PRESIDENT: Donald Trump er USAs president i nesten to måneder til. Foto: MANDEL NGAN / AFP

USA-ekspert: − Dette er lojalitetsbenådninger

Onsdag kom nyheten om at Donald Trump har benådet Michael Flynn. Nå er det ventet at flere av presidentens nære støttespillere kan få en håndsrekning de neste ukene.

– Jeg tror nok Paul Manafort er nestemann, sier Eirik Løkke i tankesmien Civita.

Han fortsetter:

– Så vil vi nok se George Papadopoulos. Og så er det et spørsmål om Steve Bannon vil bli benådet. Alle disse tidligere rådgiverne hans. Men det virkelig store spørsmålet er kanskje om Donald Trump vil teste om han kan benåde seg selv.

Slik svarer USA-eksperten, dagen etter at Donald Trump benådet sin tidligere nasjonale sikkerhetsminister Michael Flynn – som innrømmet å ha løyet til FBI – på hvem han tror står for tur i presidentens benådningskø.

Vi skal komme tilbake til det «virkelig store spørsmålet».

BENÅDET: Michael Flynn løy til FBI. Nå slipper han unna strafferettslige konsekvenser. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Nei, nei nei

At en avtroppende president benåder føderalt straffedømte er på ingen måte uvanlig. Det er heller ikke nytt at enkelte presidenter benåder folk som står dem nært.

Bill Clinton gjorde det i sin tid med sin egen bror Roger, som hadde en narkodom på seg. George H.W. Bush gjorde det med sin tidligere forsvarsminister Casper Weinberger for hans rolle i Iran-Contras-skandalen.

For Trump ser det ut til at lojalitet er et nøkkelord. De som har vært lojale blir belønnet.

– Det er i det lyset man må se benådningen av Flynn. Hans løgner til FBI var vel så mye for å beskytte Trump. Det samme ser vi når presidenten fikk omgjort straffen til sin tidligere rådgiver Roger Stone. Dette er lojalitetsbenådninger, mener Løkke, som på ingen måte er overrasket.

– Nei, nei, nei. Dette er Trump oppsummert. Han er ekstremt opptatt av lojalitet. Det så vi for eksempel da han sparket tidligere FBI-direktør James Comey.

Comey nektet å love Trump sin lojalitet, men sa at hans lojalitet som sjef for FBI var til grunnloven.

DØMT: Paul Manafort ble dømt for sine ugjerninger. Foto: Seth Wenig / AP

Tror på oppsiktsvekkende benådninger

Både Manafort og Papadopoulos endte i fengsel i kjølvannet av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning rundt mulig samarbeid mellom Russland og Trumps presidentkampanje i 2016. Det samme var tilfellet med Flynn.

Trump har tidligere lokket med mulige benådninger for dem som Mueller avhørte. Noe spesialetterforskeren skrev om i den delen av sin sluttrapport som handlet om Trumps mulige forsøk på hindring av etterforskningen.

Også andre, som har uttrykt støtte til Trump, har blitt benådet av presidenten. Blant disse er New Yorks tidligere politimester Bernard Kerik og den omstridte tidligere Arizona-sheriffen Joe Arpaio.

Eirik Løkke tror vi vil få se flere benådninger fremover. Inkludert av det oppsiktsvekkende slaget.

– Jeg tror Trump har potensial til å trekke presidentbenådninger veldig, veldig langt, sier han.

– Liker å vise makt

Flere av dem som har blitt benådet av Donald Trump har mottatt den, for dem, gledelige nyhetene etter å ha fått hjelp gjennom uvanlige kanaler. Venner av Trump, Fox News-personligheter og Hollywood-kjendiser, som Kim Kardashian West blant annet.

I DET HVITE HUS: Kim Kardashian West på besøk hos Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

For to uker siden skrev CNN at bare åtte av de til da 27 benådningene presidenten hadde gjort har gått via den vanlige kanalen, som er et eget benådningskontor hos Justisdepartementet. Normalt foretar de en vurdering av personer en president vil benåde, før et endelig vedtak gjøres. Donald Trump har altså stort sett valgt å gjøre dette for egen maskin.

– Det er ikke utenkelig at det vil dukke opp flere som står nær Trump som vil bli benådet, eller folk i kretsen rundt ham vil pushe på presidenten for å få folk benådet. Han liker å vise at han har makt, så jeg tror vi kan komme til å se en rekke slik benådninger fremover. Det koster jo Trump ingenting, sier Løkke.

