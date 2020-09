Foto: Evan Vucci / AP

New York Times: Trump betalte ikke inntektsskatt i ti av de siste 15 årene

Avisen The New York Times har mottatt skattemeldingene til president Donald Trump for mer enn de siste 20 årene.

Skattemeldingene avisen har fått tak i, viser at den amerikanske presidenten ikke har betalt skatt på inntekten i ti av de siste 15 årene.

Avisen skriver videre at Trump betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 da han vant presidentvalget, og at han også betalte 750 dollar i inntektsskatt det første året som president i 2017.

Summen tilsvarer like over 7000 norske kroner.

Årsaken til at Trump ikke har betalt mer i inntektsskatt, skal ifølge avisen være i stor grad fordi han har rapportert å ha tapt mer penger enn han har tjent.

Mer enn 20 år med skattemeldinger

Trump har i flere år kjempet for at skattemeldingene hans ikke skal bli offentlig publisert.

New York Times skriver at skattemeldingene forteller en fundamentalt annen historie enn hva Trump selv har fortalt om seg selv til den amerikanske offentligheten.

Skattemeldingene han har sendt til de amerikanske skattemyndighetene skal skildre en forretningsmann som tjener flere hundre millioner dollar i året, men som likevel går på store vedvarende tap, som han igjen bruker for å unngå å betale skatt.

Ifølge avisen er Trump, som nå har økende økonomiske utfordringer, mer og mer avhengig av å tjene penger på selskap som setter ham i en potensiell og ofte direkte interessekonflikt med jobben som president.

Avisen skriver at de har mottatt skattemeldinger fra mer enn 20 år bakover i tid for Trump og for hundrevis av selskap som utgjør forretningsdriften hans, inkludert detaljert informasjon fra de første to årene av presidentperioden hans.

Informasjonen inneholder ikke de personlige skattemeldingene til Trump for 2018 og 2019.

I juli bestemte amerikansk høyesterett at Trump må levere skattemeldingene til statsadvokaten i New York. Trump kalte det hele da for «politisk rettsforfølgelse».

President Trump hadde i forkant av avgjørelsen i høyesterett påberopt seg immunitet. Han har gjennom flere år nektet å gi fra seg opplysninger om sin private økonomi, og advokatene hans har hevdet at han er immun mot gransking fra Kongressen.

