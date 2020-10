FOLKEFEST: Folk feiret i Santiago etter at det valgresultatet ble kjent. Foto: Luis Hidalgo / AP / NTB

Overveldende flertall for ny grunnlov i Chile

Nesten åtte av ti chilenere har stemt for å skrote landets grunnlov, som stammer fra tiden under general Augusto Pinochets militærdiktatur.

Resultatet utløste store jubelscener i flere byer i landet. I hovedstaden Santiago strømmet tusenvis av mennesker ut i gatene for å feire med cymbaler, trommer og blåseinstrumenter.

– Jeg hadde aldri trodd at vi chilenere ville være i stand til å komme sammen for å skape en sånn endring, sa 46 år gamle Maria Isabel Nunez, som feiret hånd i hånd med sin 20 år gamle datter.

Hele 78 prosent har stemt for forslaget om å skrive ny grunnlov, opplyser landets valgkommisjon.

TALE: President Sebastián Piñera talte til folket etter resultatet fra folkeavstemningen ble kjent. Han oppfordrer landet til å samarbeide om å utarbeide en ny grunnlov. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile via AP / NTB

Piñera: Dette er bare begynnelsen

President Sebastián Piñera oppfordrer landet til å stå sammen i arbeidet med den nye grunnloven.

– Folkeavstemningen er ikke slutten, det er begynnelsen på en vei vi sammen må gå for å bli enige om en ny grunnlov for Chile, sa Piñera i en tale søndag kveld.

– Fram til nå har grunnloven splittet oss. Fra i dag må vi alle samarbeide, slik at den nye grunnloven danner flotte rammer for samhold, stabilitet og fremtiden, sa han videre.

FLAMMER: Demonstranter satte fyr på en dokke som skulle forestille general Augusto Pinochet søndag. Landets grunnlov ble skrevet under Pinochets militærdiktatur. Foto: Luis Hidalgo / AP /NTB

Stammet fra diktaturtiden

Den nåværende grunnloven ble skrevet i perioden da landet ble styrt av militærdiktaturet til general Augusto Pinochet – fra 1973 til 1990.

Mange mener den bidrar til sosial ulikhet, blant annet ved at den ikke fastslår at det er statens ansvar å gi borgerne helsehjelp og utdanning.

Vedtaket om å holde folkeavstemning ble gjort for snart ett år siden etter en måned med store demonstrasjoner mot ulikhet og korrupsjon.

I den største demonstrasjonen deltok over en million mennesker i Santiago på dagen ett år før folkeavstemningen. Presset ble derfor så stort at Piñera åpnet for folkeavstemning.

FEIRING: Folk feiret og spilte instrumenter i gatene i Santiago etter at landets befolkning sa ja ti å skrive ny grunnlov. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

Slag i ansiktet

Resultatet av folkeavstemningen er et slag i ansiktet på landets politikere, mener den chilenske statsviteren Marcelo Mella.

– Et så sterkt flertall for en ny grunnlov bør tolkes som en avvisning av de politiske partiene, som i stor grad har vært håndhevere av Pinochets grunnlov og av regimet vi arvet fra ham, sier Mella til AFP.

Mange konservative stemmer har forsvart den nåværende grunnloven og argumentert for at den har vært utslagsgivende for flere tiår med økonomisk vekst og stabilitet i Chile.

Håp om endring

Den nye grunnloven ventes å utvide statens rolle i å sikre innbyggernes velferd og å sikre grunnleggende rettigheter til helse, utdanning, distribusjon av vann og pensjon.

– Jeg er full av håp om at ting vil endre seg og at vi vil få til en radikal endring i landet, sier 42 år gamle Romina Nunez, som arbeidet med organisering av stemming ved nasjonalstadionet i Santiago, landets største valglokale.

Tusenvis avla sin stemme ved det store anlegget, som under Pinochets regjeringstid ble brukt som fangeleir der regimekritikere ble torturert.

