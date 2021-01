NYTTÅR: Familiebilde tatt den 31. desember. Julia og Aleksej foran og bak barna Zakhar og Darja. Foto: Navalny Instagram account

Nær kollega til VG: Avviser ryktene om Navalnyjs kone

En av Aleksej Navalnys nærmeste kolleger avviser overfor VG at kona Julia har planer om å overta mannens posisjon som opposisjonsleder mens han sitter fengslet.

Publisert: Nå nettopp

I Hviterussland overtok Svetlana Tikhanovskaja som presidentkandidat da mannen Sergej ble fengslet av Lukasjenko-regimet.

Ryktene går om at Julia Navalnaja har planer om å gjøre det samme. Det avkrefter Polina Kostyleva overfor VG. Hun er sjef for Navalnyjs kontor i St. Petersburg, Russlands nest største by.

– Julia Navalnaja tenker ikke å bli en ny Tikhanovskaja. Det er ingen planer om det, skriver Kostyleva i en melding til VG.

– Foreløpig er Julia Navalnaja bare kona til Aleksej Navalnyj. Hun er et symbol ved siden av ham. Det er hennes rolle, hun har ingen planer om å overta, melder Polina Kostyleva - og legger til:

– Men det kan jo endre seg ...

les også Protester planlagt lørdag: – Frykter for Navalnyjs sikkerhet

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen da han sist søndag kom tilbake til Russland etter å ha blitt behandlet for forgiftning på et tysk sykehus. Julia Navalnaja tok arrestasjonen med stor ro, og da hun forlot Sjeremetjevo-flyplassen, ropte menneskemassene «Julia, Julia».

PÅ FLYET: Julia og Aleksej Navalnyj på Pobeda-flighten fra Berlin til Moskva søndag 17. januar. Foto: Alexei Navalny Instagram account

En betinget fengselsdom på tre og et halvt år kan bli omgjort til soning for Aleksej Navalnyj. Da trenger opposisjonen til Vladimir Putin en ny leder. Men Polina Kostyleva avviser altså at det er noen planer om at Julia Navalnaja blir denne frontfiguren.

– Sønnen Zakhar er ikke så gammel, og så har de datteren Darja. Det er forståelig at de to er hennes prioritet nå, mener Navalnyjs nære medarbeider.

les også Navalnyj tilbake på russisk jord

Julia Navalnaja markerte seg som svært handlekraftig de nærmeste timene og dagene etter at mannen ble forgiftet da han var på vei hjem fra en valgturné i Sibir den 20. august.

Hun ble vekket opp av pressesjefen Kira Jarmysj grytidlig på morgenen. Hun fortalte nyheten om at Aleksej var forgiftet. Julia Navalnaja satte seg umiddelbart i en bil til Sjeremetjevo-flyplassen nord for Moskva.

– Der tok jeg meg en whisky klokka åtte på morgenen. Så var vi i gang, forteller hun i et intervju med den kjente bloggeren Jurij Dud.

Hun dro umiddelbart til byen Omsk og krevde å få se mannen i sykesengen. Legene motarbeidet henne, men hun ga ikke opp og lyktes til slutt med å få lov til å fly ut av Russland med mannen liggende i en norskprodusert spesialbåre.

les også Stortinget skjerper sikkerheten: Manglet obligatorisk totrinns verifisering på e-post

Kreml har foreløpig ikke gjort noe forsøk på å svartmale Julia Navalnaja. For russere flest er hun bare Navalnyjs svært lojale kone, som må gjennomleve at han stadig blir pågrepet av politiet.

Alt tyder på at Navalnyj kommer til å bli holdt bak lås og slå over høstens parlamentsvalg - slik at han ikke kan stille der.

– Folk vil gjerne høre at jeg ønsker at Aleksej skal slutte med politikk. Nei, jeg støtter hans arbeid hundre prosent, sier hun i intervjuet med Dud.

les også Navalnyj: – De vil prøve å sette meg i fengsel for at jeg ikke døde

De to møttes på Tyrkia-ferie på slutten av 1990-tallet. Hun var en moderne storbykvinne som studerte juss og jobbet i bank (russiske kvinner er veldig opptatt av å gjøre ferdig utdanning og den slags slik at de også kan få barn tidlig). Hun het den gang Abrosimova. Moren jobbet som byråkrat i ministeriet for lett industri, faren var forsker. Aleksejs var offiser, moren økonom. De er typiske representanter for Russlands nye middelklasse.

Lørdag er det varslet demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj i mer enn 60 russiske byer. Men politiet virker også godt forberedt.

– Vi frykter at det kan ende med massearrestasjoner, sier Lene Wetteland i Helsingforskomiteen til VG.