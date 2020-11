KLAR TIL DYST: Da han erklærte valgseier fra Wilmington i Delaware natt til søndag, var Joe Biden tydelig på at han allerede er i gang med arbeidet for å ta over styringen av USA. Foto: Andrew Harnik / AP

Veien frem til innsettelsen av Joe Biden: − Nå begynner den virkelige utfordringen

20. januar skal Joe Biden avlegge presidenteden – men hva skjer i tiden frem til da?

Lørdag ble det klart: Joe Biden ble utropt til vinner i det amerikanske presidentvalget. Han blir dermed den neste og 46. presidenten i USA, og Kamala Harris blir den første kvinnelige visepresidenten i amerikansk historie.

Med minst 279 valgmenn vinner Biden valget mot avtroppende president Donald Trump. For å bli president må man ha flertall i av de 538 valgmennene i valgmannskollegiet med minst 270 valgmenn.

De ulike delstatene har et ulikt antall valgmenn, og det er disse som skal stemme over hvem som blir president etter at opptellingen i alle delstatene er ferdige med stemmeopptellingen.

Prosessen fra valgdagen til at USA har en ny president tar over to måneder, og den har flere juridiske stopp på veien.

I år kan veien imidlertid bli enda mer trøblete for Biden enn det som er vanlig: Landets sittende president Donald Trump har ikke erkjent valgnederlaget og gratulert ham med seieren, og han har kommet med en rekke anklager om valgfusk.

Han har også sagt at valget «er langt fra over», og Trump-kampanjen har kommet med en rekke søksmål mot stemmetellingen i flere delstater.

Ber Trump begynne overgangsprosessen

Center for Presidential Transition Board, som jobber med å gi råd til påtroppende presidenter som skal ta over sjefsstolen i USA, skriver i en uttalelse søndag at Biden-kampanjen er godt i gang med arbeidet.

De peker likevel på at den sittende presidenten gjør det hele mer komplisert enn hva som er vanlig:

– Nå begynner den virkelige utfordringen. Vi ber Trump-administrasjonen om å umiddelbart begynne overgangsprosessen, og Biden-teamet om å bruke alle ressursene de har tilgjengelige. Dette var en tøff kampanje, men historien er full av eksempler på presidenter som gratulerte motstanderne sine på en verdig måte etter slike kampanjer.

Uttalelsen er signert av republikanerne Josh Bolten og Michael Leavitt, begge med erfaring fra Bush-administrasjonen, og demokratene Thomas McLarty og Penny S. Pritzker, med erfaring fra henholdsvis Clinton- og Obama-administrasjonen.

Under valgmannsoversikten kan du se en liste over viktige datoer frem mot innsettelsen av Biden.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

Tiden etter valgdagen i USA

3. november – valgdag

Den amerikanske valgdagen faller på den første tirsdagen etter den første mandagen i november. I år var det 3. november. Stemmetellingen starter over hele landet på valgdagen. I noen delstater, som for eksempel Florida, begynner tellingen av poststemmer før valgdagen , mens andre, som Pennsylvania, må vente til selve valgdagen med å telle også disse.

4. november–23. november

I denne perioden blir stemmene som har kommet inn, telt opp og meldt inn. For at poststemmer skal være godkjent, måtte de i alle delstatene bli stemplet innen midnatt 3. november. I de fleste tilfeller må poststemmene ha kommet frem innen en dag eller to etter valgdagen.

I delstaten Washington tar de imidlertid imot poststemmer helt frem til 23. november, som er dagen før delstaten ratifiserer valgresultatet.

I vippestatene Pennsylvania kan poststemmer ankomme frem til 6. november. I vippestatene Minnesota og Nevada tar de imot poststemmer frem til 10. november, og i Ohio er grensen 13. november.

FEIRING: Påtroppende visepresident Kamala Harris og påtroppende president Joe Biden med ektefellene lørdag 8. november da det var klart at de hadde vunnet valget. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

10. november–11. desember

Hver enkelt delstat ratifiserer valgresultatene. Det skjer på litt ulikt vis i de forskjellige delstatene. Fristen for når en delstat må ha kommet med sitt resultat kan bli utsatt om marginene mellom kandidatene er veldig små.

8. desember

Dette er fristen for delstatene til å ha telt opp stemmene, avklart rettstvister om resultatet og bestemt vinneren av valgmannsstemmene til delstaten.

14. desember

Valgmennene avgir stemmer i delstaten de representerer. Det skal skje den første mandagen etter den andre onsdagen i desember, som i år faller på 14. desember.

Washington D.C. og 33 delstater har lover som sier at valgmennene må stemme i henhold til hvem som vant valget i delstaten. Lovene gir også grunnlag for å gi bøter til valgmenn som eventuelt ikke stemmer på vinneren, men slik de selv vil.

Etter stemmegivningen, blir seks stemmesertifikater sendt til Washington, blant annet til presidenten av Senatet, som er den sittende visepresidenten.

23. desember

Stemmesertifikatene med stemmene til valgmennene har ni dager på å ankomme Kongressen i Washington og tjenestepersonene som skal ha dem.

3. januar

Den nye Kongressen – som består av de to kamrene Senatet og Representantenes hus – blir sverget inn. Dette er den offisielle åpningen av den 117. amerikanske kongressen.

Demokratene ligger an til å beholde flertallet i Representantenes hus, mens det ligger an til at Republikanerne beholder flertallet i Senatet. Det er imidlertid ikke avgjort enda. Minst to av de 100 setene i Senatet skal ut på omvalg i januar, som betyr at Senatet i det minste kan bli delt.

NASJONALFORSAMLING: Den amerikanske Kongressen i Washington. Foto: Jostein Matre / VG

6. januar 2021

Medlemmene av Representantenes hus og Senatet holder et samlet møte, der valgmannsstemmene blir lest og telt opp i alfabetisk rekkefølge. Hvis én av kandidatene – Biden eller Trump – har fått 270 eller flere stemmer, vil presidenten av Senatet kunngjøre resultatet.

Hvis ingen av de to presidentkandidatene har fått minst 270 stemmer, kan Representantenes hus avgjøre valget. Da er det flertallet som avgjør hvem som blir president. Det ligger ikke an til at det vil skje i 2021, fordi Joe Biden allerede lørdag 8. november hadde sikret seg 279 valgmenn.

20. januar 2021

Dette er selve innsettelsesdagen. Den avtroppende presidenten har for vane å ønske den påtroppende presidenten velkommen til Det hvite hus før selve innsettelsesseremonien, slik Barack Obama gjorde før Donald Trump ble sverget inn.

Så vil det bli holdt en innsettelsesseremoni der den påtroppende presidenten blir tatt i ed. Det er vanlig at alle tidligere presidenter som fremdeles lever, deltar under denne seremonien.

Skulle den påtroppende presidenten dø mellom valgdagen og innsettelsesdagen, vil den påtroppende visepresidenten avlegge presidenteden og bli den neste presidenten i USA.

Slik så det ut da Donald Trump ble tatt i ed 20. januar 2016.

Kilder: CNN og The Guardian

