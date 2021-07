NEDSTENGT: Fra og med torsdag må folk i Bangladesh holde seg hjemme. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Setter inn militæret og opprørspoliti for å stoppe deltaviruset

Flere asiatiske land stenger ned etter økning i deltasmitte. I Bangladesh får folk bare forlate hjemmene sine dersom det er strengt nødvendig.

Av Pernille Solheim

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De siste ukene har deltavarianten av coronaviruset ført til en bratt økning i smittetilfeller og fulle sykehus i den sør-asiatiske republikken.

Deltaviruset ble først påvist i India, som Bangladesh deler en 4000 kilometer lang grense med.

Totalt de siste 14 dagene har Bangladesh registrert 71.145 nye smittetilfeller. Dette tilsvarer 42,8 smittede per 100.000 innbyggere.

Fra og med torsdag får folk kun forlate hjemmene sine i nødstilfeller og for å handle nødvendige varer.

Militæret og opprørspoliti skal patruljere for å sikre at folk holder seg til reglene, melder Al Jazeera.

Politisjefen i Dhaka, Shafiqul Islam, sa under en pressekonferanse at brudd på smittevernreglene kan medføre bøter og arrestasjon.

– Om vi så må melde inn 5000 saker og arrestasjoner, sier han.

DELTASMITTE: Indonesere står i kø for å fylle oksygentanker i Jakarta onsdag. Foto: BAGUS INDAHONO / EPA

Bangladesh er et av flere land i Asia som for tiden innfører svært strenge smittevernrestriksjoner for å stoppe spredningen av den smittsomme deltavarianten av coronaviruset.

Mandag annonserte den malaysiske regjeringen at de utvider sitt nasjonale påbud til innbyggerne om å bli hjemme, til å gjelde på ubestemt tid.

I Indonesia ble det torsdag innført en rekke restriksjoner for å stagge coronabølgen som herjer i landet. Blant restriksjonene som innføres i landet er strengere kontroll på bevegelse og reisenekt. Disse skal i første omgang gjelde på den mest befolkede øya Java og Bali fra 3. til 20. juli.

Indonesia har slått smitterekorder syv av de 11 siste dagene. Det siste døgnet har landet registrert 20.467 nye smittetilfeller.

Målet er nå å halvere antall daglige tilfeller slik at de kommer under 10.000.

I alle tre landene skyldes den raske økningen i smittetilfeller på deltavarianten.

Deltamutasjonen er en av WHOs bekymringsvarianter. Den virker å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den britiske varianten, og medfører trolig større risiko for sykehusinnleggelse.

Sykehus i Bangladesh sliter med sprengt kapasitet – særlig i grenseområdene ved India. I disse områdene er det ifølge Al Jazeera landsbyer som har registrert opp mot 70 prosent smittede i befolkningen.

Det bor 160 millioner mennesker i Bangladesh. 20 millioner av disse bor i hovedstaden Dhaka, der to tredeler av smittetilfellene antas å være av typen delta.

Annonseringen av nedstengningen i forrige uke førte til masseflukt fra hovedstaden Dhaka, siden alle virksomheter måtte stenge.

Klesfabrikker får unntak for reglene siden de skal møte krav fra amerikanske og europeiske gigantkjeder – noe som skaper frustrasjon blant andre arbeidere i landet som mister inntekt når de nå må holde seg hjemme.

Den sørasiatiske republikken har bare vaksinert 2,6 prosent av befolkningen.

Det er i tiden fremover forventet leveranse av 2,5 millioner Moderna-doser til Bangladesh fra USA. Bangladesh har også kjøpt to millioner Sinopharm-doser fra Kina som er ventet i løpet av kort tid.