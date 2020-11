PRESIDENT: Donald Trump har så langt ikke erkjent nederlag i det amerikanske presidentvalget. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Amerikanske valgmyndigheter: «Det sikreste valget i amerikansk historie»

I en felles uttalelse hevder amerikanske valgmyndigheter at det ikke finnes bevis for valgfusk.

– Valget 3. november var det sikreste i amerikanske historie. Akkurat nå, over hele landet, sjekker og dobbeltsjekker valgansvarlige hele prosessen før det endelige resultatet, heter det i uttalelsen fra to komiteer, én bestående av henholdsvis føderale og statlige tjenestepersoner og én bestående av private partnere, alle med ansvar for sikkerheten og gjennomføringen av valget, skriver NTB.

Joe Biden har erklært seier i valget, og blir etter alt å dømme USAs 46. president.

Donald Trump på sin side har ikke erkjent nederlaget, og har siden valgnatten kommet med en rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Samtidig har Trump-kampanjen saksøkt en rekke delstater av samme grunner.

– Når det er jevnt i en delstat, vil mange telle gjennom på nytt. Alle stater med et jevnt resultat i presidentvalget har protokollført hver stemme, slik at man har muligheten til å gå tilbake og telle hver stemme på nytt om nødvendig, skriver de, og understreker at dette er et ekstra sikkerhetstiltak, slik at man enkelt kan identifisere og rette eventuelle feil, før de påpeker:

– Det finnes ikke noe bevis for at noe stemmesystem fjernet eller mistet stemmer, endret stemmer, eller på noe vis ble kompromittert.

Til slutt ber de det amerikanske folk ha tillit til at systemet fungerer.

– Vi vet det er udokumenterte påstander og muligheter for feilinformasjon om prosessen av valget, kan vi forsikre dere at vi har full tillit til sikkerheten og integriteten til valget. Det bør dere også ha.

Resultatene så langt viser at Joe Biden er sikret 279 valgmenn, mens Donald Trump får minst 217. Det kreves minst 270 valgmenn for å vinne valget. I Arizona, Georgia og North Carolina er det ennå ikke utropt noen vinner, i disse delstatene er det totalt 42 valgmenn på spill.

