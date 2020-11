MØTE I DET HVITE HUS: Visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeop er blant de som skal ha overtalt Trump til ikke å angripe Iran. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Anna Moneymaker / THE NEW YORK TIMES

Etter valgnederlaget: Hevder Trump vurderte muligheter for Iran-angrep

Den avtroppende amerikanske presidenten skal ha spurt sine nærmeste rådgivere om det var mulig å angripe Irans atomkraftverk i de kommende ukene, ifølge avisen The New York Times.

Nå nettopp

Avisen skriver at Donald Trump samlet flere av USAs mektigste menn i Det ovale kontor i slutten av forrige uke.

Presidenten skal ha ønsket å vite hvilke alternativer han hadde for å angripe Iran umiddelbart, men skal ha blitt snakket ut av tanken om et angrep.

I rommet var både visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Christopher C. Miller og General Mark A. Milley. Ifølge avisen skal de ha forklart Trump at et angrep på den regionale stormakten raskt kan eskalere til en større konflikt i Trumps siste måneder i Det hvite hus.

Dagen før torsdagens møte hadde internasjonale inspektører, som overvåker Irans atomprogram, rapportert om «betydelig økning» i Irans lager av uran i et av landets viktigste atomanlegg, Natanz, utenfor hovedstaden Teheran. Lavere grader av anriket uran kan brukes til fredelige formål, som brensel i kjernekraftverk, mens høyere grad av anriket uran kan brukes i atomvåpen.

Det er nå fem år siden den historiske atomavtalen med Iran ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen gir internasjonalt innsyn i – og legger sterke begrensninger på – Irans atomprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.

Donald Trump var fra starten av sin presidentperiode svært skeptisk til avtalen, og i 2018 annonserte han at USA trekker seg fra den. Amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

KRITISK ØDELEGGELSE: Et satellittbilde av atomanlegget Natanz etter eksplosjonen i starten av juli. Anleggets sentrifuger skal ha blitt rammet. Foto: Reuters

I sommer ødela en brann i Natanz-anlegget et bygg der sentrifugene for atomkraftproduksjon holdes. Internasjonale analytikere VG snakket med den gangen mente det med stor sannsynlighet var Israel, med USA i ryggen, som sto bak sabotasjeaksjonen.

Den anerkjente tyske analytikeren Fabian Hinz, forsker ved James Martin Center for Nonproliferation Studies i California, og ekspert på Irans atomprogram, sa at han trodde flere typer angrep ville bli utført i tiden som kommer.

Ifølge New York Times kilder skal Trump fortsatt vurdere andre alternativer for å ramme Iran i de siste ukene av hans presidentskap, selv om et direkte amerikansk angrep ikke lenger ser ut til å være et alternativ.

Også mot slutten av Bush-administrasjonens styre i 2008, skal Israel ha forsøkt å få amerikansk hjelp og støtte til et angrep på Irans atomprogram. Den gangen fryktet Israel, som ser på Iran som sin erkefiende, at en ny administrasjon med Obama i spissen, ville være mindre villige til å støtte et israelsk angrep mot Iran.

USA var svært nære en omfattende konflikt med Iran i starten av 2020, etter at Trump beordret drapet på Irans mektigste general Qassem Suleimani. Iran svarte på angrepet med å sende raketter mot baser med amerikanske soldater i Irak, men en større konflikt ble den gangen avverget.

Publisert: 17.11.20 kl. 12:16

