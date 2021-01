AVLA ED: President Joe Biden har avlagt ed og er nå innsatt som USAs 46. president. Foto: Andrew Harnik / AP Pool

Slik hylles de verden rundt

Flere personer gratulerer USAs 46. president Joe Biden etter innsettelsen.

Publisert: Nå nettopp

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gratulerer president Joe Biden med innsettelsen.

– Jeg gratulerer president Joe Biden på hans innsettelsesdag. Et sterkt Nato er bra for både Nord-Amerika og Europa, ettersom ingen av oss kan håndtere utfordringene vi står overfor, alene. I dag er starten på et nytt kapittel, og jeg ser fram til vårt nære samarbeid, skriver Stoltenberg på Twitter.

Også kong Harald har gratulert Biden i en pressemelding:

– Jeg vil sende mine varmeste gratulasjoner og beste ønsker til deg personlig, og din familie, og mine håp for velferden og velstanden til det amerikanske folket.

Kong Harald har gratulert president Joe Biden. Foto: Lise Åserud

Canadas statsminister Justin Trudeau tok til Twitter for å gratulere sin amerikanske motpart:

– Våre to land har håndtert noen av historiens største utfordringer sammen – og jeg ser frem til å fortsette dette samarbeidet med deg, Kamala Harris og deres administrasjon, skriver han.