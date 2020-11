HUNDEVENN: Joe Biden og hunden «Major». Foto: Stephanie Carter / Delaware Humane Association

Joe Biden må unngå «Tippecanoes forbannelse»

Å bli valgt i et år som slutter med null har historisk sett betydd fare og i mange tilfeller død for amerikanske presidenter. Nå stiller eksperter seg spørsmålet: Hva skjer dersom en valgt president mister livet før innsettelsen?

Mandag morgen kom nyheten om at påtroppende president Joe Biden har vært uheldig i helgen. Da 78-åringen søndag var ute og lekte med hunden Major, skled han og skadet sin høyre fot.

Beinbruddet er ikke veldig alvorlig, men Biden må gå med «støttesko», et alternativ til gips, i noen uker, opplyser legen. Muligens må han bruke «støtteskoen» da han etter planen skal innsettes som president 20. januar.

Men før det må han over to hindre som må forklares:

Den 14. desember skal han offisielt velges av valgmannsforsamlingen, og den 6. januar skal dette valget ratifiseres i Kongressen. Hva skjer dersom en president mister livet før disse datoene?

Kompliserte regler

Det høres muligens morbid ut, men ettersom Biden er 78 år gammel og utgående president Donald Trump er 74 år, samtidig som USA står midt i en svært alvorlig pandemi som har kostet over 267.000 liv, og der eldre er særlig utsatt, så har store aviser som The Washington Post brukt plass på å avklare spørsmålet, til og med i en artikkelserie i to deler.

Årsaken til at det blir et tema er ikke bare alderen til Biden og Trump – begge er rekordgamle til president å være – men at reglene er uklare. Nyhetsnettstedet Quartz har laget en litt forenklet gjennomgang.

Den viser at dersom en president dør før valgmannsforsamlingen møtes, så vil partiet til kandidaten som har vunnet, i dette tilfellet Det demokratiske partiet, kunne sette et nytt navn på sin liste. Man antar at det ville være påtroppende visepresident, i dette tilfellet Kamala Harris.

«Utro valgmenn»

Demokratene kan velge et annet navn, eller sågar la Bidens navn bli stående, men Harris ville være det mest sannsynlige. Men kan valgmennene stemme på noen andre? Reglene om såkalte «utro valgmenn» er uklare og varierer fra stat til stat.

Siden Biden har en så klar overvekt av valgmennene, 306 mot 232, så skal det godt gjøres å få nok av disse til å bryte rekkene.

USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, påpeker at det aldri har skjedd i USAs historie at en president har dødd i perioden mellom valget og innsettelsen.

– Reglene er uklare, og dette er upløyd mark, men det klart mest sannsynlige utfallet i et tilfelle der den påtroppende presidenten skulle dø før valgmennene samles, er at «Democratic National Committee» lar påtroppende visepresident Harris rykke opp på listen.

– Valgmennene er partilojalister, og vil stemme frem kandidaten sitt parti har øverst på listen, selv om man kan få et mindre antall «faithless electors» (utro valgmenn).

Kongressen avgjør

Etter at valgmennene har gitt sin avstemning, skal Kongressen offisielt samles og telle opp denne. Det skjer ikke før den 6. januar. Og her blir reglene mer kompliserte, for dersom en valgt president skulle dø før Kongressen har ratifisert valget, så vil de folkevalgte kunne motsette seg valget.

Da kan samtlige valgmenn fra en stat gis til en annen kandidat fra samme parti, eller gis til motkandidaten. Men det forutsetter at begge hus i Kongressen er enige, og selv om republikanerne har størst sjanse til å få flertall i Senatet, så har demokratene sikret seg flertallet i Representantenes hus.

– Hvis et slikt tilfelle kommer inn for Kongressen er det enda mer uklart hva som vil skje. Men det mest sannsynlige er fortsatt at Harris blir president, og selv får velge sin visepresident, selv om det egentlig er Senatet som da skal velge visepresidenten, forklarer Løkke.

Dersom en president dør etter at valget er ratifisert i Kongressen, men før presidenten er innsatt, så slår det 20. grunnlovstillegget inn – da blir den valgte visepresidenten automatisk innsatt som president.

TIPPECANOE: USAs niende president, William Henry Harrison, hadde kallenavnet «Old Tippecanoe». Han døde en måned etter å ha blitt innsatt i 1841. Foto: Historia/REX / REX

Myte om forbannelse

Hva så med den nevnte «Tippecanoes forbannelse»? Denne myten skriver seg tilbake til USAs niende president, William Henry Harrison som ble valgt i 1840, men som døde kort etter å ha blitt innsatt året etter.

Harrison hadde kallenavnet «Old Tippecanoe» etter et slag han hadde ledet mot Shawnee-stammen tre tiår før han døde. Etter at han mistet livet, ble det spekulert i at høvdingen Tecumseh hadde forbannet Harrison.

Lenge etter ble det så påpekt at samtlige presidenter som i ettertid var blitt valgt i år som endte på null hadde dødd mens de var presidenter: Det gjaldt Abraham Lincoln (valgt i 1860), James A. Garfield (1880), William McKinley (1900), Warren G. Harding (1920), Franklin D. Roosevelt (1940) og John F. Kennedy (1960).

Denne «forbannelsen» ble et tema før valget i 1980, da sittende president Jimmy Carter ble spurt om han kjente til myten. Carter sa han var klar til å ta vervet uansett, men tapte det påfølgende valget.

Ronald Reagan, som vant i 1980 ble senere utsatt for et attentatforsøk. Også George W. Bush, som vant i år 2000, ble utsatt for et attentatforsøk, men som Reagan overlevde han.

Man kan altså anta at forbannelsen er brutt ...

Publisert: 30.11.20 kl. 19:12

