Den terrortiltalte kvinnen sier hun gjorde en alvorlig feil ved å dra til Syria, men at hun ikke var fri til å rette opp feilen.

Tiltalt IS-kvinne til VG: − Jeg kjørte livet i grøften

I et eksklusivt intervju med VG forteller den terrortiltalte kvinnen om sitt forhold til IS, valgene som førte henne til Syria, og hva det har betydd for barna at de ble hentet hjem til Norge.

I fjor ble hun hentet hjem til Norge i en sak som var så kontroversiell at den veltet regjeringen. Tidligere denne uken ble 30-åringen løslatt fra varetekt, og neste uke møter hun i Oslo tingrett, tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

I dette eksklusive intervjuet forteller hun for første gang på norsk jord om valgene som førte henne til Syria i februar 2013.

– Du refereres til som «IS-kvinnen», hva var egentlig ditt forhold til IS?

– Jeg føler ikke noen tilknytning til det navnet, fordi inni meg føler jeg meg ikke som en IS-kvinne. Ja, jeg har vært i Syria og opplevd IS på nært hold, men det er jo en grunn til at jeg har prøvd å komme meg vekk derifra i mange år. Jeg syns bare IS er veldig ille, sier kvinnen til VG.

– Hva tenker du nå om at du dro til Syria?

– Jeg kjørte livet mitt i grøften, og det startet i Norge da jeg valgte å dra. Men da jeg var kommet inn i Syria, så kom jeg i en situasjon der jeg som kvinne ikke sto fritt til å rette opp den feilen jeg hadde gjort, svarer den terrortiltalte kvinnen.

Kvinnen forklarer at hun gruer seg til rettssaken, men vil ikke svare konkret om forholdene som førte til terrortiltalen.

Vil ikke svare om tiltalen

Kvinnen og hennes forsvarer, Nils Christian Nordhus, har lagt en begrensning på dette intervjuet: De vil ikke svare på spørsmål som direkte angår skyldspørsmålet, og dermed ikke svare på hva slags forhold kvinnen hadde til IS-krigerne hun var gift med.

Kvinnen vedgår ikke straffskyld, og Nordhus har tidligere sagt at IS-krigerne hun var gift nektet henne å rømme og at hun var ufri i Syria. Advokaten mener hun derfor må frifinnes.

– Hun har i årevis vært frihetsberøvet og et gissel i IS. Kvinnens standpunkt er at oppholdet i IS-kontrollerte områder i Syria var ufrivillig, har Nordhus tidligere sagt til VG.

Terrortiltalen mot kvinnen baserer seg på to hovedpunkter:

Det ene er hennes ekteskap med tre IS-krigere. Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la tobarnsmoren til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen IS, mener påtalemyndigheten

Det andre er at påtalemyndigheten mener at kvinnen «glorifiserte» livet i Syria, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro, fulgte tre venninner etter

Intervju med aktor: – IS-kvinnen visste hva hun gikk til

VG fikk ta bilder av kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetektsfengsling i forkant av rettssaken som begynner i neste uke.

Ba for sin syke sønn

Forrige gang VG snakket med kvinnen var i et langt telefonintervju i slutten av september 2019. Da satt hun internert i leiren al-Hol i de kurdiskdominerte områdene i Nord-Syria.

Den gang var kvinnens fokus hennes sønn, som var fire år gammel, syk og svært undervektig. Hennes tre år gamle datter var også i leiren.

«Jeg vil bare følge barna mine tilbake til et trygt sted, etterpå kan de fengsle meg og straffeforfølge meg», sa kvinnen til VG den gang.

Da den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor, var det på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

Nå vil ikke kvinnen og hennes advokat snakke om sønnens tilstand, for det er unntatt offentlighet, og hun vil heller ikke svare på om hun har fått møte sine barn etter at hun ble løslatt fra varetekt.

Men hun understreker hvor viktig det var for barna å få komme hjem til Norge.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for, svarer kvinnen.

Kastet nikaben

Under årene i Syria, og på bildene fra da hun slapp ut fra IS-området, var hun kledd i svarte klær fra topp til tå.

– Du har sluttet å bruke nikab. Når tok du av ansiktssløret, og hvordan føltes det?

– Jeg tok av nikaben idet jeg ble hentet ut av al-Hol leiren og visste at jeg skulle hjem til Norge. Jeg hadde gått daglig med nikab siden den dagen i Tyrkia i 2013, da Bastian (Vasquez, journ.anm.) sa vi skulle inn i Syria og ga meg beskjed om å ta den på. Så i over seks år gikk jeg med den. Det var en deilig følelse å ta den av – som å endelig kunne være meg selv igjen.

Bastian Vasquez var den første IS-krigeren kvinnen var gift med, han hadde en fremtredende posisjon i IS og ble drept i 2015. Etter det ble hun gift med en IS-kriger fra Nord-Afrika som også var Sharia-dommer, og da han ble drept ble hun giftet bort til hans venn.

