ANSTRENGT: Det er kronisk matmangel i Nord-Korea, erkjenner Kim Jong-un. Foto: STR / KCNA VIA KNS

Kim erkjenner at matsituasjonen i Nord-Korea er «anstrengt»

Nord-Koreas leder Kim Jong-un erkjenner at matsituasjonen i landet er anstrengt, melder statlige medier. Hundretusenvis døde av sult i landet på 90-tallet.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nord-Korea er hardt rammet av internasjonale sanksjoner på grunn av myndighetenes atomprogram. Landet har lenge slitt med å forsyne egen befolkning, og det er kronisk matmangel.

I fjor la koronapandemien og en sommer fylt av stormer og flom enda mer press på landets økonomi.

Til et allmøte i det nordkoreanske kommunistpartiet sier Kim at økonomien bedret seg i år, med en økning på 25 prosent i industriproduksjonen, sammenlignet med året i forveien, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Fakta om Kim Jong-un * Nord-Koreas øverste leder siden 2011. * Født 8. januar 1983 i Pyongyang. * Tredje og yngste sønn av Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og sønnesønn av statens grunnlegger Kim Il-sung, som døde i 1994. * Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk. * Ble først offisielt omtalt i Nord-Korea da han i 2010 ble gitt flere viktige politiske og militære verv. * Etter farens død i desember i 2011 ble han utpekt til landets øverste leder, som leder av det enerådende kommunistpartiet, Koreas Arbeiderparti, samt leder av Den nasjonale forsvarskommisjonen. * I juli 2012 ble det offisielt bekreftet at han har en kone, Ri Sol-ju. Dette blir sett som et brudd med det strenge hemmeligholdet farens privatliv alltid var innhyllet i. De to skal ha en datter. * Kim har stått bak utrenskninger i det nordkoreanske regimet, inkludert av onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet i desember 2013. Han mistenkes også for å ha beordret drapet på halvbroren Kim Jong-nam, som ble forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar 2017. Vis mer

En rekke avvik

Men det har vært «en rekke avvik» som følge av flere utfordringer, la Kim til.

– Folkets matsituasjon begynner nå å bli anstrengt, da landbrukssektoren ikke maktet å følge planen for kornproduksjon, som følge av skadene fra tyfoner i fjor, sier Kim.

Kim tok til orde for tiltak som skal minske skadene av slike naturkatastrofer, og understreket at det å sikre en god innhøsting er en «topprioritet». Møtet diskuterte også koronapandemien, ifølge KCNA.

Husker du dette? Da Kim Jong-un besøkte Kina i 2019 tok han seg en røyk mellom møtene.

Økonomisk uføre

Landets helsevesen har dårlig infrastruktur og lider bestandig av medisinmangel. Analytikere mener at et koronautbrudd kan være katastrofalt for det isolerte landet. Nord-Korea stengte grensa i januar i fjor for å stanse importsmitte fra nabolandet Kina.

Regimet har lenge hevdet at det ikke har vært noen koronasmitte i Nord-Korea, en påstand analytikere har stilt seg tvilende til, men landet har betalt en dyr økonomisk pris for blokaden.

Handelen med Kina, landets økonomiske livslinje, har nesten stanset opp, mens alt internasjonalt bistandsarbeid er underlagt strenge restriksjoner. FNs nødhjelpskontor OCHA anslår at rundt 10,6 millioner mennesker i landet trenger hjelp.

les også Nord-Korea ut mot USA og Biden: – Kan bli en veldig alvorlig situasjon

FN: De sulter i hjel

I en annen erkjennelse av uføret landet står i, ba Kim befolkningen i april om å stålsette seg for «tidenes verste situasjon».

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, Tomas Ojea Quintana, sa i mars at pandemiens innvirkning bidro til at nordkoreanere sultet i hjel.

Selv før pandemien hadde ikke mer enn 40 prosent av befolkningen sikker matforsyning, sa Quintana i en tidligere rapport.

Den landsomfattende sulten Nord-Korea led under på 90-tallet, som krevde hundretusenvis av menneskeliv, skjedde fordi Sovjetunionens fall etterlot landet uten livsviktig støtte.

Første landsmøte på årevis

På møtet etterlyste Kim diskusjoner om hvordan landet skal håndtere den «nåværende internasjonale situasjonen», ifølge KCNA, som ikke nevner noen spesifikke kommentarer fra Kim om landets erkefiender USA og Sør-Korea.

I januar holdt kommunistpartiet sitt første landsmøte på fem år. Der ble det lagt fram en utviklingsplan for de neste fem årene.

På møtet oppfordret Kim folket til å være motstandsdyktig i kampen mot økonomisk selvstendighet. Han ba om å opprette større statlig kontroll over økonomien, øke landbruksproduksjonen og prioritere utviklingen av kjemikalier og metallindustri.

Eksperter sier at de sektorene er avgjørende for å gjenopplive den nordkoreanske industriproduksjonen som er hardt rammet av sanksjoner og pandemiens påvirkning på importen av fabrikkmaterialer.

Husker du dette? Jentebandet ble håndplukket av Kim Jong-un, men forsvart plutselig under Kina-besøk.