MARINEBESØK: Onsdag var statsminister Erna på fregatt-besøk på Haakonsvern. Hun ble «blåst om bord» med et kraftig fløytesignal. og tatt imot av sjefen for Sjøforsvaret Rune Andersen (til venstre) og skipssjefen på «Fridtjof Nansen», Iris Fivelstad. Foto: Terje Bringedal, VG

Erna Solberg før NATO-toppmøtet: Vil «ta ned» Stoltenbergs 2030-plan

BERGEN (VG) Foran NATO-toppmøtet i Brussel om to uker, sier statsminister Erna Solberg (H) at forsvarsalliansen ikke kan være «alle mulige steder». Hun advarer også mot at NATO er i ferd med å gape over for mye i alliansens 2030-strategi.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil være veldig tilbakeholden med hvor vi skal bruke NATO og hvor det kan være nyttig, sier Solberg til VG.

Dette er første gang Erna Solberg snakker offentlig om hva Norge ønsker å få ut av NATO-toppmøtet 14. juni, hvor USAs nye president Joe Biden også er til stede.

– Det er ikke et poeng at NATO skal være alle mulige steder. NATO skal først og fremst være en forvarsallianse for de landene som er medlemmer, legger hun til.

les også Norsk fregatt skal patruljere med amerikansk hangarskip

Fokus på Kina

Hovedsaken på toppmøtet blir å legge NATOs strategi fram mot 2030, som alliansens norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, har jobbet med siden det forrige toppmøtet i desember 2019.

Stoltenberg har sagt at NATO må ha mye større oppmerksomhet mot Kina. Han har foreslått at NATO-landene må bli mer opptatt av klimautfordringene.

les også Stoltenberg: NATO må snakke om Kina-avhengigheten

«Hjernedødt»

– Det var jo president Macrons uttalelse om at NATO var «hjernedødt» som startet denne diskusjonen i 2019, og som Jens etter hvert la inn i en større prosess, om NATO mot 2030. Macron etterlyste mer politisk debatt og analyse i NATO. Mye av frustrasjonen var nok da rettet mot den forrige amerikanske presidenten, sier Erna Solberg.

I fjor sommer la Jens Stoltenberg fram sine første tanker om NATO 2030-programmet.

Da pekte han ut Kina som den største trusselen mot åpne samfunn, og uttalte at han ønsker å gjøre NATO til en global politisk allianse, i tettere samarbeid med land som Australia, Japan, New Zealand og Sør-Korea.

les også Stoltenberg om NATO i 2030: Må bli en global allianse for å motstå mobbing og tvang

FORRIGE TOPPMØTE: Erna Solberg stiller opp for «familiebilde» med andre NATO-topper i 2019: fra venstre Mark Rutte fra Nederland, Emmanuel Macron fra Frankrike, Angela Merkel fra Tyskland og Andrzei Duda fra Polen og Kyriakos Mitsotakis fra Hellas. Foto: Nina E. Rangøy

Ta det litt ned

Stoltenberg har sagt at NATO må ha mye større oppmerksomhet mot Kina. Han har foreslått at NATO-landene må bli mer opptatt av klimautfordringene.

Nå i ukene før de møtes, foregår det en prosess mellom hovedstedene om hva som skal stå i vedtakene fra toppmøtet.

– Foreløpig handler det blant annet om å ta det litt ned, sier hun.

– NATOs rolle i klima og miljødebatten har jeg tatt opp nå: Vi er helt enige i at det er et strategisk viktig spørsmål å diskutere, ikke minst i FNs sikkerhetsråd. Men jeg er mer usikker på hva slags rolle NATO kan ha her. En militær allianse kan ikke løse klimautfordringene, sier Erna Solberg.

les også Afghanistan-exit: Norske soldater blir blant de siste ut

Forlater Afghanistan

NATO-toppmøtet i juni faller sammen med at de siste NATO-soldatene pakker sammen og forlater Afghanistan etter 20 år. På det meste hadde NATO 150 000 soldater i landet, for senere å skifte strategi til å trene og gi råd til den afghanske regjeringens egne styrker.

I intervjuet med VG setter Erna Solberg en tydelig grense mellom politisk diskusjon og militært engasjement fra NATOs side:

– Det må være mulig for NATO å snakke om sikkerhet og ha analyser om det, uten at det betyr at NATO skal involvere seg direkte, sier hun.

– Det er godt mulig at vi må diskutere Kinas økte militære aktivitet – uten at det betyr at NATO skal ha en rolle det. Det er viktig å skille mellom de to tingene. Jeg er veldig tilbakeholden med hvor vi skal bruke NATO, legger Solberg til.

MØTTE MANNSKAPET: I helikopterhangaren på fregatten «Otto Sverdrup» presenterte Erna Solberg planen om å seile med en amerikansk hangarskipsgruppe kommende høst. Foto: Terje Bringedal, VG

Skeptisk

Stoltenberg har ønsket at medlemslandenes sivile motstandsdyktighet mot kriser, evnen til å beskytte sivilbefolkningen, skal bli et felles anliggende for NATO.

Men Solberg varsler at den norske regjeringen vil begrense NATOs innflytelse over medlemslandenes evne til sivil motstandsdyktighet.

– Vi er skeptiske til at det settes høye mål for hvordan dette skal være i de enkelte medlemsland. Vi er opptatt av at det ikke gapes over for mye, sier hun.

Men Solberg sier at Norge vil støtte arbeidet med et nytt strategisk konsept for NATO, som skal starte etter toppmøtet nå i sommer.

– Vi må forholde oss til at det strategiske konseptet vi har nå, fra 2010, er utdatert. Der omtales Russland som NATOs strategiske partner. Og Kina er overhodet ikke nevnt, sier den norske statsministeren.