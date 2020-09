FLØYET INN: VG var på flyplassen da myndighetene rullet ut tusenvis av hurtigtester. De skal settes inn i kampen mot corona på Lesvos. Foto: Gisle Oddstad, VG

Rykker inn med 200.000 coronatester

MYTILENE FLYPLASS (VG) Myndighetene har null kontroll på de coronasmittede migrantene som beveger seg rundt på Lesvos. Nå vil de sette i gang en ny massetesting.

Situasjonen er eksplosiv på den greske øya Lesvos. Mange tusen migranter har dratt fra Moria-leiren etter at den brant ned natt til onsdag. Blant dem var 35 bekreftede coronasmittede, som myndighetene ikke lenger har kontroll på.

Migrantene og flyktningene som VG har snakket med har ikke hatt tilgang til helsepersonell etter at leiren brant ned. De sanitære forholdene er også ikke-eksisterende der migrantene oppholder seg nå.

Nå vil greske myndigheter forsøke å forhindre et fullskala coronautbrudd blant menneskene som har dratt fra leiren. Derfor har de flydd inn 200.000 tester som skal fordeles i hele Hellas.

Mens først skal øya Lesvos få sin andel. Hurtigtestene skal benyttes av både lokale og migranter. Testene skal utføres på sykehuset, men det er uklart hvem som blir prioritert.

Oppretter ny leir

Migrasjons- og asylminister Notis Mitarachis beskriver en svært krevende situasjon for greske myndigheter da han snakket med VG utenfor flyplassen på Lesvos.

PÅ ØYA: Notis Mitarachis forteller at greske myndigheter må håndtere flere kriser samtidig på Lesvos. Foto: Gisle Oddstad

– Vår første prioritet var leirens sikkerhet. Dernest måtte vi sørge for det ytre området. Så må vi sørge for mat, vann og et helsetilbud. Nå etablerer vi en midlertidig leir. Forhåpenligvis får vi migranter inn der allerede i dag, sier han til VG.

– Hva tenker du om at dere ikke har kontroll på covid-pasientene?

– Det er en risiko. De må som fort som mulig få husly, så vi kan teste dem på nytt. Det er viktig for oss og det er viktig for dem, fortsetter han.

Sinte demonstranter

Like etter at VG møter ministeren, bryter det ut en stor demonstrasjon blant menneskene som har dratt fra Moria-leiren. De er mange unge menn blant demonstrantene – åpenbart svært frustrerte. Med improviserte plakater og tomme vannflasker som de slår med krever de frihet og bedre forhold.

Gresk opprørspoliti, som hadde ankommet øya tidligere på dagen, presset demonstrantene tilbake uten at det ble sammenstøt. Stemningen blant migrantene og flyktningene er likevel svært spent.

fullskjerm neste SINTE: Demonstrantene var tydelig lei av den forferdelige situasjonen de står i etter at Moria-leiren brant ned.

Tror ikke på massetesting

Kamma Skarup, som er medisinsk leder for covid-pasientene i Leger Uten Grensers team på Lesvos, har ingen tro på at testene vil føre til en bedring for menneskene fra Moria-leiren.

– Det er bare tull. Det kommer ikke til å hjelpe disse menneskene. Det viktigste er å få dem evakuert bort fra øya, sier hun til VG.

Hun forteller at hennes team har blitt stanset av politiet fra å etablere basale sanitære forhold som et sted migrantene og flyktningene kan vaske hendene.

– Det kommer til å bli verre, sier hun.

RYKKET INN: Det greske opprørspolitiet har tatt stilling ved demonstrantene fredag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Truet av de lokale

Inntil nylig jobbet hun på en klinikk like ved Moria-leiren, men denne ble beordret stengt av de lokale myndighetene. Nå håper hun å kunne dra inn til migrantene med en mobil helsestasjon.

Bakgrunn: Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

Forholdet til mange av de lokale øyboerne er også svært spent. Torsdag hadde de satt opp en stor veisperring på veien som leder inn til Moria-leiren – i et forsøk på å hindre myndighetene å gjenreise leiren.

Skarup forteller at også Leger Uten Grenser blir gjenstand for de lokales frustrasjon over situasjonen.

– Vi ble truet av de lokale som ropte at vi skal bli de neste som brenner.

VGs team på Lesvos: Gisle Oddstad (foto) og Jenny-Linn Lohne. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 11.09.20 kl. 18:27

