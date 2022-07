Den kinesiske båten ble knust av tyfonen. Tre personer ble reddet. Fortsatt er mange savnet.

Knust av tyfon

Flere titalls mannskapsmedlemmer er savnet etter at et kinesisk skip forliste i en tyfon i Sør-Kinahavet lørdag.

Skipet befant seg 160 nautiske mil sørvest for Hongkong da det brakk opp i flere deler, og mannskapet på 30 måtte gå i båtene. Tre mennesker er foreløpig reddet.

Dramatiske bilder viser et helikopter som heiser et menneske opp fra det halvt sunkne fartøyet mens bølgene feierover dekk. De tre overlevende sier at andre kan ha blitt tatt av bølgene før helikopteret kom.

Tyfonen oppsto midt i Sør-Kinahavet tidligere lørdag og feide lørdag ettermiddag inn i Guangdong-provinsen i det sørlige Kina.

