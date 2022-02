Russlands inntog i Ukraina fortsetter

KYIV/OSLO (VG) Russland angriper Ukraina med full styrke fra fronter på alle sider av landet. Russiske styrker forsøker nå å ta seg inn i fylket Kyiv, ifølge ukrainske grensevakter.

– Vi hadde ikke noe annet valg. Alle våre tidligere forsøk på å forandre situasjonen var resultatløse. Vi ble tvunget til å ta disse grepene, sier Russlands president Vladimir Putin under et TV-sendt møte klokken 17.30 norsk tid.

Det russiske militæret er allerede dypt inne i Øst-Ukraina i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, og torsdag har de innledet en invasjon i fullskala fra minst fem fronter. Her er de siste utviklingene:

Det utføres luftangrep en rekke steder, også i hovedstaden Kyiv. Rundt klokken 15 norsk tid bes innbyggerne i byen om å søke ly i bomberom

I nordøst blir den viktige grensebyen Kharkiv angrepet, og i byen Cherniv, rett nord for Kyiv meldes det om russiske militærkjøretøy.

Fra vest har russiske stridsvogner i morgentimene rullet inn over grensen fra Hviterussland, og ukrainske grensevakter melder om skuddveksling.

Den ukrainske grensevakten skriver på Twitter at russiske militære kjøretøy også bevegde seg ved den annekterte Krim-halvøya.

Fra sørøst blir byer som Mariupol og Odessa også angrepet. Ifølge ukrainske Interfax er 22 personer døde etter et angrep mot en militærbase i Odessa.

Ifølge ukrainske grensevakter prøver russiske styrker torsdag formiddag å ta seg inn i fylket Kyiv.

Et sykehus i Donetsk skal ha blitt angrepet av russiske styrker, og fire personer skal ha blitt drept, ifølge Reuters som siterer lokale ukrainske styresmakter.

Ukraina har mistet kontrollen over den sørlige regionen Kherson etter angrep fra land, hav og luften, ifølge Reuters.

Ifølge en høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet rykker russiske styrker nå frem langs tre hovedfronter i Ukraina. En av dem er mot hovedstaden Kyiv, skriver Reuters.

Russland skal ha tatt kontroll over militærflyplassen Hostomel, omtrent 2,5 mil fra Kyiv.

Både Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og helseminister Viktor Liasjko melder at Russland bomber sykehus i Ukraina.

TAPT: Røyk stiger fra området rundt Hostomel-flyplassen, 25 kilometer fra Kyiv.

– Om ikke dere, mine kjære europeiske ledere, ledere av den frie verden, hjelper oss i dag, vil krigen banke på deres dører i morgen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskjy torsdag ettermiddag.

Ifølge Storbritannias forsvarsdepartement har ikke russerne kommet seg gjennom ukrainernes linje i Donbass. Det melder de klokken 19.35.

Russlands flåte i Svartehavet har gått inn i ukrainske farvann i Svartehavet og bukta kalt Azovhavet, hvor de har stanset sivile skip. Det britiske forsvarsdepartementet mener det trolig er i forberedelse av en blokade.

Samtidig sier de at det ikke er bevis for en russisk invasjon fra vann i Odessa.

Tsjernobyl har falt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj melder på Twitter rundt klokken 16 at Russland forsøker å ta kontroll på Tsjernobyl-reaktoren.

– Våre forsvarere gir livet sitt for at tragedien i 1986 ikke skal skje igjen, skriver han.

Zelenskyj skriver videre at han har opplyst Sveriges statsminister om dette.

– Dette er en krigserklæring mot hele Europa.

En rådgiver for Ukrainas innenriksminister sier de russiske styrkene er i nærheten av det tidligere kjernekraftverket, hvor den mest alvorlige kjernekraftulykken i verden fant sted i 1986, melder Reuters.

Klokken 18.22 melder Reuters at kjernekraftanlegget er under russisk kontroll.

– Etter harde kamper er kontrollen over Tsjernobyl-anlegget tapt. Hva slags tilstand det tidligere kjernekraftanlegget og oppbevaringssystemet for atomavfallet er i, er ukjent, sier Mykhailo Podoliak, rådgiver til Ukrainas president ifølge Reuters.

Rett etter klokken 15 melder utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at de henter Norges ambassadeansatte ut av Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen.

De ansatte er allerede evakuert fra hovedstaden Kyiv til Lviv, nær grensen til Polen, og vil reise ut av landet derfra.

fullskjerm neste SKADET: En kvinne med blodig ansikt etter at et russisk luftangrep traff en boligblokk utenfor den nordøstlige grensebyen Kharkiv. 1 av 8 Foto: AA/ABACA

Fortsetter angrepene

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba meldte på Twitter klokken 04.55 at Putin har startet en fullskala invasjon av Ukraina.

– Fredelige ukrainske byer er under luftangrep. Dette er en angrepskrig. Ukraina vil forsvare seg selv og vinne. Verden kan og må stoppe Putin. Tiden er inne for å handle, skrev han.

Torsdag formiddag sier utenriksministeren at Russland fortsetter med fullskala angrep fra flere retninger samtidig. Det kommer kontinuerlig meldinger om luftangrep og eksplosjoner fra ulike steder i landet.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder ifølge Interfax at de har ødelagt 74 militære installasjoner. 11 av dem skal være flystriper, tre kommandoposter, en marinebase og 18 missilradarsystemer.

Senere torsdag kveld endres tallet til 83.

Fra den nordøstlige grensebyen Kharkiv og fra hovedstaden Kyiv kommer det sterke bilder som viser skadede og drepte personer og store materielle skader etter russiske luftangrep.

