Ukrainas utenriksminister: Putin har startet fullskala invasjon av Ukraina

KYIV/OSLO (VG) Russiske styrker har gått i land ved Odessa og krysser nå grensen til Ukraina. Det har også vært luftangrep mot Kyiv, ifølge den ukrainske innenriksministeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en TV-tale til folket natt til torsdag, like før klokken 04.00 norsk tid, annonserer Russlands president Vladimir Putin at han har godkjent en militæroperasjon i de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Ukraina. Det melder nyhetsbyrået Reuters som siterer det russiske nyhetsbyrået RIA.

I talen sier Putin at omstendighetene krever umiddelbar handling fra Russland.

Ifølge Reuters sier Putin at sammenstøt mellom Russland og ukrainske styrker uunngåelige – det er bare «et spørsmål om tid», hevder han.

Torsdag morgen meldes det om eksplosjoner en rekke steder i Ukraina. Deriblant i Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv, Donetsk og Odessa. Også i hovedstaden Kyiv.

Anton Gerashchenko, rådgiver for den ukrainske innenriksministeren, sier til flere medier via en Whatsapp-gruppe at russiske styrker har landet i byen Odessa og at de krysser grensen til byen Kharkiv.

Han sier også at det har vært luftangrep mot hovedstaden Kyiv.

Russlands president Vladimir Putin kunngjør at han går inn i Ukraina med militære styrker.

Innfører beredskapslov

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en tale til folket at det innføres beredskapslov i hele landet.

Beredskapsloven gir militæret midlertidig kontroll over vanlige samfunnsfunksjoner og sikrer beredskap i krisesituasjoner.

Ifølge presidenten har Russland utført luftangrep mot Ukrainsk infrastruktur og deres grensevakter. Han sier at eksplosjoner har blitt hørt i flere ukrainske byer, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Zelenskyj sier i talen at han har snakket med USAs president Joe Biden.

Russlands FN-ambassadør bekrefter en militæroperasjon mot Ukraina og sier de er ute etter «juntaen som styrer i Kyiv».

Forstå konflikten: Her er 10 spørsmål du bør vite svarene på

VGs reportere i Kyiv sier at de også har hørt et kraftig smell, nærmest et drønn. VGs reporter i Kyiv sier klokken 05.50 lokal tid at det er folketomt i gatene, det er få biler ute.

Russiske styrker har gått i land ved Odesa og Mariupol, og Kharkiv er utsatt for rakettangrep, melder det ukrainske innenriksdepartementet og nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters klokken 05.10 torsdag morgen.

– Fullskala invasjon

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba melder på Twitter klokken 04.55 at Putin har startet enn fullskala invasjon av Ukraina.

– Fredelige ukrainske byer er under luftangrep. Dette er en angrepskrig, skriver han.

– Ukraina vil forsvare seg selv og vinne. Verden kan og må stoppe Putin. Tiden er inne for å handle.

– Det er angrep ikke bare i Kyiv, men også i Kharkiv og Dnipropetrovsk, skriver Anton Gerashchenko, rådgiver ved innenriksministeriet i en melding sendt til VG og andre journalister.

– Redd for familien min

Alex (38), fra en by bær Kharkiv, har vært på jobbreise i Kyiv, men flykter nå fra hovedstaden.

– Jeg er redd for familien min og reiser dit for å redde dem, sier han til VG.

– Mine venner ringte meg og sa at det var en krig, og en stor eksplosjon nær byen deres. Jeg tror det er missiler.

– Putin er fanatisk. Jeg tror en stor krig vil starte, sier han til VG.

Et militært kjøretøy ble fotografert utenfor de separatistkontrollerte områdene i Donetsk.

Meldinger om eksplosjoner

CNNs reporter Matthew Chance forteller i deres direktesending fra Kyiv at de har hørt flere smell. Også Sky News melder det samme.

Ifølge vitner Reuters har snakket med er det også hørt skudd nærme Kyivs flyplass Boryspil.

Putin sier i talen at Russland ikke vil okkupere ukrainsk territorium. Han ber ukrainske soldater om å umiddelbart legge ned våpnene og gå hjem, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge Reuters.

Han sier at enhver innblanding fra andre land vil bli besvart umiddelbart.

I en melding rettet til det ukrainske militæret sa han ifølge Sky News at deres «foreldre og besteforeldre ikke kjempet sånn at dere kunne hjelpe nynazister».

– Det ser helt klart ut som en invasjon av Ukraina har begynt, sier en ikke navngitt Nato-representant til Reuters.

USAs president Joe Biden sier Russland alene er ansvarlig for tap av menneskeliv og lidelse som måtte komme.

Han sier han følger situasjonen nøye og vil snakke med G7-medlemmene torsdag.

Nato fordømmer

– Jeg fordømmer på det sterkeste Russlands hensynsløse og uprovoserte angrep på Ukraina, som setter mange sivile liv i fare. Nok en gang, til tross for våre gjentatte advarsler og forsøk på diplomati så har Russland valgt aggresjon mot en suveren og uavhengig stat.

Det skriver Nato-sjef Jens Stoltenberg på Twitter torsdag morgen.