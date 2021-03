Foto: Geoff Forester / The Concord Monitor

USA: Dette kan de vaksinerte gjøre

Landet letter på restriksjonene for fullvaksinerte, som kan møte hverandre uten å overholde enmetersregelen.

Publisert: Nå nettopp

Det amerikanske smittevernbyrået, US Centers for Disease Control (CDC) har kommet med retningslinjer for hva fullvaksinerte mennesker kan gjøre, melder Washington Post og CNN.

Nærmere 31 million amerikanere er nå fullvaksinerte, og i underkant av 59 millioner har mottatt sin første vaksinedose, viser helsemyndighetenes rapportering.

Dette kan de fullvaksinerte gjøre:

Besøke andre vaksinerte mennesker uten munnbind og enmetersregel.

Besøke uvaksinerte fra en enkelt husstand uten munnbind eller enmetersregelen, hvis de uvaksinerte ikke er i risikosonen.

Droppe karantene og testing hvis de har vært i kontakt med noen som har asymptomatisk covid-19, men bør overvåke symptomene sine i 14 dager.

De nye reglene vil gjelde for alle som er to uker forbi sin andre dose av Moderna-vaksinen eller Pfizers vaksine, eller to uker forbi sin første dose med Johnson &Johnson-vaksinen, ifølge CNN.

Helsemyndighetene presiserer midlertid at også fullvaksinerte må følge visse retningslinjer:

Bruke munnbind og holde enmetersegelen rundt folk som er i risikosonen.

Bruke munnbind og sosial distansering når de er rundt uvaksinerte fra flere husstander.

DØDSTALL: Joe Biden under talen han holdt etter at USA passerte 500.000 dødsfall. Nå har vaksinasjonen kommet gang, og nesten 59 millioner amerikanere har påbegynt vaksineringen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Så langt har 29 millioner amerikanere blitt smittet og 525.000 personer har dødd som følge av corona.

USA passerte en million dødsfall i 21. februar, og president markerte den dystre milepælen ved å holde en tale til nasjonen.

– Jeg ber alle om å minnes dem vi har mistet og de etterlatte. Jeg ber også om at vi fortsetter å være årvåkne, holder sosial avstand til hverandre, bruker munnbind og sier ja til vaksine, sa Biden under talen til det amerikanske folket.