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Vestlige klær

– Nå går du helt vanlig kledd, mens du før brukte det konservative plagget abaya, i tillegg til nikab. Sender du et signal ved å ha endret måten du kler deg på?

– Etter at jeg kom inn i visse miljøer i Oslo begynte jeg med slik bekledning. Jeg eksperimenterte også med nikab noen ganger i Norge før jeg dro. Men senere fant jeg ut at det er ikke den jeg er. Jeg har alltid vært veldig glad i mote, og det er jeg fortsatt, så det er ikke riktig for meg å gjemme meg bort i slike plagg mer.

– Du sier du har brutt med IS, som sto for en ekstrem versjon av islam. Hva er egentlig ditt forhold til religion nå?

– Det er det samme forholdet som familien min har til sin tro, en helt vanlig tolkning av islam. Jeg har samme syn nå som det jeg vokste opp med.

Kvinnen sier hun er glad for å kunne bruke vestlige klær igjen.

Takker familien

Ifølge meldinger den tiltalte IS-kvinnen (30) sendte til sin far, nektet terrorkrigeren Bastian Vasquez henne å forlate Syria og dra tilbake til «de vantros land».

Meldingene vil bli lagt frem i retten i neste uke. Faren forsøkte forgjeves å få henne ut av IS-området, og har fortalt VG om hvordan han oppsøkte datteren i Syria.

– Familien din holdt kontakten med deg hele veien, og faren din forsøkte å få deg hjem. Hva har det betydd?

– Det er vanskelig å beskrive med ord hvor viktig det var. De følte på skam og smerte som de kunne ha sluppet dersom jeg hadde valgt annerledes. Det var mange ganger i Syria at jeg var sikker på at jeg kom til å dø og ville gi opp, men kontakten med familien ga meg styrke og håp til å overleve og til å klare å redde meg selv og barna.

De første dagene i frihet

Kvinnen ble løslatt fra varetekt siden Politiets sikkerhetstjeneste (PST) konkluderte med at det ikke lenger forelå bevis eller unndragelsesfare.

Advokaten til VG: Derfor ble hun løslatt

– Du ble løslatt fra varetekt denne uken, hvordan var det?

– Først var det en følelse som ikke kan beskrives, helt uvirkelig, og så kom familien min på besøk til meg og da fikk jeg mulighet til endelig å si unnskyld og takke dem for alt det de har ofret for min og barnas skyld gjennom alle disse årene. Men samtidig har jeg jo rettssaken hengende over meg, så jeg er ikke helt ferdig ennå, og føler jo derfor en viss usikkerhet ennå om hva som kommer til å skje.

Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø.

Gruer seg til rettssak

– Nå kommer en rettssak som skal vare én måned, der alt du opplevde i Syria skal tas opp. Hva tenker du om den?

– Jeg vet at det vil bli tungt å gå gjennom alt, at det vil bli en belastning for meg, for familien min og for enkelte andre, så jeg gruer meg.

– Du lovet å samarbeide fullt ut med PST dersom du ble hentet hjem, hvordan har avhørene vært?

– Samarbeidet har gått veldig greit, jeg har vært i elleve lange avhør, som har vært en påkjenning, men jeg har svart på alt jeg har kunnet svare på.

– Hvordan var forholdene i varetektsfengselet?

– Jeg hadde fryktet det skulle være mye verre, så jeg vil takke de jeg hadde rundt meg i fengselet, gode mennesker som har hjulpet meg når jeg har hatt det vanskelig, avslutter kvinnen.

Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar.

Pågrepet ved landing

Etter å ha blitt hentet hjem av norske myndigheter, i en hemmelig aksjon planlagt over flere måneder, ble kvinnen umiddelbart pågrepet og satt i varetektsfengsling. PST har bekreftet at kvinnen har samarbeidet under avhør.

– Etterforskningen har basert seg på å få kartlagt hele hennes historie. Det har vært mange og lange avhør av henne, sa politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til VG da terrortiltalen ble tatt ut.

Statsadvokat Geir Evanger har sagt at tiltalen baserer seg på kvinnens egen forklaring. Hun kan få strafferabatt fordi hun har samarbeidet og gitt en full forklaring, har Evanger sagt.

Men statsadvokaten er klar på at kvinnens forklaring om at hun var ufri til å forlate Syria, ikke fritar henne fra straffskyld, slik han ser det:

– Vi mener hun visste godt hva hun gikk til da hun krysset grensen til Syria. Hun reiste dit frivillig, da kan hun ikke skylde på at hun ikke kom seg ut igjen. Hun støttet og tilrettela slik at ektemennene kunne dra på jobb, og jobben deres var å drive kamp for ISIL, har statsadvokaten sagt til VG.

Les hele grunnlaget for terrortiltalen i faktaboksen under:

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

