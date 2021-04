UBÅT-SØK: Den indonesiske ubåten KRI Alugoro søker etter kollegene om bord på den savnede ubåten KRI Naggala-402 torsdag. Foto: ERIC IRENG / EPA

Kamp mot klokken i søk etter savnet ubåt: Skal undersøke flytende objekt

Ubåten som er savnet utenfor Bali i Indonesia har vært borte i over 48 timer. Fredag morgen venter redningsmannskapene på et skip som skal undersøke et «uidentifiserbart» flytende objekt.

Indonesiske myndigheter håper objektet er den savnede ubåten KRI Naggala-402.

– Det vi har funnet i dag er et objekt med høy magnetisk kraft på mellom 50 og 100 meters dyp, og det flyter, sa marinens stabssjef Yudo Margono torsdag kveld.

Nå venter de på at et skip med kapasitet til å søke under vann skal komme frem til funnstedet utenfor Bali, skriver australske ABC.

Ubåten med 53 mennesker om bord har vært savnet siden onsdag, da indonesiske myndigheter mistet kontakt med den etter en militærøvelse.

– Forhåpentligvis kan vi redde dem før de går tomme for oksygen, sier Margano.

Indonesiske myndigheter har tidligere sagt at mannskapet skal ha oksygen i tre dager, frem til 03-tiden natt til lørdag lokal tid.

Ubåten har nå vært savnet i 48 timer, og letemannskapene har rundt et døgn på å finne ubåten og mannskapet før de går tomme for oksygen.

Ber folket be for mannskapet

I Indonesia øker bekymringen for mannskapet om bord på ubåten. President Joko Widodo har bedt landets 270 millioner innbyggere om å be for dem, skriver Sydney Morning Herald.

– Til alle familiene til ubåtmannskapet: Jeg forstår situasjonen dere befinner dere i nå. Men myndighetene har gjort, og vil fortsette å gjøre, sitt beste i søk- og redningsoperasjonene.

BEKYMRET: Indonesias president Joko Widodo sier at landet gjør sitt beste for å finne den savnede ubåten. Foto: WILLY KURNIAWAN / REUTERS

Det er svært usikkert hva som har skjedd med fartøyet, og om mannskapet kan berges dersom letemannskapene klarer å finne det.

Onsdag sa indonesiske myndigheter at de frykter at ubåten kan ha sunket helt ned til 600–700 meters dybde, etter funn av oljesøl i området.

Julius Widjojono, som er talsperson for marinen, har tidligere uttalt at ubåten skal kunne tåle en dybde på 250 til 500 meter.

– Alt dypere enn det kan være skjebnesvangert og farlig, sa han til KompasTV.

USA sender luftfartøy

Indonesia har bedt flere land om å bistå i søkene etter ubåten, og Australia, Singapore og Malaysia er blant dem som hjelper til.

Torsdag sier også USA at de vil sende hjelp, skriver CNN.

– Tankene våre går til det indonesiske mannskapet og deres familier. Etter invitasjon fra de indonesiske myndighetene vil vi sende luftfartøy for å bidra i søkene etter den savnede ubåten, skriver Pentagons pressesjef John Kirby på Twitter.

Indonesias forsvarsminister Subianto Prabowo sa torsdag at den tyskproduserte ubåten har blitt utbedret to ganger siden landet skaffet den i 1981. Indonesia er ifølge forsvarsministeren i gang med å modernisere ubåtflåten sin, men at de i mellomtiden må arbeide med det utstyret de har.

– Alt utstyr på forsvarsfeltet innebærer en viss fare. Det er en soldats liv. Å arbeide på en ubåt er en av de tøffeste jobbene i militæret, og du må ha visse mentale egenskaper for å klare det, sier han ifølge The Australian.

– Vi ber nå for at de skal reddes på en trygg måte. Forhåpentligvis har de nok oksygen for noen dager. Vi håper på det beste.