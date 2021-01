Fire år med Trump: Øyeblikkene vi vil huske

«Hele» verden måpte da Trump skubbet bort Montenegros statsminister. Men det er ikke det eneste Trump-øyeblikket norske akademikere og USA-analytikere vil huske ham for.

Publisert: Nå nettopp

– Bildet av da han sitter med en overlegen mine med verdensledere fra allierte land rundt seg, og med forbundskansler Angela Merkel som bøyer seg over mot Trump, er et bilde jeg vil huske, sier rådgiver i tenketanken Civita, Eirik Løkke.

Øyeblikket Løkke snakker om – og flere andre øyeblikk ser du her:

fullskjerm neste «HØR HER DA, MANN»: Men president var sjelden lydhør overfor Angela Merkel eller andre av sine allierte kolleger. Her under G7-møtet i Quebec, Canada i juni i 2018.

Løkke sier at bildet sammen med verdenslederne vitner om en president som er mer opptatt av smiger enn av politiske realiteter.

– Her er en president som uttrykker et større fellesskap med USAs fiender enn med allierte lands ledere, sier Eirik Løkke.

Se flere bilder i galleriet under:

fullskjerm neste INGEN SYKEMELDING: Her sitter Trump, som nylig er bekreftet coronasmittet, på et møterom i Det hvite hus og jobber.

– Den episoden jeg husker best, er kanskje da han skubbet seg fram og fysisk skjøv Montenegros statsminister til side for å komme helt i front på et NATO-møte, sier Hilde Restad, USA-kjenner og førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole.

Videoen av det hele ser du i toppen av saken – og en skjermdump ser du her:

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Restad husker også tilbake da president Trump sto sammen med Russlands president Vladimir Putin.

– Da sier Trump at han stoler på Putin etter at den russiske presidenten har forsikret Trump om at Russland ikke blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016. En spesiell hendelse, sier Hilde Restad.

Møtet mellom de to i Helsinki i 2018 ble møtt med kraftige reaksjoner.

Bla deg gjennom flere øyeblikk her:

fullskjerm neste BEUNDRER: President Trump omtalte Vladimir Putine i positive ordelag dit og begynne med. Senere ble lyden surere.

I sin første tid som president ble mange tusen barn skilt fra foreldrene sine på grensen til Mexico.

– For meg er den nedsettende måten han snakket om familiene som ble splittet på grensen til Mexico, i den første tiden han var president, som gjorde et veldig sterkt inntrykk, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i amerikanskpolitikk.no.

Se flere bilder her:

fullskjerm neste BEFARING: Trump snakker med en grensekontrollør under ett av sine mange besøk til muren mot Mexico.

Rege Gårdsvoll merket seg også president Trump fortsatte å snakke stygt om folk og land.

– Det var fælt å høre han snakke om mennesker fra «African shithole countries» som han ikke ville ha inn i USA. I stedet ønsker han seg folk som oss nordmenn. Det likte jeg dårlig, sier Sigrid Rege Gårdsvoll.