Svigersønnen måtte gi seg: Får skylden for Erdogans økonomiske krise

Han var utpekt som en mulig arvtager, men er ute i kulden. Bitter kamp internt, skal ha ligget bak da president Recep Tayyip Erdogans svigersønn trakk seg fra jobben som finansminister.

I skyggen av valgdramaet i USA, har det vært et ikke ubetydelig familiedrama i NATO-allierte Tyrkia: I løpet av helgen har mannen mange så for seg som Erdogans utvalgte kronprins, svigersønnen Berat Albayrak, «fått tillatelse til å fratre fra sine plikter» i rollen som finansminister.

Ifølge medieoppslag i Tyrkia skyldes det at 42-åringen, gift med Erdogans datter Esra, hadde villedet presidenten om den reelle situasjonen for den tyrkiske økonomien.

Den offisielle grunnen, som Albayrak selv kom med da han kunngjorde oppsigelsen selv på Instagram, var helseårsaker og at han vil tilbringe mer tid med sine foreldre, sin kone og sine fire barn.

For tett på

– Det var en intern maktkamp mellom Albayrak, Erdogans sønn Bilal, og tidligere innenriksminister Süleyman Soylu om å ha rollen som «arvtager». Nå ser det ut til Albayrak har tapt, og at Soylu og Erdogans rådgivere Ibrahim Kalin og Fahrettin Altun har rykket oppover, sier redaktør Gürkan Özturan i nettstedet Dokuz8, som er ett av de siste frie mediene i Tyrkia, til VG.

– Det måtte et stort offer til fra Erdogans side, for å hjelpe tyrkerne komme over det kraftige fallet i den tyrkiske liraen, fortsetter han.

Også professor i Tyrkia-studier Einar Wigen ved UiO beskriver det som at Albayrak er blitt ofret av Erdogan.

– Det har vært en konflikt innad i Erdogans parti AKP om hva som er den beste økonomiske strategien. Fra sin post som finansminister var Albayrak sentralt plassert for å kunne påvirke den økonomiske politikken, men at han var Erdogans svigersønn betydde også at ansvaret kunne føres tilbake til Erdogan, sier Wigen.

Lovet topp 10

I en tale holdt tirsdag, under et arrangement til minne om den tyrkiske landsfaderen Mustafa Kemal Aatatürk, lovet Erdogan at han skulle styrke den tyrkiske økonomien for å sikre en plass blant verdens ti største økonomier, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

Men realiteten er at det er enorme problemer, med høy inflasjon og fallende valutakurs.

Erdogan har lenge vært i strid med den tyrkiske sentralbanken: I tråd med ledende økonomisk teori har sentralbanken ikke villet sette ned renten for å motvirke prisøkning, mens Erdogan har lovet sine velgere å presse renten ned.

Problemet så ut til å være øst i fjor, da Murat Uysal ble innsatt. Men heller ikke han ville danse etter Erdogans pipe, og skal angivelig ha blitt litt for gode venner med finansminister Albayrak.

I helgen måtte Uysal gå, og nå er både sentralbanksjefen og finansministeren erstattet med nye lojalister.

Anklager om korrupsjon

Albayrak, som er tungt inne på eiersiden i en rekke av Tyrkias regjeringsvennlige medier, har fortsatt en sterk posisjon, påpeker Gürkan Özturan.

– Jeg blir ikke overrasket dersom han får en annen ministerpost etter en stund. Han kan ikke skyves for langt vekk fra palasset, gitt posisjonen han har som medieeier og svigersønn, sier han.

Einar Wigen påpeker at Albayrak er blitt knyttet opp mot lyssky handel og korrupsjonsanklager gjennom flere år.

– Det kan være en belastning for Erdogan. I et slikt regime må lederen kunne si at han ikke visste om hva som foregikk. Det å kunne benekte kjennskap ser ut til å være en bevisst strategi for Erdogan, sier Wigen.

PS: Listen over nære medarbeidere som er blitt skviset ut av regjeringspartiet i Tyrkia etter å ha tapt en maktkamp med Erdogan er lang, med tidligere statsminister Abdullah Gül, som dannet AKP sammen med Erdogan, og Ahmet Davotuglo, som var både utenriks- og statsminister, som de to mest kjente.