Fem personer døde etter at et ukrainsk militærfly med 14 personer om bord ble skutt ned, bekrefter Ukrainas beredskapsetat.

Minst 18 personer ble drept i et missilangrep i den sørøstlige byen Odessa, melder lokale myndigheter ifølge Reuters. Seks personer er også drept i et angrep mot byen Brovary, like utenfor Kyiv, ifølge borgermesteren.

Ukrainas beredskapsetat bekrefter torsdag ettermiddag at et ukrainsk militærfly er skutt ned. Det var 14 personer om bord. Fem av dem døde da flyet begynte å brenne etter det styrtet.

VGs team i Kyiv var rundt klokken 06.20 norsk tid ute på gaten i Kyiv. Politiet kjørte rundt med en provisorisk ropert for å be folk ute i gaten komme seg inn i bomberom.

Les rapporten fra hovedstaden: Sivile flykter og det råder kaos

Samtidig som politiet kjørte rundt med roperter i hovedstaden, sa forsvarsminister Oleksij Reznikov at Russland hadde begynt å skyte mot ukrainske styrker og militære kontrollsenter og flyplasser i Øst-Ukraina.

Et øyenvitne øst i landet, utenfor Kharkiv, fortalte at det var mange eksplosjoner i morgentimene, samt lange køer til bensinstasjoner og mye panikk i gatene, i en melding til VG tidlig torsdag morgen.

Ukrainas grensetjeneste opplyste like etterpå at de ble angrepet av russiske styrker fra både Hviterussland og Krim. Angrepene ble utført mot både patruljer og grenseposter med tungt artilleri.

Ukrainas beredskapsetat meldte deretter om artilleriild mot Lviv-regionen i Vest-Ukraina. Flere ambassader har flyttet ansatte fra hovedstaden Kyiv til Lviv.

Kart over hvor luftangrepene skal ha truffet i Ukraina torsdag morgen:

Minst 90 soldater drept

Det ukrainske militæret hevder de har drept rundt 100 russiske soldater og ødelagt 7 fly, fire helikoptre og over 10 kjøretøy i Øst-Ukraina, melder den ukrainske avisen Pravda.

De siterer en uttalelse fra forsvarsdepartementet i landet som skal ha kommet klokken 14.

Den samme avisen skriver at Russland skal ha tatt kontroll over Genichesk og Nova Nakhovka.

En av presidentens rådgivere opplyser at flere enn 40 ukrainske soldater har blitt drept og at flere titalls er skadet, melder nyhetsbyrået klokken 10.41.

Ifølge nyhetsbyrået RIA avviser Russland at et fly er blitt skutt ned, skriver Reuters. Russisk-støttede separatister hevder på sin side at de har skutt ned to ukrainsk krigsfly i Luhansk.

Forstå konflikten: Her er 10 spørsmål du bør vite svarene på

Putin: Sammenstøt er uunngåelig

Det var i en TV-tale til folket natt til torsdag, like før klokken 04.00 norsk tid, at Russlands president Vladimir Putin annonserte at han hadde godkjent en militæroperasjon i de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Ukraina.

I talen sa Putin at omstendighetene krever umiddelbar handling fra Russland, og at sammenstøt mellom Russland og ukrainske styrker uunngåelige – det er bare «et spørsmål om tid», hevdet han.

Invasjonen startet kort tid etter.

Dagen før annonserte Kreml at de to utbryterrepublikkene hadde bedt Russland om hjelp.

Putin sa i talen at Russland ikke vil okkupere ukrainsk territorium, og ba ukrainske soldater om å umiddelbart legge ned våpnene og gå hjem, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge Reuters.

Han sa også at enhver innblanding fra andre land vil bli besvart umiddelbart.

Russlands FN-ambassadør bekrefter en militæroperasjon mot Ukraina og sier de er ute etter «juntaen som styrer i Kyiv».

Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI, sier til VG at han lenge har fryktet at Russland ville angripe Kyiv og kaste den demokratisk valgte regjeringen.

– Det er et angrep på veldig mange fronter. Ofte kan det være litt for å svekke motstanderen som ikke vet hvor hovedstøtet kommer, så det kan være taktisk også, men jeg blir ikke overrasket om de går på Kyiv, sier Friis.

Støre: – Alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at han fordømmer angrepet mot Ukraina fra Russland.

– Det er et grovt brudd på folkeretten. Jeg sender tanker til europeiske kvinner, menn og barn som nå opplever den frykten krig er, sier Støre torsdag morgen.

– Det er et alvorlig øyeblikk vi står i, som vi ikke har sett i Europa på mange tiår, sier han.

EUs utenrikssjef Josep Borrell skriver på Twitter at EUs sanksjoner mot Russland vil bli hardere enn noensinne.

– Dette er blant de mørkeste timene i Europa siden andre verdenskrig, skriver han.

Les også: Stoltenberg: − Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til

USAs president Joe Biden holder møte torsdag ettermiddag med de andre lederne i G7-koalisjonen om den russiske invasjonen av Ukraina. Senere skal han tale.

Møtet med G7-lederne begynte klokka 15 norsk tid torsdag.

En tale fra Det hvite hus skal etter planen holdes tidlig på kvelden.

I forkant holdt Biden et møte i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Ber ukrainere melde seg til tjeneste

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en tale til folket torsdag morgen at det innføres beredskapslov i hele landet.

Loven gir militæret midlertidig kontroll over vanlige samfunnsfunksjoner og sikrer beredskap i krisesituasjoner.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sier at alle ukrainere som kan bære våpen kan melde seg til tjeneste. Samtidig sier ukrainsk politi at de vil dele ut våpen til veteraner.

Også president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer Ukrainas borgere om å kjempe, og lover våpen til alle som vil ha.