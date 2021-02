NEDRE MANHATTEN: En fersk undersøkelse viser at 92 prosent av restaurantene i New York City ikke var i stand til å betale husleien sin i desember. Foto: Drew Angerer, AFP

Ett år etter pandemien: − New York er blitt veldig mye fattigere

Ett år etter at pandemien inntok New York City, ser byen svært annerledes ut.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Ingen vet nøyaktig hvor mange barer og restauranter i New York City som har bukket under for pandemien. For et halvt år siden anslo Eater at det var snakk om cirka tusen. Da skrev også New York Times at rundt en tredjedel av byens småbedrifter kanskje var borte for godt.

Selv kjendis-nattklubber som Vandal og Avenue har gitt opp.

– New York er blitt veldig mye fattigere, sier Truls Teigen (47), en norsk frilansprodusent som har bodd i byen siden 2005.

Klarer ikke husleien

– Det jeg hører fra dem som driver barer og utesteder, er at de rett og slett ikke betaler husleien. De har ikke råd til å betale leien, noen av dem. Det går så vidt rundt for noen av de store, forteller han.

Teigen anslår at rundt halvparten av stedene han pleide å frekventere i sin egen bydel, Williamsburg, nå er borte. Populære steder som Egg, El Almacen og The Ides Bar er borte fra nabolaget hans.

En fersk undersøkelse viser at 92 prosent av restaurantene i New York City ikke var i stand til å betale husleien sin i desember.

560.000 arbeidsplasser i New York City forsvant fra privat sektor fra desember 2019 til desember 2020. Arbeidsledigheten har steget til 11,5 prosent.

fullskjerm neste MISFORNØYD: Karin Schall fra Manhattan demonstrerte utenfor guvernør Andrew Cuomos kontor i september 2020, med krav om å få utvidet uteserveringen i byen.

Sjekker temperaturen

Livet er heller ikke som normalt hos de restaurantene og barene som fremdeles er i live.

– Barer og restauranter åpnet med 25 prosents kapasitet på innendørs servering noen dager før valentinsdagen. Barer som ikke har mulighet til å selge mat, får ikke åpne, sier Christian L. Stahr (36), en norsk musiker og komponist som bor i byen.

Enkelte barer og restauranter nekter ifølge Eater å åpne selv om de nå får lov, fordi de ikke vil utsette sine ansatte for smittefaren. De ansatte i serviceindustrien jobber som oftest uten helseforsikring.

De stedene som er åpne, tar ekstra forholdsregler.

– Jeg var ute på en lokal bar fredag, og da måtte vi igjennom temperatursjekk og skrive ned kontaktinfo før vi fikk servering, sier Stahr til VG.

NORDMANN I NEW YORK: Christian L. Stahr måtte igjennom en temperatursjekk før han ble sluppet inn på bar i New York sist fredag. Foto: Terje Brattelid

Dyre tester

Byens store sportsarenaer, som Madison Square Garden og Barclay’s Center, har også fått tillatelse til å åpne for publikum igjen, men bare inntil ti prosent av tilskuerkapasiteten.

Tilskuerne må også dokumentere at de har en negativ coronatest og gå igjennom en temperatursjekk før de slipper inn.

Det er all grunn til å ta coronaviruset på alvor. Ifølge The New York Times har byen hittil registrert drøyt 700.000 smittetilfeller og 46.790 dødsfall.

Coronatester er lett tilgjengelig i New York, men de koster.

– Jeg går til Urgent Care ved der jeg bor. De tar 2500 kroner per gang, forteller Teigen, som på grunn av et TV-oppdrag han for tiden jobber med, må teste seg hver tredje dag.

Så langt har 43-åringen tatt seks tester hos Urgent Care og 41 totalt. Han er glad for at disse utgiftene dekkes av helseforsikringen han har.

TOMME STOLER OG BORD: En restaurant i New York fotografert 20. desember 2020. Foto: Spencer Platt, AFP

– Har tapt 85 prosent

Hotellindustrien er spesielt hardt rammet.

– Det er jo ikke turister her. Byen går glipp av kjempeinntekter fordi turistene er borte, konstaterer Truls Teigen.

De siste årene før pandemien kom, la over 60 millioner årlige turister igjen rundt 350 milliarder kroner i byen.

Hotellforeningen i New York (HANYC) opplyser til VG at 225 hoteller har stengt det siste året. Dette inkluderer alt fra ikoniske over 100 år gamle Roosevelt Hotel til splitter nye Williamsburg Hotel, som åpnet i 2017.

– Hotellindustrien har tapt 85 prosent av omsetningen siden 22. mars 2020 og har ikke kommet seg siden. Belegget pleide å være på 90 prosent og er nå på rundt 15, sier daglig leder Vijay Dandapani i HANYC til VG.

– Før pandemien var det 55.000 ansatte i hotellindustrien. I dag er det cirka 12.000 igjen, sier Dandapani, som frykter at rundt 25 av hotellene er stengt for godt.

– Det er ikke ventet at vi er tilbake på gammelt nivå før i 2025. Det første segmentet vi tror kommer tilbake, er turismen, men det er den minst lønnsomme. Vi tror ikke at vi får se businesskundene på et betydelig nivå før i 2022. Vi må nok vente til 2025 eller 2026 før de er tilbake til det gamle nivået, sier Dandapani.

STENGT FOR GODT: Ikoniske Roosevelt Hotel stengte dørene 13. oktober 2020. Foto: Spencer Platt, AFP

Folketomt

Stahr ser én positiv konsekvens av pandemien: Det er mer behagelig å reise med New Yorks T-baner.

– Flere tar banen nå enn i høst, men heldigvis ikke på samme nivå som før coronaen, hvor du sto som sild i tønne og ikke trengte å holde deg fast siden du sto helt fast, tettpakket med folk rundt deg, sier Stahr til VG.

Teigen opplever det samme.

– Jeg tok banen hjem fra jobb mandag. Det var klokken 18.30. Jeg jobbet på 28. Avenue og Broadway og spaserte ned til stasjonen på Union Square (14 kvartal, red.anm.) og møtte vel 20 mennesker totalt. Banen til Williamsburg, som pleide å være tjåka full, var det kanskje ti mennesker på, i vognen min. I det som er rushtiden.

– Du føler at hele byen er på pause. Folk holder seg hjemme.

FOLKETOMT: Central Park i februar 2021. Foto: ANDREW KELLY / X02844

Boligmarkedet merker også pandemien. Ifølge en artikkel i The New York Times i januar, gikk den gjennomsnittlige månedsleien på Manhattan ned fra 29.500 kroner i mars 2020 til 23.400 i november 2020 – et fall på 12,7 prosent. Andre bydeler er ikke like hardt rammet.

– Her i Brooklyn, og i Queens, er prisene nokså normale. Det ble jo snakket om massiv utflytting da pandemien startet, men det er visst bare 70.000 i manko her. Det er ikke så mye i en så stor by, sier Truls Teigen til VG.

Han håper at byen kan åpnes opp til et tilnærmet normalt nivå igjen i løpet av sommeren.

– Jeg håper virkelig det. Det er slitsomt, dette her. Du blir jo deppa av å ikke kunne sosialisere deg og bare sitte inne. Jeg har vel rundet Netflix. Det begynner å bli kjedelig.