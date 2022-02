PRESSEKONFERANSE: Jen Psaki holder den daglige pressebrifingen foran journalister i Det hvite hus.

USA gir Putin innreiseforbud

DET HVITE HUS (VG) Pressesekretær Jen Psaki bekrefter at USA slutter seg til EUs sanksjoner mot president Vladimir Putin.

Mens russiske styrker fortsetter å rykke frem mot Kyiv, vokser sanksjonene fra vestlige land i omfang og styrke.

Tidligere i dag ble det kjent at EU ilegger president Vladimir Putin og utenriksminister Sergei Lavrov sanksjoner. Deres finansielle midler i EU-sonen blir fryst.

– USA vil slutte seg til disse sanksjonene, sier Jen Psaki til fremmøtt presse fredag kveld norsk tid.

Til forskjell fra EUs sanksjoner, ilegger USA også den russiske presidenten innreiseforbud.

– De amerikanske sanksjonene inkluderer en komponent som går på et reiseforbud, ja, bekrefter Psaki.

Sender ikke inn styrker

USA og NATO har over lang tid støttet Ukraina med ulike former for militær hjelp, foruten å sette inn soldater eller gjennomføre luftangrep.

Ukraina er som kjent ikke medlem av NATO, og spørsmålet om hvorvidt de skulle bli det har vært et av Putins påskudd for å invadere.

Etter Russlands fullskala invasjon natt til torsdag, er spørsmålet hva USA gjør nå.

Hvorfor kan ikke USA sende inn styrker, spør en reporter.

– Vi kommer til å fortsette vår støtte til NATOs forsvarslinje. Det utstasjoneres nå store styrker, som kunngjort av NATO i dag. Men rollen til enhver president er å gjøre vurderinger av hva som er i vårt lands interesse og påvirker vår sikkerhet, svarer Psaki.

– Det er ikke vår interesse å være i en krig med Russland, så, nei, vi sender ikke styrker inn i Ukraina, sier hun.

Volodymyr Zelenskyj sa tidligere fredag i en video at Ukraina nå sto helt alene i kampen mot Russland.

Psaki bekrefter at Biden også i dag har pratet med den ukrainske presidenten, som nå er i skjul i Ukraina med sin familie.

STØTTE: Et skilt utenfor Det hvite hus i Washington D.C. som sier «jeg står med Ukraina».

Ingen vei tilbake

Myndighetene i Kreml svarer fredag kveld på sanksjonene fra EU, USA og Storbritannia mot Vladimir Putin.

– Forholdet med Vesten har nådd et punkt der det ikke er noen vei tilbake, sier talsperson ved utenriksdepartementet i Russland Maria Zakharova, ifølge AFP.

Videre mener Kreml at sanksjonene viser vestlig svakhet, ifølge nyhetsbyrået.