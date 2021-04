DYKKER: Ubåten mistet kontakten med marinen kort tid etter den hadde gjort et dykk onsdag morgen. Her er ubåten avbildet under et tidligere dykk. Foto: AFP PHOTO / INDONESIA MILITARY

Ubåtmannskap skal ha oksygen frem til lørdag

Leteaksjonen etter den savnede indonesiske ubåten kan være en kamp mot klokken. Ifølge landets marine skal de normalt sett fremdeles ha nok oksygen til å kunne overleve.

– Det skal være nok oksygen for mannskapet på ubåten frem til lørdag, sa stabssjef i Indonesias marine, Yudo Margono på en pressekonferanse torsdag, ifølge Reuters.

Det gir håp om at de 53 om bord kan bli funnet i live.

Ubåten har siden natt til onsdag vært savnet etter at den deltok i en militærøvelse i farvannet nord for øyen Bali. Siden den gang har ingen klart å få kontakt med den tyskproduserte KRI Naggala 402-ubåten.

STABSSJEF: Yudo Margono på en pressekonferanse på Bali torsdag. Foto: MADE NAGI / EPA

På pressekonferansen opplyste Yudo også at den 44 år gamle ubåten var i god stand.

– Den var klar for kamp, uttalte han.

Det kom også frem at man ved hjelp av sonarer har observert et objekt med «høy magnetisk kraft» flytende på en dybde mellom 50 og 100 meter. Det er uklart hva dette kan være, eller hvor stort objekt det er snakk om. fo

Frykter den ligger dypt

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som har skjedd med fartøyet, og selv om det normalt sett skal være oksygen frem til lørdag er det andre ting som kan skape store utfordringer.

Indonesiske myndigheter har nemlig tidligere uttalt at de frykter at den kan ha sunket til 600–700 meters dybde. Teorien er bygget på funn av et oljesøl i leteområdet.

Julius Widjojono, som er talsperson for marinen, har tidligere uttalt at ubåten skal kunne tåle en dybde på 250 til 500 meter.

– Alt dypere enn det kan være skjebnesvangert og farlig, sa han til KompasTV.

Krevende redningsaksjon

Frank Owen, ved det australske ubåtinstituttet, sier til nyhetbyrået AP at en redningsaksjon kan bli svært krevende dersom ubåten ligger på en dybde på 600 meter eller mer.

– De fleste redningssystemer er i realiteten bare lagd for å 600 meter. De kan gå dypere, fordi det finnes en innebygd sikkerhetsmargin, men pumper og andre systemer vil kanskje ikke ha kapasitet til å fungere. Så de kan gå ned til dybden, men ikke nødvendigvis operere der, sier han.

Owen forklarer også at ubåten ikke har utstyr som gjør at man kan hente ut folk under vann. Derfor må en redningsubåt som eventuelt tar seg ned til den lage en vanntett forbindelse med KRI Naggala 402-ubåten, slik at en nødluke kan åpnes uten å fylle ubåten med vann.

En rekke krigsskip og helikopter fra både Indonesia og flere andre land deltar i leteaksjonen.