Kina: Mann dømt til å betale tidligere kone for husarbeid

En kinesisk mann må betale sin tidligere kone i overkant av 67.000 kroner for husarbeid hun skal ha utført under deres fem år lange ekteskap.

Av Stephan Pettersen

Publisert: Nå nettopp

En domstol i Beijing bestemte denne uken at ektemannen var forpliktet til å kompensere sin tidligere kone fordi husarbeid opprettholder eiendomsverdi og bør anses som en ressurs, skriver New York Times.

Kinesiske kvinner har i lang tid ført en pågående kamp mot diskriminering hjemme og på arbeidsplassen. De kjemper for bedre lønn og rettferdig behandling.

De siste årene har regjeringen innført flere lover for å bedre beskyttelsen av kvinners rettigheter - deriblant en lov mot vold i hjemmet.

Dommen anses av noen som et lite gjennombrudd, men andre peker på at lønnen til for eksempel barnevakter er vesentlig høyere.

Joy Lin, en kinesisk likestillingsaktivist, sier dommen i Beijing til en viss grad anerkjenner kvinnens husarbeid og «husarbeidets økonomiske verdi». Men hun legger til at:

– Kompensasjonen er likevel ikke forholdsmessig sett opp mot hva hun burde ha fått og hvordan hun burde bli verdsatt.

Dommen er for øvrig anket, men det er uklart hvilken part som har anket saken.