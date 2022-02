MOT STRØMMEN: Mens andre nordmenn har vært opptatt av å komme seg til Norge før en eventuell krig bryter ut, vil Erik Helgesplass (46) til familien i Ukraina.

Her er norske Erik på vei til familien i Ukraina: − Vil heller være der, enn stuck i Norge

KIEV/OSLO (VG) Norske borgere bes reise hjem fra Ukraina, men nordmannen Erik Helgesplass (46) gjør det motsatte og drar til et Ukraina truet av krig.

Tirsdag morgen satte nordmannen Erik Helgesplass (46) seg på flyet fra Oslo til Kiev for å møte kona Nadia og stesønnen Oleksij (13), som bor i en av byene som amerikansk etterretning mener kan angripes så snart som onsdag.

– Det er en ganske rar følelse, en følelse av vemod å reise ned uten å vite når jeg kommer tilbake. Nå er det andre enn meg som står i fokus, sier Helgesplass til VG før han satte seg på SAS-flighten til den ukrainske hovedstaden tirsdag formiddag.

PÅ PLASS: Erik Helgesplass kom med på direkteflyet fra Oslo med SAS. Mange flyselskap har innstilt flyginger til Ukraina.

Huitfeldt: Angrep «nært forestående»

«Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående», sa Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse tirsdag, og føyde seg med det inn i rekken av internasjonale toppledere som ser med stor bekymring på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Øst-Europa nå.

Forrige uke gikk Utenriksdepartementet ut og frarådet alle reiser til Ukraina og oppfordret norske borgere til å forlate landet.

Erik Helgesplass sier han ikke tror det vil bli en fullskala invasjon i landet familien befinner seg i, men han føler at det eneste riktige nå er å legge en plan.

– Nå handler det om å ta ansvar for to andre liv enn mitt eget, sier han til VG.

– Det er jo rart å sitte med Oleksij og snakke om krig. Men det er jo sånn det er nå.

Han sier at ukrainere flest har et mer avmålt forhold til trusselvurderingen enn mange utenfor landet har, fordi urolighetene har pågått så lenge.

– Men det skal sies, vi har jo som så mange andre pakket nødbagen og tatt ut penger nå, sier han.

BONUSSØNN: Olekseij (13) har gått på skole i Norge, og er som en sønn for Erik Helgesplass.

Flykter storbyen

Helgesplass veksler mellom å jobbe i perioder i Norge, og være hjemme i Ukraina sammen med kone og barn. Mye har endret seg siden han så familien for en drøy måned siden i Kiev. Nå vurderes trusselbildet som et ganske annet.

Før reisen tirsdag har det norsk-ukrainske paret vært nødt til å ta noen vanskelige valg basert på den informasjonen om sikkerhetssituasjonen som er tilgjengelig til for øyeblikket, sier Helgesplass.

– Vi la en plan mandag kveld. Vi pakker nok bilen med kjæledyr, kone og barn og drar til landsbyen der vi har hytte, i natt eller tidlig i morgen. Hvis det skulle smelle, så er vi tryggere på ute landsbygda enn vi er i en by. I storbyene har nok ikke det ukrainske forsvaret mye å stille opp med dersom det skulle bli en russisk invasjon.

PAR: Erik Helgesplass (47) famt lykken og giftet seg med Nadiia Helgesplass (36).

Ikke Norge

Eriks kone Nadiia Helgesplass (37) og har bodd og jobbet i Norge tidligere, men familien trives best med hverdagen i Ukraina og bestemte seg derfor for å flytte dit i 2019.

Han sier Nadiia i tilfelle invasjon nok kunne kommet til Norge på et tre måneders turistvisum, men at han tror det ville vært vanskelig å søke om familiegjenforening i Norge fordi han selv har en inntekt som er under det som kreves. Så da blir valget å være sammen i Ukraina i denne turbulente tiden, sier han.

– Jeg vil mye heller være der, enn stuck i Norge. Også hvis jeg må ta konsekvensene av det, sier han.

VERDEN: Familien drømmer om at språkmektige Olekseij (13) snart kan reise ut i verden og utdanne seg.

Vil kjempe hvis det trengs

Hvis amerikansk etterretning har rett i at det kan bli en russisk inngripen i Ukraina allerede denne uken, og en fullskala krig bryter løs, ønsker den norske 46-åringen å bidra der han kan.

Helgesplass er tidligere sanitetssoldat, forteller han. På grunn av alderen og krav om å snakke flytende ukrainsk, er Forsvaret uaktuelt, men landet har også en type sivilforsvar som sivile ukrainere nå har vervet seg til i hopetall.

Helgesplass har brukt en del energi på å finne ut hvordan han kan bidra, forteller han.

– Ukraina har gitt meg alt jeg setter pris på her i livet. Så det å i verste fall kjempe og dø for at min sønn skal kunne vokse opp i et fritt og uavhengig Ukraina, er en liten pris å betale. Mitt liv er ikke noe mer verdt enn de titusener av liv som allerede har gått tapt i den krigen, sier han, og legger til:

– Mange synes det er absurd å gå i krigen for et land som ikke er sitt eget, men dette er mitt land nå.

FARVEL: Erik Helgesplass vet ikke når han kommer tilbake til Norge igjen.

Kona Nadiia liker ikke tanken på at 46-åringen skulle ha blitt med i kampene, men «vet hvem jeg er og hva jeg står for», sier han.

– Jeg vet at Nadia er en særs oppegående og ressurssterk dame som klarte seg fint før hun traff meg. Hun vil nok klare seg bra dersom det skulle bli uten meg også, sier nordmannen før han går om bord på flyet til Kiev.