skal bruke et bilde fra verdenskrigene, så er det i ferd med å bli en kjøttkvern à la Verdun i 1916, sier Ydstebø til VG, og referer til første verdenskrigs mest langvarige slag.

De siste ukene har det pågått en dragkamp om byen Sievjerodonetsk øst i Ukraina.

Byen har lenge vært den største i området som Russland ikke har kontroll over.

Mandag sa Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj at Ukraina kontrollerte halve byen, men i løpet av den siste uken har Russland fått overtaket.

– Situasjonen forblir vanskelig. Kampene fortsetter, og dessverre er det meste av byen kontrollert av Russland. Noen kamper pågår i gatene, sier guvernøren lørdag ifølge CNN.

Ukraina mister mellom 100 og 200 soldater daglig, opplyste de tidligere denne uken.

Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved krigsskolen, kaller det som pågår i Sievjerodonetsk en slitasjekrig som binder opp store styrker.

– Russerne presser på fra øst og ukrainerne holder i vest, også er det små bevegelser i alle retninger. De tar lite terreng og det handler mest om å bruke store mengder artilleri for å skyte motstanderne i filler, forklarer han.

– Ulempen er at russerne har ufattelig mye mer artilleri og tilgang på ammunisjon enn de ukrainske styrkene.

1 / 2 STRATEGISK MÅL: Byen Sievjerodonetsk er strategisk viktig for å hindre at russerne tar seg videre inn i Ukraina. Bildet er tatt onsdag. BRUTALT: En massegrav med sivile i Donbas fra 9. juni illustrer de grufulle konsekvensene av krigen. forrige neste fullskjerm STRATEGISK MÅL: Byen Sievjerodonetsk er strategisk viktig for å hindre at russerne tar seg videre inn i Ukraina. Bildet er tatt onsdag.

Fordelen til Ukraina er, ifølge Ydstebø, at de dominerer en høyde over byen som gir overblikk, og er krevende for russerne å angripe.

Men de ukrainske styrkene er i ferd med å gå tomme for sovjet-våpen og ammunisjon.

For at de skal klare å holde stand trenger de mer ammunisjon og artilleri fra Vesten, påpeker Ydstebø.

– Hvis Vesten mener alvor av dette, så er det bare nødt til å skje. Hvis ikke kommer den russiske overlegenheten til å slite ukrainerne i filler, sier han.

DRAGKAMP: Oberstløytnant Palle Ydstebø beskriver kampene rundt Sievjerodonetsk som en slitasjekrig med lite framgang.

Guvernør Vitaly Kim i Mykolajiv ba lørdag Vesten om å få fortgang i nye våpenleveranser, og at langdistanseraketter vil være avgjørende, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ydstebø mener kampene i området vil pågå en god stund til, men at slike raketter vil hjelpe mye.

– Da kan de begynne å angripe russisk artillerikonsentrasjon, kommandoplasser og ammunisjonslagre, sier han og legger til:

– Det er en utmattelseskrig, og da vil det stå i stampe til den ene parten klarer å slite ned motstanderen og fysisk drive dem vekk.