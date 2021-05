MØTTES I MÜNCHEN: Jens Stoltenberg hadde politiske samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi i februar 2020. Stoltenberg har omtalt Kina kritisk i en rekke sammenhenger siden. Foto: NATO

Kina-ekspert: NATOs harde linje mot Kina kan ramme Norge

NATO-sjef Jens Stoltenberg har varslet et skarpt og kritisk søkelys på Kina i NATOs nye 2030-strategi. Dersom Kina bestemmer seg for å slå tilbake, kan Norge være spesielt utsatt, ifølge Kina-ekspert.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Det er ventet at NATO-toppmøtet 14.juni, med USAs president Joe Biden i spissen, vil bruke mye tid på å diskutere og kritisere Kina for militær opprusting, for presset mot nabolandene, og for menneskerettsbrudd.

– Jeg tror mange i Europa har vært overrasket over Stoltenbergs harde språk mot Kina. Men det er i stor grad inspirert fra USA, hvor Biden og Trump har svært sammenfallende syn, sier Westad til VG på telefon fra Connecticut i USA.

Han er professor i historie ved det høyt anerkjente Yale-universitetet. Han har skrevet en rekke bøker om Kina og forholdet til omverdenen, og besøkt Kina jevnlig gjennom 40 år. På 90-tallet var Odd Arne Westad forskningsdirektør på Nobelinstituttet i Oslo.

EKSPERT Odd Arne Westad er professor i historie på Yale-universitetet i USA, og har skrevet en rekke bøker om Kina og sikkerhetspolitikk. Foto: Privat

Stå tett sammen

Han legger til at nå gjelder det for NATO-landene å stå tett sammen slik at Kina ikke får mulighet til å reagere tilbake mot enkelt-land i militæralliansen, dersom Kina skulle finne grunn til det.

Og her er Norge spesielt utsatt, og Westad nevner tre grunner:

** At NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er norsk.

** At Norge for tiden er medlem av FNs sikkerhetsråd og må ta stilling i alle små og store konflikter.

** Den norske erklæringen fra Solberg-regjeringen i 2016, som var nøkkelen til at Kina ville gjenoppta politisk kontakt med Norge etter fem år i fryseboksen.

I dokumentet heter det blant annet at Norge fullt ut respekterer Kinas veivalg og sosiale system, og vil ikke støtte handlinger som underminerer dem.

Problematisk for Norge

– Alt dette er problematisk for Norge. Det var en avtale som Kina langt på vei kunne diktere, og som nå kan leses inn i en en ny linje fra NATO mot Kina, som Kina kan reagere på.

– Hvordan kan Norge håndtere dette uten å måtte stille seg utenfor NATOs kritikk?

– Å trekke seg i stillhet tilbake fra formuleringene i avtalen, kan være nyttig for Norge for å komme i forkant av et nytt kinesisk press, sier Westad.

Viktig å si fra om Kina

Historie-professoren mener imidlertid at NATO har gode grunner til å si tydelig fra om Kina, og å følge nøye med på hva Beijing foretar seg i årene som kommer.

Det er viktig av flere grunner, sier Westad.

– Landene i Asia føler nå et voldsomt press fra kinesisk side. De trenger støtte fra det internasjonale samfunnet. Men det er også et viktig signal til kinesere flest at andre land og NATO reagerer på Kinas brudd på menneskerettigheter i Hong Kong og i Xinjiang, sier Westad.

– Flere NATO-land i Europa har samarbeidsavtaler med Kina. Vil de uten videre stille seg bak USAs Kina-kritikk i NATO?

– Synet på Kina har vært svært ulikt mellom ulike europeiske land. Men de siste par årene er kritikken mot Kina blitt skjerpet. De europeiske NATO-landene er nå enig med USA i at man ikke kan gjøre seg avhengig av teknologi fra Kina i 5G-nettet. Men så er det meningsforskjeller, men det viktigste er de største landene i NATO står bak en noenlunde lik Kina-linje, sier Westad.

BESØK: Kinas utenriksminister var i Norge i august i fjor. og møtte blant andre sin norske kollega Ine Eriksen Søreide. Foto: HELGE MIKALSEN

Solberg: Adresserer Kina

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at det er helt nødvendig å adressere Kinas militære opprustning og kritisere brudd på menneskerettigheter i Kina.

– Dette er et spor USA i stor grad fører, men Kina er et viktig tema for hele NATO. Kinas økte militære kapasitet er en utfordring for hele Asia, sier hun.

Norge forhandler fortsatt med Kina om en handelsavtale. Ifølge Solberg vil disse forhandlingene fortsette:

– Det er krevende forhandlinger. Jeg håper vi kommer i mål, men vi er ikke der enda, sier hun.