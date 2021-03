SAVNET: Sarah Everard. Foto: METROPOLITAN POLICE

England: Levninger funnet i søket etter Sarah (33)

Forrige onsdag forsvant 33 år gamle Sarah Everard i London. Tirsdag ble en politimann pågrepet mistenkt for kidnapping og drap.

Av Knut Arne Hansen



Rundt kl. 21 onsdag 3. mars startet 33-åringen på det som skulle vært en rundt 50 minutter lang gåtur hjem fra en venn sør i London. Siden har ingen sett henne.

Det siste livstegnet fra Sarah Everard var en 15 minutter lang telefonsamtale med kjæresten mens hun gikk mot sitt eget hjem. Kjæresten varslet politiet dagen etter, ettersom 33-åringen aldri dukket opp.

To dager senere gikk politiet ut og sa de var «bekymret» for hva som kunne ha skjedd med Everard, og samtidig begynte de britiske tabloidavisene å omtale forsvinningssaken.

I de påfølgende dagene fikk politiet over 100 tips i saken, de innhentet en rekke overvåkningsbilder, både offentlige og private, og besøkte over 750 hjem for å avhøre mulige vitner.

Tirsdag denne uken fikk politiet et gjennombrudd i saken. Rundt 90 kilometer øst for der Everard forsvant, i et skogsområde i Ashford, gjorde de flere funn.

– Det er veldig trist, men vi har funnet det som skal være levninger av et menneske, sa politisjef i London-politiet Cressida Dick onsdag kveld.

Det er ikke kjent om levningene tilhører savnede Sarah Everard.

DET SISTE BILDET: Dette bilde fra et overvåkningskamera er den siste sikre observasjonen av Sarah Everard. Foto: METROPOLITAN POLICE

Disse funnene førte til at de onsdag pågrep to personer. En politimann i 40-årene, som er mistenkt for kidnapping og drap, og en kvinne som er mistenkt for å ha hjulpet politimannen med å skjule forbrytelsen.

– Nyheten om at en i London-politiet er arrestert mistenkt for å ha drept Sarah har sendt sjokkbølger og sinne ut i offentligheten og ikke minst London-politiet. Jeg snakker på vegne av mine kollegaer når jeg sier vi er helt forferdet over disse tragiske nyhetene. Vår jobb er å beskytte folket, fortsatte Dick.

Den mistenkte politimannen var ikke i tjeneste da Everard forsvant, og ble pågrepet i sin hjem helt sørøst i England, snaue 100 kilometer unna der 33-åringen sist ble sett.

– At mannen som er arrestert jobber for London-politiet er både sjokkerende og dypt forstyrrende. Jeg forstår hvilke bekymringer dette vil føre til, sier assisterende politisjef Nick Ephgrave ifølge The Guardian.

UNDERSØKER: Politiet har onsdag gjort flere undersøkelser i den mistenktes hjem. Foto: Steve Parsons / PA Wire / NTB

Politiet har onsdag gjort undersøkelser og søk i politimannens hjem, flere steder i London, i skogsområdet der levningene skal ha blitt funnet og en ved forlatt paintball-bane.

Dick kaller forsvinningen «alle familiers verste mareritt».

– Jeg vil at folk i London skal vite at det heldigvis er utrolig sjeldent at en kvinne blir bortført i våre gater. Men jeg har full forståelse for at kvinner i London, og spesielt i området Sarah forsvant, er urolige og redde.