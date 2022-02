HOLDER SEG INNE: Sasha (6) og Bogdan (7) holder seg mest inne i påvente av nyhetene om en mulig invasjon.

Disse landsbyene må russerne gjennom før Kyiv

HUTA-KATYUZHANSKA (VG) Mens USA nå er sikre på at Russland vil invadere Ukraina og angripe Kyiv, øker frykten blant menneskene i de små landsbyene den russisk hæren må gjennom på veien.

– Jeg har de siste dagene bedt barna mine om ikke å åpne porten for noen, og aldri svare fremmede som er utenfor, sier fembarnsmoren Natalia Kutsenko (43) til VG.

Hun står utenfor de høye gjerdene til hjemmet der hun er født og oppvokst.

– Jeg er ekstra forsiktig nå, og redd for hva som er i ferd med å skje, sier hun.

Mens temperaturen i konflikten øker for hver dag, har VG reist til landsbyene langs hovedveien mellom den hviterussiske grensen og Ukrainas hovedstad Kyiv.

Se video: Møt ukrainerne som venter på en mulig invasjon.

Bygger bro

En betydelig russisk invasjonsstyrke har nemlig den siste tiden stått klare, bare noen titalls kilometer herfra.

Nylig dukket det også opp en ny bro over en strategisk viktig elv i Hviterussland, bare kilometer fra grensen til Ukraina. Det ble sett på som nok et tegn på en mulig invasjon.

HVITERRUSLAND: Satellittbilder viser en ny flytebro på hviterussisk side av grensen.

Samtidig har britisk etterretning delt et kart som viser at russiske bakkestyrker trolig vil ta seg gjennom disse landsbyene for å nå Kyiv.

Natt til lørdag hevdet USAs president Joe Biden at Vladimir Putin nå har bestemt seg for å invadere Ukraina. Han sa videre at hovedstaden Kyiv, med sine 2,8 millioner mennesker, vil være et mål.

«BLIR HER OG GJEMMER MEG»: Natalia Kutsenko (43) sier at hun aldri vil forlate hjemmet sitt.

Fembarnsmoren Natalia inviterer oss inn. Sønnen Sasha fyller seks år, og restene av en rullekake står på bordet.

– Jeg tenker på det mulige angrepet hele tiden. Jeg prøver å lese alt jeg finner av nyheter og oppdaterer Facebook så mye jeg kan for å følge med. Jeg prøver samtidig at vi i familien skal unngå panikk, sier hun,

Hun sier at de 80 menneskene som bor i denne landsbyen snakker tett sammen. De er klar over at russerne kan komme hit, fordi deres hjem ligger rett ved hovedveien sør for Tsjernobyl.

– Hvis de angriper vil vi bli værende her, og jeg vil be min datter komme hit fra Kyiv. Hvor ellers skulle vi dra?

INGEN GRYTE AV GULL: Enden av en regnbue sør for Tsjernobyl i Ukraina.

Sovjet-veteran: Vil ha et fritt Ukraina

Natalias far, 65-åringen Ivan, bor også i huset. Han er ivrig etter å vise oss rundt, han sier det er en ære å få besøk av utlendinger.

– Når jeg møter utlendinger, som dere, føler jeg at europeerne tenker på oss og bryr seg om hva som skjer her i Ukraina, sier han.

Ivan er veteran fra den sovjetiske hæren. Han var utplassert i Minsk, i dagens Hviterussland, fram til 1975. Han tjenestegjorde da i hovedsak sammen med russiske medsoldater.

– Det er så vondt at barna til de som var mine russiske venner den gangen, trolig vil krige mot min barn.

Ivan Kutcenko (65) går gjennom landsbyen der familien har bodd i generasjoner.

– Er du glad for at Russland og Ukraina ikke er én stat, som under Sovjettiden?

– Så klart, jeg vil at mine barn og barnebarn skal vokse opp i et fritt Ukraina.

Bestefaren sier han er villig til å ta til våpen, selv om han ikke har noen.

– Tanken på krig mot Russland gjør oss jo redde. Nå når krigen nærmer seg, tenker jeg at jeg skal være takknemlig for hver time og dag jeg får, sier han.

FORBANNER KRIG: Krig er bare fattigdom og ødeleggelse, sier 81 år gamle Nadia Tretiakova.

I landsbyen Fenevychi møter vi 81 år gamle Nadia Tretiakova.

Vi spør henne om de siste nyhetene, og om at folk verden over nå retter blikket mot Ukraina.

Hun sier først at hun ikke følger med på nyhetene, fordi TV-en hennes er ødelagt, og at folk i landsbyen egentlig ikke liker å snakke om alt som er vondt.

Så trekker hun pusten og griper hardt rundt stokken sin.

– Krig er bare ødeleggelse, fattigdom og sult. Og en stor sorg for mennesker, for alle som blir invadert og angrepet.

MULIG INVASJON: Slik tror britene en russisk invasjon vil kunne foregå.

De har vært krig i dette landskapet før. I et overraskelsesangrep lyktes den sovjetiske hæren å angripe de tyske styrkene i de vanskelige sumpområdene rundt oss.

Nadia var to måneder gammel da andre verdenskrig startet.

Nå er det store spørsmålet om en russisk invasjonsstyrke vil ta seg gjennom de samme sumpene som den gangen, på veien mot Kyiv.

– Jeg har levd hele livet uten følelsen av frykt. Jeg har aldri kjent på det og kjenner det ikke nå, sier 81-åringen.

Vi spør henne om Russlands president.

– Å invadere et fremmed land, hvorfor trenger de det? Hvorfor trenger han Ukraina? Har de ikke nok plass i Russland?

USIKKER NÅ: Nadia sier hun har levd et langt liv helt uten frykt.

På nabolagets kombinerte butikk og pub, sitter 18-år gamle Evgenya sammen med sin mor. Naboer kommer og kjøper kaker, øl og energidrikk.

– Man burde ikke spre panikken, sier Evgenya.

– Vi må forholde oss rolig og håpe på det beste.

Dette budskapet har også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentatt gang på gang, at USA er med på å hausse opp frykten og panikken blant den ukrainske befolkningen.

Men under en pressekonferanse lørdag ettermiddag i Tyskland, uttalte Zelenskyj at situasjonen de siste dagene har blitt verre i landet.

– Våre soldater dør, og vår fredfulle befolkning dør. De siste to dagene er blitt veldig symbolske. Det har vært massiv bombing, sa han og refererte til kampene i Øst-Ukraina.

– Ukraina krever at diplomatiet må starte opp igjen. Verden trenger fred, uttalte han videre.

SINT: Olexya (75) er forbannet på russerne og deres planer

Hvilke brødre?

På en benk utenfor butikken begynner to menn å krangle. Vi har akkurat spurt dem om den mulige invasjonen.

– Jeg føler ikke noe sinne mot russerne, starter den yngste av dem, og fortsetter:

– Alt som skjer er bestemt av andre. Russerne er våre brødre, sier han.

Den eldre mannen, Olexya (75), slår vekk med armene.

– Har du noen gang sett brøde som oppfører seg på den måten?

Han tar et dypt trekk av røyken.

– Hvis de jævla russerne kommer hit, så vil vi kjempe mot dem. Vi vil til og med bruke våre høystakker mot dem.