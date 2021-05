NY VURDERING: Den danske helseministeren vil ha en ny vurdering av de to skrotede vaksinene. Foto: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Danmark skal vurdere skrotede vaksiner på nytt

Det danske folkehelseinstituttet bes revurdere bruk av Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Danmark har, som Norge, tatt begge vaksinene ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. De begrunnet det med at det var god kontroll på epidemien i Danmark, god fremdrift i vaksineringen og at fordelene ikke sto opp mot risikoen.

Nå vil den danske regjeringen ha en ny vurdering. De melder samtidig at vaksineringen ser ut til å bli to uker forsinket.

– Beslutningen om å ta især Johnson & Johnson ut av vårt vaksinasjonsprogram, ble truffet for en måned siden, på bakgrunn av noen foreløpige data, sier helseminister Magnus Heunicke til dansk TV2.

– Siden da er det blitt vaksinert mange mennesker globalt sett med denne vaksinen. Det vil si at man nå har langt bedre data og langt mer kunnskap om bivirkninger, sier Heunicke.

Smittepresset er betydelig høyere i Danmark enn i Norge, viser VGs talloversikt. Men smittetrenden er flat:

Danmark og Norge skiller seg ut i EU og EØS, når det gjelder de to vaksinene. Tyskland anbefaler for eksempel at de to primært brukes på folk over 60 år, mens Frankrike bruker vaksinene på folk over 55 år.

Danskene tilbyr Johnson & Johnson utenfor vaksinasjonsprogrammet, til dem som vil ta den frivillig, etter veiledning og med samtykke. Det ønsker den norske regjeringen å gjøre i Norge også.

Men det det danske folkehelseinstituttet SSI nå skal vurdere, er om de skal snu - om den bør være en del av vaksinasjonsprogrammet likevel.

– Men kan du forstå hvis det er noen som tenker «den skal jeg ikke ha, den ble jo frarådet»? spør DR helseministeren.

– Det har hele tiden vært frivillig om man vil la seg vaksinere, og for meg er det helt avgjørende at man har den største tillit til våre myndigheter og deres beslutning, svarer Heunicke.