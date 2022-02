Russlands president Vladimir Putin kunngjør at han går inn i Urkaina med militære styrker.

Putin har godkjent militæroperasjon i Donbas

Russlands president Vladimir Putin holder en tale til det russiske folket hvor han sier han har godkjent en militæroperasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en TV-tale til folket natt til torsdag, like før klokken 04.00 norsk tid, annonserer Russlands president Vladimir Putin at han har godkjent en militæroperasjon i de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Ukraina. Det melder nyhetsbyrået Reuters som siteter det russiske nyhetsbyrået Ria.

I talen sier Putin at omstendighetene krever umidelbar handling fra Russland.

Ifølge Reuters sier Putin at sammenstøt mellom Russland og ukrainske styrker uungåelige - det er bare «et spørsmål om tid», hevder han.

Putin hevder at Russland ikke vil okkupere ukrainsk territorium. Han ber ukrainske soldater om å umiddelbart legge ned våpnene og gå hjem, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge Reuters.

Han sier at enhver innblanding fra andre land vil bli besvart umiddelbart.

I en melding rettet til til det ukrainske militæret sa han ifølge Sky News at deres «foreldre og besteforeldre ikke kjempet sånn at dere kunne hjelpe nynazister».

– Det ser helt klart ut som en invasjon av Ukraina har begynt, sier en ikke navngitt Nato-representant til Reuters.

USAs president Joe Biden sier Russland alene er ansvarlig for tap av menneskeliv og lidelse som måtte komme.

Han sier han følger situasjonen nøye og vil snakke med G7-medlemmene torsdag.

Saken oppdateres!