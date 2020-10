PÅ TURNÉ: USAs visepresident Mike Pence på vei ut av flyet for å tale til velgere i Kinston i Nord-Caroline søndag. Foto: JONATHAN DRAKE / REUTERS

Pence får reise-kritikk etter smitte i staben: − Ikke uunnværlig arbeid

Hans egen stabssjef er smittet, og Mike Pence regnes som en nærkontakt. USAs visepresident fortsetter likevel sin kampanjeturné i USA.

Det ble natt til søndag kjent at Marc Short, som er stabssjefen til USAs visepresident Mike Pence, har testet positivt for coronaviruset. Til sammen er minst fem personer i kretsen rundt Pence nå bekreftet smittet.

Visepresidenten selv har testet negativt for viruset.

Hans kontor har derfor opplyst at Pence vil fortsette som planlagt før det nært forestående presidentvalget, til tross for at han er å anse som en av Shorts nærkontakter. Grunnen er at han som USAs visepresident regnes som såkalt «uunnværlig personell».

Retningslinjene fra det amerikanske helseinstituttet CDC sier at nærkontakter til smittede bør holde seg hjemme i 14 dager, men at det kan gis unntak for mennesker som faller inn under denne kategorien. Disse skal overvåkes nøye for symptomer, og at de skal bruke munnbind når de omgås andre mennesker.

Lørdag holdt Pence velgermøter i Florida, og søndag talte han i Kinston i Nord-Carolina. Mandag går turen videre til Minnesota.

Flere eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med, kritiserer Det hvite hus for måten de har tolket regelverket på. Å drive kampanje for å bli gjenvalgt som visepresident regnes ikke som nødvendig arbeid, mener de.

Ifølge New York Times har også flere i Pence sitt kampanjeapparat sagt at de mener visepresidenten bør endre planene sine, og heller arrangere digitale velgermøter.

– Det er en fornærmelse overfor alle som har jobbet med folkehelse. Jeg mener også at det er skadelig og respektløst overfor menneskene som kommer til velgermøtene, sier Saskia Popescu, som er ekspert på smittsomme sykdommer til nyhetsbyrået AP og legger til:

– Han må holde seg hjemme i 14 dager. Kampanjearrangementer er ikke uunnværlig arbeid.

Regelverket er laget for å sikre at viktige funksjoner som politi, helsevesen og transport av mat kan opprettholdes i en krise, skriver AP.

– Alt som ikke må gjøres med fysisk tilstedeværelse og som ikke er relatert til hans jobb som visepresident, vil ikke regnes som uunnværlig, sier Joshua Sharfstein ved universitetet Hopkins til nyhetsbyrået.

Smitten rundt visepresidenten skjer kun en drøy uke før det amerikanske presidentvalget, og samtidig som landet for alvor er inne i sin andre bølge med coronasmitte.

2. oktober offentliggjorde president Donald Trump at han hadde testet positivt for covid-19, siden har en rekke personer rundt Trump bekreftet smitte, blant annet New Jersey-guvernør Chris Christie og hans kone Melania Trump. President Trump har de siste ukene vært friskmeldt.

Da Trump søndag ble spurt om hvorvidt Pence burde avlyse reiseplanene sine, svarte han slik:

– Du må spørre ham, han gjør det veldig bra, gode folkemengder, veldig god avstand. Han gjør det veldig bra, sa Trump ifølge AP.

Robert C. O’Brien, som er sikkerhetsrådgiver for Trump, forsvarer visepresidentens reisevirksomhet.

– Arbeidere som reiser ut og driver kampanje og stemming er noe av det mest essensielle vi kan gjøre som amerikanere, sier han til New York Times.

Samtidig innrømmer Trumps stabssjef Mark Meadows at USA ikke vil klare å få kontroll på pandemien med det første.

– Vi kommer ikke til å få kontroll over pandemien, vi skal kontrollere at vi får vaksiner og behandlinger, sa han i et intervju med CNNs Jake Tapper søndag.

En seremoni i Rosehagen i Det hvite hus i slutten av september, der Trump nominerte Amy Coney Barrett til ny høyesterettsdommer i USA, er blitt omtalt som en massesmitte-hendelse. Minst 16 personer har fått påvist smitte etterarrangementet.

– Det hvite hus har veldig løse regler når det kommer til å beskytte ansatte og ledere. De har hatt ett stort utbrudd og det er tydelig at de ikke lærte fra det, så disse kommer til å fortsette, sier Ashish Jha ved avdelingen for folkehelse ved universitetet Brown til New York Times.

Tidligere visepresident og Trumps motkandidat Joe Biden, som er svært kritisk til presidentens corona-håndtering, sier til New York Times at han ikke er overrasket over at smitten nå fortsetter å spre seg i Det hvite hus.

– Dette er en anerkjennelse av strategien president Donald Trump har hatt fra begynnelsen av; å heise det hvite flagget og håpe at viruset forsvinner når det ignoreres. Det har det ikke, og det vil det heller ikke gjøre, sier han om uttalelsene fra stabssjef Mark Meadows.

