KJENT: Skuespiller Hal Hoolbrook ble 95 år gammel.

Skuespiller Hal Holbrook er død

Holbrook ble 95 år gammel og skal ha dødd i sitt hjem i Beverly Hills 23. januar. Han var mest kjent for sin rolle som Mark Twain.

Holbrook er blant annet kjent for å ha spilt forfatteren Mark Twain i programmet «Mark Twain Tonight!», og for å ha spilt i filmen «Into the Wild».

Skuespilleren mottok flere Emmy-priser tidligere, samt en Oscar-nominasjon.

Dette melder New York Times.

Han er også kjent for rollen som “Deep Throat” i filmen «All the Presidents Men». Han var gjesteskuespiller i «Sopranos», og spilte rollen som den rasistiske og hyklerske militæroffiseren i «Men of Honor», som ustanselig forsøker å få en svart dykker til å mislykkes.

Holbrook studerte ved Denison University og tjenestegjorde i US Army under andre verdenskrig da han var stasjonert i Newfoundland, hvor han også skal ha gjennomført flere teater-produksjoner.

Holbrook var gift tre ganger. Han giftet seg med Dixie Carter i 1984. De holdt sammen frem til hennes død i 2010.

Han etterlater seg tre barn, to stedøtre, to barnebarn og to ste-barnebarn.

