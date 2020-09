STØTTER TRUMP: Diane McCabe i Luzerne i Pennsylvania vil fortsette å jobbe for at Trump blir gjenvalgt som USAs president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Støtter Trump etter bokbomben: – Han gjorde sitt beste

LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA (VG) Avsløringene om Trumps coronastrategi vekker harme. Men ikke hos kjernevelgerne i vippestaten Pennsylvania.

Den amerikanske journalist-nestoren Bob Woodward offentliggjorde onsdag lydopptak der man kan høre USAs president Donald Trump fortelle hvordan han manipulerte USAs befolkning til å tro at coronaviruset var langt mindre farlig enn han selv visste det var.

Opptakene er publisert hos CNN i forbindelse med Woodwards kommende bok «Rage» (sinne), og har vakt svært sterke reaksjoner i USA.

VG var i Luzerne i vippestaten Pennsylvania da bokbomben smalt. Her stemte innbyggerne på Barack Obama under begge hans valgseire i 2008 og 2012. Nå har imidlertid området snudd, og Luzerne er blitt Trump-land, skriver avisen The Philadelphia Inquirer.

– La dem gjøre en bedre jobb

Diane McCabe, som driver et eiendomsmeglerfirma i Dallas i Luzerne, er en av områdets Trump-støttespillere. Hun mener presidentens forklaring om at han ikke ønsket å skape panikk blant folket, gir mening.

Om kritikken fra demokratene sier hun følgende:

– Jeg tenker: La dem gjøre en bedre jobb. For vet du hva, da coronaviruset traff, tonet han (Trump, journ.anm) det ikke ned. Men vil du at alle skal bli helt gale? Nei, vet du hva, han gjorde sitt beste.

– Så å tone det ned for ikke å skape panikk var en god beslutning?

– Akkurat. Joe Biden sa «du må bruke munnbind», men amerikanere liker ikke det, sier hun – men legger til at hun respekterer VGs journalists valg om å bruke munnbind under intervjuet.

– Da Donald Trump ville stoppe Kinas flyginger, kalte Biden ham rasist. Tenk deg det, sier McCabe videre.

Ifølge faktsjekk-siden PolitiFact, som drives av instituttet Poynter, kalte ikke Biden Trump for rasist, selv om presidenten flere ganger har hevdet dette. Biden brukte imidlertid begrepet «fremmedfrykt» da han svarte på en av Trumps Twitter-meldinger om å begrense innreise fra Kina.

OPPRØRT: Kathy Bozinski leder lokalpartiet for Demokratene i Luzerne i vippestaten Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den lokale lederen for Demokratene, Kathy Bozinski, sier til VG at hun tror Trump-administrasjonens corona-håndtering er en av de store sakene for velgerne i årets presidentvalg 3. november.

– Lett å se hva som foregikk

Hun mener det var klart for alle og enhver at Trump tonet ned farene ved coronaviruset i begynnelsen.

– Det var lett å se at det var det som foregikk i januar og februar. Han var ikke engang villig til å se nærmere på det og ta det seriøst. Det ble bare feid til side; det vil gå over, sier hun, og legger til at flere eksperter på dette tidspunktet gikk ut med motsatt beskjed.

– Selv en privatperson som fulgte med, ville sett at det ikke var tilfellet på den tiden.

Under en pressekonferanse onsdag, svarte president Donald Trump på flere spørsmål om opplysningene som kommer frem i Woodwards bok:

Lokalpolitikeren tror Trump håpet at problemet ville gå bort om han ikke ga det oppmerksomhet, og at det dermed ikke ville ødelegge sjansene hans for å bli gjenvalgt.

– Det er forskjell på å tone det ned offentlig, men likevel handle i kulissene. Men jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror han benektet det i én måned, til det ikke lenger gikk.

– Hva slags type følelser vekker det i deg? Frustrasjon? Sinne?

– Begge deler. Rundt 190.000 personer er døde med coronaviruset i USA. Vi var dårlig forberedt, selv på testing, sier Bozinski, som selv mistet jobben i et kommunikasjons- og markedsføringsfirma under coronakrisen.

Hun forteller at flere personer i hennes omgangskrets også har mistet jobben, og at det er vanskelig å få ting til å gå rundt med hjelpen de får fra myndighetene.

Støttes av kjernevelgere

Flere av Donald Trumps kjernevelgere har vist seg å stå last og brast med presidenten, nesten uansett hva han gjør eller sier. Onsdag sa seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til VG at bokbomben ikke nødvendigvis vil føre til folk trekker støtten til ham.

– Den store gruppen hvit middelklasse oppfatter ham som en beskytter av det de anser for sitt Amerika og sin kultur, sier han.

Saken er likevel alvorlig for presidenten, understreker han:

– Denne saken er nok enda alvorligere for ham, for her kan han ikke si at journalistene lyver. Her hører du ham selv si det han sier. Her nytter det ikke komme med at mediene er «fake news», som han ofte slipper unna med. Her er han fanget av sine egne ord.

