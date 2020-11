EKSPERT I DET HVITE HUS: Dr. Anthony Fauci. Foto: Graeme Jennings / Pool Washington Examiner

Fauci: «Flere måneder» siden Trump deltok i coronamøter

Det er «flere måneder» siden sist presidenten deltok i møter med administrasjonens beredskapsgruppe. Nå håper smittevernekspert Anthony Fauci på en myk overgang til neste president.

Det sier Fauci, som er USAS smittevernsrådgiver, i et intervju med CNN-profilen Jake Tapper søndag.

– Det er flere måneder siden. Møtene i beredskapsgruppen gjennomføres under visepresident Pence. Han viderebringer til presidenten, svarer Fauci på spørsmål om når Trump sist deltok på et av disse møtene.

Han sier også at han håper den på troppende Biden-administrasjonen snart får delta på møter med beredskapsgruppen.

– Jeg har vært gjennom flere overganger etter å ha jobbet for seks presidenter de siste 36 årene. Det er veldig tydelig det er viktig å få til en myk overgang mellom presidenten. Selvfølgelig ville det vært best om vi kunne vært i samarbeid med de som skal ta over.

– Det er som å gi en stafettpinne videre. Du har ikke lyst til å stoppe helt opp i overleveringen, illustrerer Fauci.

Det er dessuten flere måneder siden beredskapsgruppen sluttet med briefinger med oppdatert informasjon om coronasituasjonen og arbeidet med å håndtere den.

Flest tilfeller i verden – smitten øker fortsatt

USA er det landet i verden med flest smittetilfeller, og det eneste i verden med flere enn 1000 nye døde de siste par dagene. Smitten er fremdeles stigende, viser VGs coronaspesial.

Den siste uken er det registrert i underkant av én million nye smittetilfeller i landet – 993.437 mennesker er bekreftet smittet denne uken.

Samtidig som smittetallene øker og Fauci understreker viktigheten av nye tiltak, tvitrer Donald Trump grunnløse påstander om valgfusk. I flere Twitter-meldinger søndag skriver han at han ikke erkjenner valgnederlaget.

– Han vant kun i øynene til de falske nyhetsmediene. Jeg erkjenner ingenting. Vi har en lang vei å gå. Dette var et rigget valg! raser presidenten på plattformen.

Sterke advarsler

Kritikken hagler dessuten fra flere hold fra utsiden av den sittende administrasjonen. Epidemiolog og Biden-rådgiver Michael Osterholm sier i et intervju med NBC at det amerikanske helsevesenet vil «begynne å knekke», om utviklingen forsetter.

– Min verste frykt er hva vi har sett i andre land: folk som bokstavelig talt dør på venterommet hos akutten, etter å ha ventet i ti timer på å bli undersøkt.

– Det kommer til å skje her, advarer han på NBC-programmet «Meet The Press».

I et intervju med CNN, etterlyser tidligere forsvarsminister under Obama, Leon Panetta, tydelig lederskap fra den sittende presidenten.

– Han er borte fra valget og resultatene, borte fra Covid-19 og påvirkningen det har, borte fra overgangen og, ærlig talt, borte fra presidentskapet. Det har skapt et farlig øyeblikk, mener han.

Publisert: 15.11.20 kl. 17:25

