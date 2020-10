forrige











fullskjerm neste DEMONTSRASJONER: Det brøt ut demonstrasjoner i Philadelphia etter at en mann ble skutt av politiet mandag kveld.

Sinne etter politiskyting i USA

En mann ble skutt av politiet i Philadelphia mandag kveld. Familien mener politiets maktbruk var overdreven.

Mannen som ble drept av politiet ble skutt en rekke ganger av to polititjenestemenn etter at han ifølge politiet ikke la ned en kniv, skriver AP.

Han ble kjørt til sykehus, der han ble erklært død etter kort tid.

Ifølge The Philadelphia Inquirer har mannens familie identifisert ham som Walter Wallace Jr. (27). Hendelsen utløste en konfrontasjon mellom politiet og mennesker i området som varte utover natt til tirsdag, skriver de. En større gruppe mennesker samlet seg der Wallace ble skutt, og videoer viser at mange roper mot politiet og gråter, ifølge AP.

Nyhetsbyrået skriver at Danielle Outlaw i politiet kom til stedet etter kort tid og snakket med de som hadde samlet seg der.

– Jeg hørte og følte sinnet i samfunnet, sa hun etterpå, og la til at en video tatt av hendelsen reiser flere spørsmål som vil bli adressert i etterforskningen av hendelsen.

En video lagt ut i sosiale medier viser at politiet peker våpen mot Wallace mens han går ut i gaten og mot en bil. Han går så mot politiet som rygger unna, før videoen peker vekk mens man hører mange skudd i bakgrunnen. Det er uklart om han har en kniv på videoen, men vitner sier han holdt en kniv, skriver Ap.

Walter Wallace Sr., mannens far, sier til The Philadelphia Inquirer at moren prøvde å deeskalere situasjonen, og spør hvorfor politiet ikke heller brukte en tazer. Han sier sønnen hadde psykiske problemer.

– Hvorfor måtte de skyte ham? spør han

Flere demonstranter samlet seg også utenfor politihuset og ropte "Black lives matter", ifølge avisen.

Borgermester Jim Kenney sier i en uttalelse at han ber for familien til Wallace.

– Jeg har sett videoen av denne tragiske hendelsen og den reiser noen vanskelige spørsmål som må besvares. Jeg snakket i kveld med Wallaces familie, og vil fortsette kontakten for å høre deres bekymringer direkte, og svare på deres spørsmål så godt jeg kan, heter det i uttalelsen.

Han sier videre at hendelsen vil bli etterforsket raskt og gjennomsiktig.

I BRANN: Under demonstrasjonene som brøt ut etter skytingen ble også en bil satt fyr på av poltiet, ifølge AP. Foto: Jessica Griffin / The Philadelphia Inquirer

