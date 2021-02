OVERLEVDE: En eldre kvinne, som klarte å rømme fra Axum, får behandling etter å ha blitt skadet under massakren i byen. Bildet er tatt mandag 30. november. Foto: AP

Massakre i Etiopia: «Alt vi kunne se i gatene var døde kropper»

Etiopiske myndigheter har klart å skjule massakren i flere måneder. Men nå forteller 40 overlevende og øyenvitner samme historie.

Av Amund Bakke Foss

Publisert: Nå nettopp

På knappe 24 timer skal flere hundre sivile ha blitt systematisk skutt og drept i byen Axum i den nordlige Tigray-regionen.

Det kommer frem i en ny Amnesty-rapport, som forteller detaljert om det som skjedde 28. november i fjor:

Rundt klokken 15 på ettermiddagen kjørte eritreiske militære kjøretøy inn i byen.

De tungt væpnede soldatene virket målrettet, løftet raskt våpnene og begynte å skyte rundt seg.

Det ble starten på et helsvart mareritt for byens innbyggere.

Etiopia og Eritrea med felles fiende

Noen uker tidligere hadde Etiopias statsminister Abiy Ahmed, mens verden var opptatt med det amerikanske valget, gitt grønt lys for en militæroperasjonen mot gruppen Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF).

Ahmed ble i 2019 tildelt Nobels fredspris for å ha sluttet fred med nabolandet Eritrea, og i offensiven i Tigray hadde de gamle fiendene nå gjensidig nytte av hverandre: Eritrea har et mangeårig fiendtlig forhold til lederskapet i Tigray, noe Ahmeds regjering også har.

Derfor skal flere tusen eritreiske soldater, med Etiopias velsignelse, ha rykket inn i den etiopiske regionen tidlig i offensiven for å bistå Etiopias regjeringsstyrker.

Fakta om konflikten Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991.

TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter og missiler.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Flere TPLF-ledere er siden drept, mens andre er på frifot og truer med å føre geriljakrig mot regjeringsstyrkene.

Nærmere 60.000 sivile flyktet over grensa til nabolandet Sudan, og Tigray-regionen har siden i stor grad vært avsperret.

Det har kommet meldinger om massakrer og massevoldtekter fra området, og FN og menneskerettsorganisasjoner har gitt uttrykk for stor bekymring. (NTB) Vis mer

Skutt i gatene

Tre uker inn i offensiven kom altså krigen for alvor til byen Axum, som er kjent for sine eldgamle ruiner og kirker som er av stor betydning for Etiopias ortodokse kristne.

På morgenen den 28. november hadde en gruppe pro-TPLF-krigere angrepet eritreiske soldater ikke langt utenfor Axum.

De eritreiske soldatene svarte med å ta seg inn i byen.

Detaljene i det som så skjedde er beskrevet i en fersk rapport av Amnesty International, som har intervjuet 41 overlevende og øyenvitner som var i byen den dagen.

Stengte internett- og telefonnettverk, og utestengelse av uavhengige observatører som journalister og humanitære hjelpearbeidere, har gjort at informasjonen ikke har vært tilgjengelig før nå.

Foto: AP

Organisert med radiokommunikasjon og tunge våpen begynte de først med å skyte og drepe ungdommer og menn, ute i gatene, som forsøkte å flykte.

En 21 år gammel mann sier til Amnesty:

– Jeg så mange drepte ute i gatene. I min onkels familie ble seks drept. Dette skjedde midt i byen.

Vitnene sier at soldatene gikk etter menn, og at ofrene var ubevæpnet. Mange av dem skal ha blitt skutt idet de forsøkte å løpe vekk fra soldatene. Andre vitner beskriver hvordan soldatene oppsøkte menn rundt om i byen. Selv en bonde som jobbet ute i en åker skal ha blitt skutt da soldatene fant ham.

En overlevende beskriver hvordan fem av hans venner ble skutt og drept. Han forsøkte å redde en av dem, da han lå skadet på bakken med skuddsår.

– Jeg kunne ikke ta han til sykehuset, fordi soldatene plyndret sykehuset og drepte pasienter der. Min venns siste setninger var: «Jeg er så trøtt, jeg vil bare sove. Bare redd ditt eget liv og løp av gåre».

MASSEDRAP VED KIRKE: Ifølge AP skjedde mange av drapene under massakren i Axum ved kirken St. Mary of Zion. Foto: AP

Gikk fra dør til dør

Gjennom ettermiddagen den 28. november og på morgenen den 29. gikk også soldatene fra hus til i Axum,

Flere kvinner, som gjemte seg i sine hjem, har sagt til Amnesty at soldatene banket på døren på leting etter familiens tenåringsgutter og menn.

Et vitne beskriver hva han så fra sitt eget vindu:

Han forteller at pågrepne menn, som var hans naboer, ble stilt opp på linje og skutt i ryggen. En soldat skal ha spurt: «Hvor er deres våpen?». De svarte: «Vi har ikke våpen, vi er sivile». Soldaten gikk deretter til sin leder og spurte om han skulle la de gå, eller drepe dem. Svaret kom kontant: «Bare drep dem»

Et annet vitne sier til Amnesty:

– Alt vi kunne se i gatene var døde kropper og mennesker som gråt.

Akkurat hvor mange som ble drept det fatale døgnet i november er uklart. Amnesty sier «flere hundre».

En diakon ved en kirke i byen, som nyhetsbyrået AP har snakket med, sier han hjalp til med å samle sammen og telle de døde. Han tok vare på identitetskort og bisto med å få likene lagt i massegraver. Hjelpepresten tror at rundt 800 personer ble drept i byen.

SKADET: En overlevende, skadet mann fra Tigray, fotografert ved grensen til Sudan i desember. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Holder Etiopia ansvarlige

– Dette er en rapport som setter situasjonen i Tigray i et ekstremt brutalt lys, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til VG.

Det at dette er en massakre som skjedde for en tid siden, viser hvor effektivt etiopiske myndigheter har vært med å stenge ned tilgangen til informasjon, mener han.

– Hundrevis av mennesker har blitt massakrert på åpen gate, og det har i stor grad kunnet skje i skyggen av den gardinen etiopiske myndigheters har skap rundt militæroffensiven, sier han.

Organisasjonen har i tillegg til vitneutsagnene, samlet satellittbilder som viser ødeleggelsene og massegravene i Axum.

– Vi mener at denne massakren er etiopiske myndigheters hovedansvar. Her virker det som eritreiske styrker er invitert inn. Vi krever nå at FN får fri tilgang til å granske det som har hendt. Samtidig må det internasjonale presset på etiopiske myndigheter trappes opp, sier han.

FREDSPRISVINNEREN ANKLAGES: Etiopias statsminister Abiy Ahmed og landets regjeringshær anklages nå for alvorlige grove forbrytelser i Tigray. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Hevder ingen sivile har mistet livet

En rekke organisasjoner har krevd tilgang til Tigray for å undersøke påstander om overgrep fra begge sider og for å bistå flere millioner mennesker med nødhjelp. Statsminister Abiy Ahmed avviser dette som utenlandsk innblanding. Han erklærte seier over opprørerne i november og fremholdt at ingen sivile hadde mistet livet.

Hans regjering har også avvist påstandene om at flere tusen soldater har rykket inn fra Eritrea.

Fredsprisvinnerens ord til tross: Nå slår Etiopias versjon av det som har hendt begynt å slå sprekker.