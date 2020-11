MÅ UT: Politibetjent Darlene Martinez eskorterer en familie ut av hjemmet deres i Phoenix 30. september. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han tar bilder av dem som blir kastet ut av hjemmene sine

Antall utkastelser i USA har eksplodert i takt med økende arbeidsløshet under coronapandemien. John Moore fra Getty Images tar bilder av utkastelser.

– USA opplever den verste boligkrisen i historien, sier jusprofessor og utkastelsesekspert Emily Benfer ved Wake Forest University til CNBC.

I et normalt år går 3,6 millioner mennesker igjennom utkastelsessaker i USA, ifølge Princeton-universitetets «The Eviction Lab».

Det estimeres at 30-40 millioner amerikanere står i fare for å miste hjemmene sine i løpet av 2020. Dette vil tilsvare cirka ti prosent av landets totale innbyggertall.

Forbud til liten nytte

I de 24 byene som prosjektet overvåker, ble det i forrige uke meldt inn 3533 utkastelser til rettsapparatet i disse 24 byene – til tross for at helsemyndighetene 1. september innførte et midlertidig forbud mot utkastelser under pandemien.

HJEMLØS: Et barn bærer kjæledyret sitt etter at familien hennes ble kastet ut av sitt hjem i Phoenix 30. september. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

INGEN NÅDE: Politibetjent Lenny McCloskey kaster ut en beboer i Phoenix 6. oktober på grunn av manglende husleie. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dette forbudet skal vare i fire måneder, men blir ansett som lite effektivt. Huseiere kan fremdeles kaste ut beboere, fordi de færreste av dem har råd til å gå rettens vei for å stanse utkastelsen eller kjenner til rettighetene sine.

VG var nylig på besøk hos Jessica Lusk i Dallas. Hun er en av dem som frykter å bli hjemløs.

– Det er en forferdelig situasjon. Det føles så skremmende, sier Lusk til VG.

FORTVILER: En beboer i Maricope County i Phoenix klarte å bevise at hun hadde betalt husleien. Hun unngikk dermed utkastelse i denne situasjonen. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

PÅ RANDEN: Familien Medrano unngikk så vidt utkastelse fra en bobilpark i Phoenix 7. oktober. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Måtte hente kattene

Getty-fotografen John Moore har vært med politiet i Arizona på flere utkastelser.

– Jeg var med politiet til huset til en sjubarnsmor. Hun var ikke hjemme da vi kom fram. Mens vi banket på døren, kom hun inn i oppkjørselen og ble skrekkslagen, forteller fotografen til CNN.

– Huseieren var også til stede. Politiet måtte opplyse henne om at de var nødt til å kaste henne ut. Hun ble overrasket. Barna var i bilen, men hun måtte gå inn og hente kattene deres.

Politibetjenten var veldig behjelpelig med å samle sakene deres og kjæledyrene, forteller John Moore.

ARIZONA: Politibetjent Darlene Martinez hjelper en familie med å lete etter kattene sine, slik at de kan kastes ut av hjemmet sitt i Phoenix. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

HJERTESKJÆRENDE: En tobarnsmor reagerer på utkastelsesordren. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Så mye godhet

– Det er lett å tenke at det er mange skurker og ofre i dette, men jeg så faktisk mye godhet hos politibetjentene som måtte kaste dem ut. Jeg vet at det høres rart ut, men folk er i vanskelige situasjoner overalt nå.

Moore ser på det som sin oppgave å vise virkeligheten, slik at folk kan se bilder i stedet for å stole på ting de leser på Facebook eller Twitter.

– Jeg vil vise hva som faktisk skjer. Selv om vi må fokusere på valget akkurat nå, er det millioner av amerikanere som står på randen av desperasjon.

Siden mai har ytterligere åtte millioner amerikanere havnet under fattigdomsgrensen, anslår en undersøkelse fra Columbia University. 39 millioner amerikanere var allerede der, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Publisert: 01.11.20 kl. 04:06

