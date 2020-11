VALGINNSPURT: Valgarbeidere i Pennsylvania jobber med å telle opp forhåndsstemmer på West Chester University. Foto: Matt Slocum / AP

Fire delstater gjenstår: Dette kan avgjøre valget

Joe Biden trenger bare én av de fire siste delstatene for å vinne presidentvalget i USA.

Oppdatert nå nettopp

I delstatene Nevada, Pennsylvania, Georgia og North Carolina er det fremdeles mange stemmer som ikke har blitt opptelt, noe som foreløpig gjør det vanskelig å utkåre en definitiv vinner mellom president Donald Trump og utfordreren Joe Biden.

Årsaken til at valgresultatet ikke er klart er blant annet at rekordmange har forhåndsstemt. Enkelte av delstatene, blant annet Pennsylvania, har lover som sier at de ikke kan telle forhåndsstemmer før på selve valgdagen.

Likevel ser det lyst ut for utfordrer Joe Biden nå.

Biden har foreløpig sikret seg 264 valgmenn, mens Trump har 214, ifølge vår oversikt, som er basert data fra The New York Times, Fox News og CNN.

Fox gir Arizona til Biden

Dette inkluderer Arizona, hvor Fox News har erklært Joe Biden som vinner. De andre amerikanske mediene er avventende her, men de gjenværende stemmene er med stor overvekt i distrikter hvor Biden har en oppslutning på mellom 52,3 og 66,8 prosent, inkludert Maricopa og Pima, som er de to største distriktene i Arizona.

Både Trump og Biden trenger å sikre seg flertallet på 270 valgmenn for å bli utpekt som USAs neste president.

Til tross for at Biden leder foreløpig, er marginene såpass små at Trump fremdeles kan slå tilbake. I Wisconsin krever han eksempelvis omtelling.

Gir Michigan til Biden

CNN erklærte i 22.15-tiden onsdag kveld at Biden vinner i Michigan. Dermed er han bare seks valgmenn unna seieren.

Trumps valgkampsjef Bill Stepien sa i en uttalelse onsdag at de har sendt inn et krav om å sette opptellingen i delstaten på pause.

Statssekretær Jocelyn Benson har tidligere uttalt at hun tror de kommer seirende ut dersom Trump tar rettslige skritt for å utfordre valgprosessen i Michigan.

– Vi er veldig kjente med lovligheten rundt prosessen, og vi er klare til å forsvare det, sier hun til Washington Post.

Dette er situasjonen i de fire gjenværende delstatene:

Nevada (6 valgmenn)

Biden leder kun med litt under 8000 stemmer i Nevada. Flere amerikanske medier skriver at han trolig beholder ledelsen i delstaten.

Årsaken er at alle stemmene fra selve valgdagen har blitt telt opp, og at det kun er forhåndsstemmene som gjenstår. Alt tyder på at de demokratiske velgerne i større grad har benyttet seg av forhåndsstemmer under valget i år.

Derfor er det forventet at forspranget til Biden kommer til å øke i Nevada, til tross for at kun 85 prosent av stemmene har blitt registrert så langt.

Delstaten kommer heller ikke til å telle flere stemmer før torsdag morgen i USA, og har annonsert at flere resultater ikke blir offentliggjort før i 21-tiden norsk tid torsdag.

Georgia (16 valgmenn)

Med et lite hopp på opptellingene, har Biden tatt innpå Trumps ledelse i Georgia. Trump ligger nå 1,8 prosentpoeng foran, sammenlignet med 2,2 prosentpoeng ved forrige oppdatering onsdag.

Nå er nesten 4,7 millioner stemmer talt opp i delstaten. Trumps ligger altså rundt 80.000 stemmer foran.

Mye tyder altså på at presidenten kommer til å ta delstaten, selv om det ligger an til å bli ganske jevnt. Biden kan snu Georgia ved å vinne cirka 65 prosent av de stemmene som er igjen å telle.

The New York Times trekker frem at det gjenstår å telle mange av stemmene fra områdene rundt Atlanta, som tidligere har pleid å stemme på demokratene med solid overvekt. Avisens speedometer spår at Biden har 64 prosent sjanse til å vinne denne delstaten.

North Carolina (15 valgmenn)

Trump er tydelig favoritten i North Carolina. Nå som rundt 99 prosent av stemmene har kommet inn leder han fremdeles med 1,4 prosent.

Det ser altså ut som Trump kommer til å ta delstaten, til tross for at det kan bli jevnere enn det ser ut nå, takket være at det er de stort sett demokratiske poststemmene som gjenstår å telle opp.

Biden kan snu denne delstaten til sin fordel hvis han vinner cirka 65 prosent av de gjenværende stemmene.

Pennsylvania (20 valgmenn)

Trump har så langt ledet stort i delstaten, men Biden har tatt raskt innpå de siste timene. Derfor er det ennå ikke sikkert hvem som vinner den viktige delstaten, til tross for at Trump fremdeles har 52,3 prosent av stemmene i forhold til Bidens 46,4 prosent.

Differansen er nå nede i cirka 350.000 stemmer, med litt over en million igjen å telle. 83 prosent av alle stemmene har så langt blitt telt opp.

I tillegg gjør valglovene i Pennsylvania at de kan motta poststemmer etter selve valgdagen, så lenge de senest er stemplet 3. november, og disse har foreløpig ikke blitt regnet med.

Dersom Biden fortsetter å hente seg inn i samme tempo som han har gjort, er det derfor ikke usannsynlig at han fremdeles kan vinne i Pennsylvania.

Publisert: 04.11.20 kl. 20:39 Oppdatert: 04.11.20 kl. 22:24