En det har blitt spekulert i, som passer inn i et slikt scenario, er faren til Trumps svigersønn Jared Kushner. Charles Kushner ble i 2005 dømt for økonomisk kriminalitet.

– Det er slett ikke utenkelig at han kan bli benådet, mener Løkke, som legger til at man bør være oppmerksom fremover på om det kan komme benådninger av folk med økonomiske bindinger til Trump, eller hans familie.

– Da snakker vi fort korrupsjon, sier USA-eksperten.

TILTALT: Steve Bannon må neste år møte i retten. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Forhåndsbenådning

En annen det har blitt spekulert i er Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, som er under føderal etterforskning i forbindelse med en sak om valgkampfinansiering

For både han og Steve Bannon, som er mistenkt for underslag, vil det i så fall være snakk om forhåndsbenådning, ettersom ingen av dem vil være dømt for noe før Trumps siste dag som president, 20. januar neste år.

Det vil heller ikke være første gang det eventuelt skjer. Da Richard Nixon måtte gå av etter Watergate-skandalen på 70-tallet ga den nye presidenten, Gerald Ford benådning til Nixon for «alle forbrytelser mot USA som han har eller kan ha gjort, eller vært en del av.»

I DET OVALE KONTOR: Gerald Ford holder tale til folket der han opplyser at han har benådet sin forgjenger, Richard Nixon. Foto: AP

Løkke tror ikke det er usannsynlig at Trump kan gjøre noe lignende.

– Men det er jo et spørsmål om hvor langt han strekker seg. Det må nok være knyttet til en spesifikk sak i så fall, men der tror jeg det kan komme mye rart, for å bruke det uttrykket.

Benåde seg selv?

For Eirik Løkke, og mange andre, er likevel det virkelig store spørsmålet om Donald Trump vil forsøke å benåde seg selv.

Om dette i det hele tatt er en mulighet er på mange måter et åpent spørsmål. På Twitter, selvsagt, har Trump selv hevdet at han har «den absolutte rett» til å gjøre det, men han har også skrevet «hvorfor skulle jeg gjøre det når jeg ikke har gjort noe galt».

Løkke tror likevel ikke det siste poenget til presidenten, at en benådning i så fall vil være en innrømmelse av å ha gjort noe galt, vil stoppe ham.

– Antagelig vil han bare si noe slikt som at «jeg har selvsagt ikke gjort noe galt, men jeg har hevngjerrige og kriminelle motstandere som vil straffeforfølge meg uansett», tror USA-eksperten.

Tilbake til Nixons tid gjorde Justisdepartementet en vurdering av om en president kan benåde seg selv. Deres konklusjon var at det ville bryte med den fundamentale regelen om at ingen kan være dommer i sin egen sak.

Amerikanske juseksperter har, etter hvert som spekulasjonene om Trump likevel kan komme til å forsøke seg, vært splittet i sine uttalelser. Dette er uprøvd territorium. Men å gjøre noe ingen president har gjort før ham, vil ikke være noe nytt for Trump.

– Det er jo det som går gjennom hele Trumps presidentskap, påpeker Løkke.

EKSPERT: Eirik Løkke i Civita. Foto: CF-WESENBERG

Vil ikke hjelpe

En annen variant som har blitt diskutert i amerikanske medier som en mulighet er at Donald Trump går av som president kort tid før 20. januar, slik at visepresident Mike Pence overtar midlertidig. I så fall vil han kunne benåde Trump.

Flere har likevel påpekt at dette vil kunne sette Pence, som trolig selv har ambisjoner om å stille som presidentkandidat i fremtiden, i en vanskelig situasjon. Mange vil bruke et slikt stunt mot ham.

DUO: President Donald Trump og visepresident Mike Pence. Foto: Susan Walsh / AP

– Det kan selvsagt være risikabelt for Pence, men Ford gjorde jo nettopp dette med Nixon, påpeker Løkke.

Ford tapte for øvrig det neste presidentvalget til Jimmy Carter.

Uansett vil ikke en presidentbenådning, ikke engang en selvbenådning, gjelde for andre forbrytelser enn de som er føderale. Dermed vil ikke Trump kunne hjelpe seg selv, eller familiemedlemmer, mot etterforskningene som statsadvokaten i New York har gående mot Trump-organisasjonen.

