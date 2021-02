PRAKTISK: Johnson & Johnson-vaksinen er en vektorvaksine som bare trenger en dose Foto: DADO RUVIC / X02714

Anbefaler godkjenning av Johnson & Johnson-vaksinen i USA

Sent fredag kveld har den rådgivende komiteen til FDA stemt for at de vil anbefale en godkjenning av Johnson & Johnsons vaksine.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det gjorde de etter et over åtte timer lang møte, der FDA-ekspertene, og representanter fra selskapet selv har lagt frem og diskutert resultatene.

Komitéen var enstemmig, 22–0, for å anbefale godkjenning for nødbruk av vaksinen.

– Hvis FDA godkjenner bruken av denne nye vaksinen, ville vi planlegge å rulle ut så raskt som Johnson & Johnson kan lage vaksinen, sa president Joe Biden torsdag ifølge ABC News.

Hvis man sammenligner prosessen i USA med prosessen i EU og Norge, tilsvarer dette det ekstraordinære møtet Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) etter planen snart skal holde om godkjenning av den samme vaksinen.

Johnson & Johnson/Jansen søkte om godkjenning for sin vaksine i Europa den 19 februar, og det er ventet at EMA skal stemme over om den bør godkjennes i mars.

Hvis EMA mener det, vil EU-kommisjonen følge opp med et formelt vedtak etter kort tid. Også i USA må anbefalingen fra den rådgivende komiteen i FDA følges opp med et formelt FDA-vedtak.

Vaksinen, som er en virusvektorvaksine, har to store fordeler:

Den skal bare gis som én dose.

Den er enkel å distribuere, og kan lagres i kjøleskapstemperatur.

En annen fordel, er at selskapet har data om den sørafrikanske mutasjonen i sine kliniske studier - og de mener at vaksinen fungerer også mot denne mutasjonen, har selskapets medisinsk sjef i Janssen til VG.

De amerikanske og europeiske godkjenningsprosessene er helt uavhengige av hverandre, men de tar stilling til mange av de samme dataene.

FDA-komiteen i USA består av eksperter på forskjellige områder som vaksiner, smittsomme sykdommer, legemidler, representanter fra industrien og en forbrukerrepresentant som også er juridisk ekspert.

– Det er sjeldent at FDA går mot ekspertgruppen sin, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

EU har en avtale om å kjøpe 200 millioner doser av denne vaksinen, med en opsjon på ytterligere 200 millioner. Dosene fordeles etter befolkning og Norge vi få rundt 1.2 prosent.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström har tidligere sagt at Norge kan få rundt 700.000 Johnson & Johnson-doser i andre kvartal - altså fra april - hvis vaksinen godkjennes.

