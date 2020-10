FULLE STRENDER: De ferske bildene fra Melbourne viser at innbyggerne var raskt ute med å ta i bruk byen sin etter månedsvis med nedstenging. Bildet viser St Kilda Beach onsdag formiddag. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Mens resten av verden stenger ned, åpner Melbourne nå opp

Champagnekorkene smalt i taket og lettelsen var stor da Australias nest største by erklærte seg åpnet etter 111 dagers nedstengning. Kontrasten til Europa kunne ikke vært større.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Pandemien har feid over verden i mye av 2020. I påvente av en vaksine innfører regjeringer stadig strengere tiltak mens smittebølge nummer to brer seg.

Misnøyen stiger, koronatrøtte innbyggere tar til gatene og i Italia kom det til regelrette sammenstøt mellom politi og demonstranter.

I Melbourne er stemningen imidlertid en helt annen.

– Denne dagen har vi ventet på i ukevis. Det er en stor dag for oss, sier butikksjef Magda Combrinck i et av byens varehus.

Melbourne ligger i delstaten Victoria, som av uforklarlige grunner ble sterkt rammet av bølge nummer to, mens delstatene rundt lykkes bedre med sine tiltak. Men delstatsminister Daniel Andrews i Victoria var under sterkt press fra næringslivet om endelig å åpne opp, og mandag ga han etter.

Da hadde det ikke vært registrert nye smittetilfeller på 24 timer.

SE BILDEGALLERIET FRA GJENÅPNINGEN AV MELBOURNE 28. OKTOBER HER:

fullskjerm neste SHOPPING: Butikker og cafeer kunne endelig åpne igjen i Melbourne på onsdag. Bildet viser den populære handlegaten Bourke Street som kryr av folk.

Måtte tørke tårene

Eieren av en kjede med kaffebutikker, Darren Silverman, tok til tårene og måtte kjøre bilen inn til siden av veien da han hørte på radioen at den lange perioden med nedstengning i all hovedsak var over onsdag.

Ifølge delstatsmyndighetene i Victoria vil oppmykningen av tiltakene bety at 6.200 butikker, 5.800 kafeer og restauranter, 1.000 frisører og skjønnhetssalonger og 800 puber kan gjenåpne. Dette omfatter 180.000 arbeidsplasser.

Men alt er ikke som normalt. Selv om mange bransjer kan gjenåpne, vil det fortsatt være reiserestriksjoner og pålegg om å ha hjemmekontor. Innbyggerne i Melbourne får ikke bevege seg mer enn 25 kilometer hjemmefra.

Nedstengingen tok knekken på flere bedrifter

Selv om det raskt ble mange kunder i et stort varehus på Bourke Street, var det tydelig at mange bedrifter ikke har overlevd den lange perioden med nedstengning.

Stengte dører og tildekkede utstillingsvinduer viste at coronaen har herjet stygt med små butikker og serveringssteder. Flere steder var det hengt opp lapper hvor bedriftene takket kundene for samarbeidet, men forklarte at kassen var tom og at nedleggelse ikke er til å unngå.

Likevel var det mange av restaurantene i sentrum som blomstret allerede i formiddagstimene. Folk koste seg på utesteder og kafeer, og restaurantene fikk bordbestillinger i ett sett over telefon og nett.

– Det blir noen hektiske uker mens folk får den innestengte følelsen ut av systemet, sier kaféeier Maris Iatrou.

Publisert: 28.10.20 kl. 10:37

Mer om Koronaviruset Melbourne Victoria