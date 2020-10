TIL SYKEHUS: Donald Trump har ankommet militærsykehuset Walter Reed, der han vil tilbringe de kommende dagene. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump sendt til sykehus - blir behandlet med coronamedisin

Natt til lørdag ble president Donald Trump lagt inn på sykehus. Nå får han behandling med en rekke coronamedisiner.

Like før klokken 00:25 norsk tid gikk Donald Trump ut av Det hvites hus og satte seg inn i helikopteret Marine One. Drøyt fem minutter senere landet han ved militærsykehuset Walter Reed.

På vei til helikopteret ga Trump en tommel opp til pressekorpset og ansatte som fulgte med. Han stoppet ikke for å svare på spørsmål.

Like etter å ha landet på sykehuset la Trump ut en video på Twitter - se video under!

– Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg synes det går veldig bra, men vi skal sørge for at alt ordner seg. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg skal aldri glemme det. Takk, sier Trump i videoen.

Fra sykehuset oppdaterte Trump følgerne på Twitter med en melding i halv seks-tiden lørdag morgen:

– Det går bra, tror jeg! Takk til alle. KJÆRLIGHET!!!

Utmattet

Den amerikanske presidenten har milde symptomer. Det opplyste legen hans, Sean P. Conley, noen timer før det ble offentliggjort at Trump skulle fraktes til sykehus.

Ifølge Det hvite hus skal han dit for å være på den helt sikre siden. Han er utmattet, men ved godt mot, ifølge Trumps lege.

Lørdag morgen skriver Det hvite hus i en pressemelding at presidenten får behandling med legemiddelet Remdesivir, som kan forkorte sykdomsforløpet med opp til seks dager, ifølge Legemiddelverket.

Trump hastegodkjente medisinen i mai.

Presidenten har også fått en åtte grams enkeltdose av legemiddelet Regeneron, opplyser legen hans.

Cocktail av antistoffer

Regeneron er en behandling som består av en cocktail av antistoffer mot covid-19.

Antistoffene har som formål å etterligne antistoffene som kroppen selv produserer for å bekjempe sykdommen.

Medisinen lages ved å hente ut antistoffer fra smittede, for så å reprodusere disse syntetisk.

Selskapet bak medisinen understreker på sin hjemmeside at legemiddelet er under utprøving.

– Sikkerhet og virkning er ikke fullt ut evaluert av reguleringsmyndigheter, skriver Regeneron.

TOMMEL OPP: Trump på vei til helikopteret som tok han til sykehuset. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Lovende resultater

– Det er et legemiddel som er nytt og fortsatt under utvikling, men det foreligger lovende resultater som må testes videre, sier epidemiolog og sjef for Forskningsrådet, John-Arne Røttingen til VG.

Legemiddelet er ikke godkjent, men kan gis i forskningsstudier eller som eksperimentell behandling hvis pasienten gir samtykke.

– Jeg skjønner i kontekst av hans stilling og posisjon at man vil maksimere hans sjanser for ikke å få alvorlig sykdom.

Presidentens lege opplyser at Trump også har fått sink, vitamin D, famotidin, melatonin og en daglig aspirin.

Famotidin brukes ofte mot magesyre og er i USA reseptfritt:

– Det er et legemiddel som er under utprøving til coronabehandling. Det har vært noen rapporter som tilsier at det kan ha positiv effekt på covid-19, sier Røttingen.

Her er pressemeldingen fra Donald Trumps lege. Foto: WHITE HOUSE / X00603

– Har ikke en etablert plass i behandling av covid-19

Ifølge overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Arne Broch Brantsæter, finnes det studier som tyder på at å ha høye nivåer av vitamin d kan være gunstig for forløpet

av covid-19.

– Men vi vet ikke nok om det hjelper å gi vitamin d når man er blitt syk, sier Brantsæter til VG.

Regenerons medikament består av en kombinasjon av flere antistoffer som har vist seg å kunne redusere virusmengden, men foreløpig regnes dette som utprøvende behandling, og har ikke en etablert plass i behandlingen av covid-19, ifølge overlegen.

– Remdesivir har er vist å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter som er innlagt på sykehus med noen dager, men har ikke vist effekt på dødelighet, sier Brantsæter.

