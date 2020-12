INNTEKT: President Donald Trump har samlet inn store summer de siste ukene. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Pengene fortsetter å rulle inn - Trump har samlet nær to milliarder

Pengene har fortsatt å rulle inn til Donald Trumps valgkamp etter at presidentvalget ble avgjort.

President Donald Trumps pengeinnsamlingskampanje har båret frukt i milliardklassen.

Siden valgdagen i november har han klart å samle inn rundt 207,5 millioner dollar, som tilsvarer 1.8 milliarder norske kroner. Tallene ble annonsert av Trumpkampanjen torsdag.

Det er et resultat av en aggressiv kampanje rettet mot presidentens støttespillere. Ifølge The Washington Post har kampanjen sendt ut 498 innsamlings-e-poster siden valgdagen for en måned siden.

E-poster og tekstmeldinger med tekster som «Jeg trenger deg nå mer enn noensinne» og «Resultatene av omtellingen var TULLBALL» har åpenbart appellert.

– Disse fantastiske tallene viser at president Trump fortsatt er lederen og kilden til energi i det Republikanske partiet, og at hans støttespillere er dedikerte i kampen for et rettferdig og lovlig valgresultat, sier kampanjesjef Bill Stepien i en uttalelse.

– Det posisjonerer også president Trump til å fortsette å lede kampen for å rydde opp i vår korrupte valgprosess i så mange områder rundt i landet vårt, og for å bygge på fremskrittene i årets valg så vi kan ta tilbake Representantenes hus og bygge videre på vår majoritet i Senatet i 2022.

President Donald Trump nekter fortsatt å formelt anerkjenne valgresultatene. Han hevder at valget var gjennomsyret med juks og fanteri, noe Trumpkampanjen ikke har klart å bevise i de titalls søksmålene som har kommet til rettssaler siden valgdagen.

Brorparten av de innsamlede midlene kommer fra donorer som gir små pengebeløp om gangen, ifølge kampanjeansatte til The Washington Post.

Pengene fra tusenvis av donorer over hele USA blir satt inn i forskjellige kontoer, inkludert «Save America Leadership PAC», som er en politisk handlingskomité Trump startet opp etter valget.

Avisen skriver at «Save America» er lite regulert, og at pengene derfor kan brukes til presidentens egne formål når han er ute av Det hvite hus.

The Washington Post skriver at ifølge den lille skriften i de seneste e-postene vil 75 prosent av hvert bidrag gå til «Save America Leadership PAC» og at resten blir delt mellom kampanjen og komiteer i det Republikanske partiet.

Det betyr at mesteparten av de små donasjonene vil gå til presidentens handlingskomité, og ikke til å støtte partiet eller finansiere søksmålene.

Det er fordi penger fra såkalte «Leadership PAC» ikke kan gå til kampanjerelaterte formål, inkludert rettssaker. Utenom det er det svært få begrensninger for hva man kan bruke pengene på, ifølge den amerikanske avisen.

