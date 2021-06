Klikk for å aktivere kartet

Britisk kvinne slo krokodille i hodet for å redde søster

Tvillingene Melissa og Georgia Laurie (28) var på svømmetur i Mexico da Melissa ble tatt av en krokodille. For å få søsteren på land, slo Georgia krokodillen gjentatte ganger.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er deres søster Hana Laurie (33) som forteller historien til BBCs Radio 1 Newsbeat.

Søsknene er fra Berkshire, men tvillingene var på reise i Mexico og svømte i en lagune nær Puerto Escondido da angrepet skjedde søndag. Ifølge Guardian var de på en guidet tur.

Melissa ble dratt under vann av en krokodille og Georgia dykket under vann for å finne søsteren.

– Georgia fant henne livløs og forsøkte å dra henne i sikkerhet på en båt. Hun dro henne tilbake, men krokodillen kom tilbake etter mer – så hun bare begynte å slå den. Hun hadde hørt at med noen dyr er det det du må gjøre, forteller Hana til BBC.

Krokodillen skal ha kastet Melissa rundt «som en filledukke».

– Heldigvis var hennes «super-badass»-tvillingsøster der til å slå den gjentatte ganger for å prøve å redde henne. Den kom tilbake tre ganger, sier Hana.

Også Faren deres Sean forteller Guardian at Georgia slo krokodillen flere ganger i hodet.

Tvillingene er nå på sykehus i Mexico der Melissa er lagt i kunstig koma på grunn av fare for infeksjon fra både vannet hun svømte i og krokodillens munn og tenner. Hun har vann i lungene og en mulig punktert lunge.

– Både Georgia og Melissa får store doser antibiotika intravenøst, så vi håper virkelig at de kan stoppe det raskt om en infeksjon skulle utvikle seg, sier Hana.

Ifølge storesøsteren er Georgia en erfaren dykker, men ble redd da hun kom ansikt til ansikt med en krokodille.

– Takk og pris for at hun hadde hatt opplæring. Hun sa adrenalinet slo inn og at hun visste hva hun måtte gjøre. Jeg ville hatt en søster mindre om ikke jeg hadde en så fantastisk andre søster, sier Hana Laurie.

Faren deres er nå i kontakt med ambassaden i Mexico for å prøve å få støtte til døtrene. Tvillingene hadde vært på reise og jobbet frivillig på dyrereservater før hendelsen. Nå er familien bekymret for om forsikringen vil dekke legeutgiftene.

Ifølge Guardian skal selskapet som arrangerte turen være uregistrert og ha et rykte for å ta med turister til farlige steder.